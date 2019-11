Keskon uudistettu strategia puree

Kesko pääjohtaja Mikko Helander.

Kesko on onnistunut vakuuttavasti vuonna 2015 aloittamassaan uudistetussa strategiassa.

Kauppaketjun osakekurssi on noussut viime vuosina voimakkaasti. Viidessä vuodessa yhtiön a-osake on kivunnut jo 101 prosenttia ylöspäin ja viime aikoina kurssinousu on kiihtynyt. Viimeisen kuukauden kurssinousu on lähes 12 prosenttia.

Kauppaketjun kurssikehityksen taustalla on ollut hyvänä jatkunut tuloskehitys.

Yhtiön myynti ja tuloskehitys ovat olleet viime vuosina vakuuttavaa. Yhtiön osakekohtainen tulos on noussut vuoden 2014 0,97 eurosta viime vuoden 1,61 euroon. Tuloskasvun odotetaan vain kiihtyvän, sillä analyytikoiden konsensusennuste tälle vuodelle on 3,05 euron tulos.

Ennätyksellinen tulos heinä-syyskuussa

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Kesko takoi historiansa parhaan kvartaalituloksen. Kauppaketjun liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 2,8 miljardiin euroon, kun se vuosi sitten oli 2,6 miljardia. Liikevaihto oli analyytikoiden konsensusodotusten mukainen.

Kesko ylitti analyytikoiden konsensuksen mukaisen tulosodotuksen. Vertailukelpoinen liiketulos nousi 152 miljoonaan euroon vertailukauden 137 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste odotti 150 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa. Konsernin liikevoittoprosentti nousi 5,4 prosenttiin.

Päivittäistavarakaupassa myynti kasvoi, markkinaosuus vahvistui ja kannattavuus parani edelleen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 93,5 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. Helanderin mukaan erityisesti K-Citymarketien kehitys oli vahvaa.

Päivittäistavarakaupassa strategiset panostukset kauppojen uudistuksiin sekä kauppakohtaiset oman alueen ja asiakaskunnan mukaan räätälöidyt liikeideat vahvistivat myyntiä. Myös ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvua.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos vahvistui etenkin Suomessa K-Raudan hyvän tuloskehityksen sekä Ruotsissa ja Norjassa toteutettujen yritysostojen ansiosta.

Uudistettu strategia tuottaa tulosta

Keskon vahvan myynti- ja tuloskehityksen taustalla on vuonna 2015 uudistettu strategia.

Yhtiö päätti keskittyä ydintoimintaansa sekä yhtenäistää toimintaansa yli toimialarajojen. Kun nykyinen pääjohtaja Mikko Helander aloitti kauppaketjun kipparina vuonna 2015, oli yhtiöllä yli 20 erilaista liiketoimintaa, nyt niitä on enää kolme.

Erikoiskaupasta K-ryhmällä on jäljellä enää vapaa-ajan tuotteiden kauppa Intersport.

Uuden strategiansa mukaan Kesko keskittyy kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen vain kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

Suurin osa rönsyjen myynneistä on nyt toteutettu ja Kesko on panostanut liiketoimintojensa myynneistään saamansa rahat ydinliiketoimintojen vahvistamiseen.

Kesko vei viime vuonna päätökseen Suomen Lähikaupan oston, ja K-ryhmän markkinaosuus on lähimarkkinassa lähes 60 prosenttia. Yritysoston ansiosta lähikauppojen verkosto kaksinkertaistui kasvaen lähes 400 uudella kaupalla. Suomen Lähikaupan oston seurauksena K-ryhmällä on selkeä markkinajohtajuus lähimarkkinassa.

Kauppojen uudistukset ja siirto kauppiaille ovat kasvattaneet myyntiä ja kasvu jatkuu. Keskon tavoittelema 30 miljoonan euron synergiahyödyt yhtiö saavutti ennakoitua nopeammin.

K-ryhmän nopeimmin kasvava liiketoiminto on rakentaminen, jonka osuus K-ryhmän liikevaihdosta on noussut jo 37 prosenttiin. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan toimiala on Pohjois-Euroopan johtava rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimija.

Vuoden 2018 aikana Kesko vahvisti rakennusliiketoiminnan maakohtaista fokusta johtamismallissaan sekä liiketoiminnassaan.

Vieläkö osakkeessa on nousuvaraa?

Entäpä jatko? Sijoittajan kannalta oleellinen kysymys on, onko uudistetun strategian hyödyt jo saavutettu ja joko hyödyt on hinnoiteltu Keskon osakkeeseen?

Kesko kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissaan, että yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Keskon toimintamaissa yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on kasvanut ja talouden kasvuvauhdin ennakoidaan hidastuvan.

Suomen päivittäistavarakaupassa Kesko odottaa kilpailun jatkuvan kireänä, mutta markkinan ennakoidaan kasvavan. Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa uudisrakentamisen volyymin Kesko odottaa normalisoituvan huippuvuosien tasosta ja painopisteen siirtyvän korjausrakentamiseen. Suomen autokaupassa markkinan ennakoidaan olevan keskimääräistä matalammalla tasolla.

Kesko odottaa vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton kauppaketju odottaa ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

Analyytikot eivät usko Keskon kasvun jatkuvan, sillä konsensusodotus ensi vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 3,02 euroa eli lähes sama kuin kuluvan vuoden ennuste.

Osakkeen kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 20,8x, joten se ei anna varaa tuloksen laskulle.

Näin Keskon tilanteen näkee esimerkiksi Inderesin analyytikko Olli Vilppo, jonka mukaan Keskon tuloskasvun rima on jälleen korkealla ja arvostus ei kestä pettymyksiä.

”Vahvan kurssinousun seurauksena näemme edelleen riskin sille, että markkinan yhtiölle hyväksymät korkeat kertoimet (P/E 2019e 20x ja 2020e 19x) laskevat, jos yhtiö jää sille asetetuista korkeista odotuksista tulevina kvartaaleina”, Vilppo toteaa Inderesin yhtiöraportissa.

Analyytikot eivät näe Keskoa tällä hetkellä houkuttelevana sijoituksena, sillä viidestä yhtiötä seuraavasta analyytikosta kolme antaa osakkeelle pidä-suosituksen, yhden suositus on vähennä ja yhden myy.