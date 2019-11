Marimekko yllätti jälleen positiivisesti

Design-yhtiöltä osattiin odottaa kovia kasvulukuja heinä-syyskuulta. Silti yhtiö onnistui ylittämään odotukset.

Marimekko kukoistaa. Brändiyhtiö on nostanut ohjeistustaan jo kaksi kertaa tänä vuonna. Ohjeistuksen noston taustalla on ennakoitua kovempi myynnin kasvu.

Nyt yhtiö löi tiskiin odotettuakin kovemmat kasvuluvut.

Yhtiön liikevaihto nousi kolmannelle vuosineljänneksellä 15 prosenttia 34,5 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusennuste oli hieman alhaisempi, 33,8 miljoonaa euroa. Yhtiön heinä-syyskuun vertailukelpoinen liiketulos kasvoi myyntiäkin enemmän viime vuodesta. Liiketulos nousi 24 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon. Analyytikkojen konsensusennuste odotti 7,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö säilytti 14.10. päivittämänsä lähiajan näkymät ennallaan. Se odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta noin 17 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo, että Marimekon liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä kaikilla markkina-alueilla.

”Erityisen hyvin myynti kehittyi tärkeimmillä markkinoillamme, Suomessa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Myynnin hyvä kehitys kasvatti vertailukelpoista liikevoittoa”, Alahuhta-Kasko toteaa.

Marimekon pitkän aikavälin kasvustrategian ytimessä on laajemman globaalin asiakaskunnan puhutteleminen siten, että muoti, laukut ja asusteet toimivat viestinnällisenä keihäänkärkenä, toimitusjohtaja kertoo.

”Aloitimme mallistojemme ja brändimme modernisoinnin jo useampi vuosi sitten tavoitteenamme tarjota niin nykyisille kuin uusille asiakkaille entistä kiinnostavampia tuotteita sekä kasvattaa brändimme tunnettuutta ja haluttavuutta avainmarkkinoillamme. Menneen vuosineljänneksen aikana lanseerasimmekin uudenlaisia, kiehtovia tuotekonsepteja.”

Marimekko odottaa epävarmuuden maailmantaloudessa jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Esimerkiksi USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja epävakaa tilanne Hongkongissa vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Suomen myynnin Marimekko odottaa kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2018 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Vuonna 2019 kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi alhaisempi, ja toimitukset painottuvat erityisesti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna.

Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee yhtioön mukaan olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Kuluvana vuonna Marimekko odottaa liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Marimekon tavoitteena on avata noin viisi uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.