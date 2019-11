Konepajayhtiö Kesla antoi tulosvaroituksen – ongelmia yhtiön valmistamissa nostureissa

Kesla korjaa konsernin näkymää ja ohjeistusta alaspäin kuluvalle vuodelle.

Kesla alentaa ja tarkentaa vuoden 2019 näkymiään. Uuden ohjeistuksen mukaan Kesla odottaa liikevaihdon kasvavan tilikaudella 2019. Kuluvarauksen vuoksi yhtiö odottaa kuitenkin liikevoiton jäävän edellisvuoden tasolle.

Yhtiö oli aiemmin arvioinut liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan tilikaudella 2019 hyvän tilauskannan vuoksi.

Keslan 2124L nostureiden pilareiden käyttöikä on osoittautunut merkittävästi suunniteltua lyhemmäksi, mikä voi johtaa yllättävään nosturin pilarin katkeamiseen, nosturin kaatumiseen ja henkilövahinkoon. Katkeamiseen johtava vaurio syntyy hitaasti noin viiden vuoden aikana eikä vaurion etenemistä voida Keslan mukaan silmämääräisin tarkastuksin havaita.

Vastuullisuus-arvonsa mukaisesti Kesla on päättänyt vaihtaa kaikkien vuodesta 2013 alkaen toimitettujen 2124L nostureiden pilarit uuteen vahvistettuun konstruktioon.

2124L nosturi kehitettiin Kesla GmbH:lle Keski-Euroopan pitkäpuukuljetusmarkkinan käsittelytarpeisiin vuosien 2012 – 2013 aikana. Mallimerkintä L viittaa kevyeen 24-tonnimetrin nosturiin, joka on kevennetty versio 2024 nosturista. Nyt tehtyjen konstruktiomuutosten myötä mallimerkintä ”L” poistuu Keslan mallistosta.

Kesla on viime vuosina voimakkaasti kehittänyt toimintaansa. Liiketoimintoihin perustuva organisaatioratkaisu on kirkastanut autonostureiden uudeksi liiketoimintastrategiaksi ”vaativiin olosuhteisiin soveltuvilla älykkäillä, kestävillä ja tehokkailla nostureilla tuottavuutta koko ajoneuvoinvestoinnin elinkaarelle”, jolle nosturin keveys on suunnitteluperusteena täysin alisteinen tekijä. Lisäksi yhtiö on parantanut tuotekehityksen järjestelmällisyyttä ja laatua porttikatselmuksiin perustuvalla tuotekehitysprosessilla ja FMEA-analyyseillä. Yhtiölle on perustettu myös erillinen laatuorganisaatio kokeneen laatupäällikön johtoon.

”Toimintatavan kehittämisen vuoksi riski vastaavien ongelmien syntymiseen tulevaisuudessa on merkittävästi pienempi”, toteaa toimitusjohtaja Simo Saastamoinen.

Keslan lokakuun alustava tulos näyttää yhtiön mukaan jatkavan edelleen vahvaa suoritustaan. Lokakuun liikevaihto oli edellisvuoden tasoa ja liikevoitto koheni selvästi. Kertaluonteisen erän ennakoidaan kuitenkin vaikuttavan yhtiön tilikauden liikevoittoon siten, että se jää noin edellisvuoden tasolle.

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on vajaat 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.