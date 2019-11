Taas rysähti Hongkongin pörssissä – nämä osakkeet romahtivat hetkessä 78 prosenttia

Alle viikon aikana jo kolmas Hongkongin pörssin osake menetti suurimman osan arvostaan ​​äkillisessä yhden päivän kurssisukelluksessa.

Rahoitus- ja koulutuspalveluihin keskittyvä China First Capital Group laski keskiviikkona jopa 78 prosenttia ennen kaupan keskeyttämistä. Myös First Capitalin osittain omistama Virscend Education Co. menetti 78 prosenttia markkina-arvostaan. Yhteensä molempien yhtiöt menettivät markkina-arvoistaan 1,2 miljardia dollaria.

Myös kiinalainen marmorikaivosyhtiö ArtGo Holdings romahti viime viikolla Hong Kongin pörssissä hetkessä 98 prosenttia. Syynä kurssiromahdukselle oli se, että MSCI päätti olla lisäämättä sitä indeksinsä osakesisältöön. Tämä päätös pyyhkäisi pois käytännöllisesti katsoen koko kuluvan vuoden arvonnousun. Markkina-arvosta häipyi hetkessä yli 5,7 miljardia dollaria ennen kuin kaupankäynti osakkeella keskeytettiin.

Hongkongin pörssin äkilliset kurssiromahdukset kertovat siitä, että Itä-Aasian 5,2 biljoonan dollarin markkinoista on tullut kasvualusta villille epävakaudelle, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Vaikka odottamattomat kurssiromahdukset eivät ole tavattomia Hongkongin pörssissä, uusi laskuaalto herättää jälleen epäilyjä kaupungin listattujen yritysten hallinnointia kohtaan. Yksi usein mainituista ylimitoitettujen Hongkongin pörssin kurssiheilahteiden katalysaattoroista saattaa olla suurimpien osakkeenomistajien pakkomyynnit. Nämä osakkeenomistajat ovat ottaneet lainaa käyttäen osakeomistuksiaan vakuutena. Jos vakuudet eivät riitä, joutuvat sijoittajat pakkomyymään osakkeitaan.

Bloombergin mukaan Hongkongin arvopaperi- ja futuurikomitea on nostanut kaupungin osakemarkkinoiden uskottavuuden palauttamisen etusijalle viime vuosina. Osakekurssien äärimmäiset heilahtelut ja manipulointia koskevat väitteet ovat vahingoittaneet Hongkongin pörssin mainetta. Paikallisen sijoittajan David Webbin Enigma-verkostoksi nimetyn yritysryhmän romahdus vuonna 2017 on nyt osa kaupungin historian laajinta markkinoiden väärinkäytösten tutkimusta.

Hongkongin pörssisääntöjen mukaan määräysvaltaa käyttävä osakkeenomistaja voi lainata käyttämällä osakkeita vakuutena, ​​eikä tämän tarvitse julkistaa kauppaa niin kauan kuin se tapahtuu henkilökohtaisista rahoitustarpeista, eikä lainoista, takuista tai muunlaisesta tuesta yritykselle.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin mukaan First Capital on luvannut noin 758 miljoonan juanin eli 108 miljoonan dollarin arvoisia varoja määrittelemättömiin rahoitustarkoituksiin. Sen hallussa oli noin 12,4 prosentin osuus Virscendistä heinäkuun pörssitiedotteen mukaan.

