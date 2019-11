Tekoälyä hyödyntävä mobiilisovellus valmentaa nuoria työelämään

Nuorten henkilökohtaiseksi työelämävalmentajaksi kehitetty Duunikoutsi-mobiilisovellus sparraa ja valmentaa nuoria TET-jaksolle ja kesätöihin.

Duunikoutsi-mobiilisovellus on kehitetty tukemaan nuoren ensiaskeleita työelämässä, kertoo Talous ja nuoret TAT tiedotteessaan.

Duunikoutsi on henkilökohtaista kehitystä tukeva virtuaaliympäristö, jossa nuori saa ohjausta työelämätaidoissa sekä kerää työhistoriaa, kokemuksia, osaamista ja vahvuuksia yhteen ja samaan paikkaan. Tekoälyn avulla Duunikoutsi osaa antaa yksilöllistä palautetta ja tarjota kunkin nuoren vahvuuksiin sopivia kehityspolkuja työelämätaidoissa. Kehitystyö on nyt käynnistynyt ja tekoälyllä höystetty Duunikoutsin 2.0 versio julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Sovellus tarjoaa tietoa ja haasteita TET-jaksoihin ja kesätyön eri vaiheisiin. Tehtävien haastavuus on sovelluksessa suunniteltu vastaamaan eri-ikäisten hakijoiden tarpeisiin.

Mobiilisovelluksen kautta työelämätietoa on saatavilla helposti ja nopeasti, juuri sillä hetkellä, kun nuori kokee epävarmuutta. Duunikoutsi-sovellus on suunniteltu auttamaan nuorta omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja itsetuntemuksen kehittämisessä. Lisäksi se avaatyöelämän pelisääntöjä ja kertoo nuorelle tämän oikeuksista ja velvollisuuksista. Hieman vanhempia työnhakijoita sovellus sparraa urasuunnittelussa.

Duunikoutsi-sovelluksen kehittäjiä ovat yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa Oikotie Työpaikat, SAK, Headai. Sovelluksen käyttöliittymän toteutuksesta vastaa 10Monkeys. Duunikoutsi on ladattavissa sovelluskaupoista.

“Olemme erittäin iloisia uusista kumppaneistamme, joiden avulla Duunikoutsi palvelee nuoria entistä paremmin. Headailla on Suomen parasta tekoälyosaamista ja SAK haluaa edistää nuorten asemaa työmarkkinoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa. Uskomme, että Duunikoutsin avulla nuorten on helppoa astella työelämään, sillä vinkit työelämän tilanteisiin löytyvät nuoren takataskusta ja apua on tarjolla vuorokauden ympäri”, TATin talous- ja työelämäasiantuntija Riikka Lehtinen kertoo.

Ympärillämme on jo nyt valtavasti dataa työelämästä ja siellä tarvittavista vahvuuksista. Tekoäly voi valjastaa tiedon palvelemaan nuoria, jotka vielä etsivät omia vahvuuksiaan ja työelämään johtavaa polkua, kertoo Headain liiketoimintajohtaja Anu Passi-Rauste.

Passi-Rausteen mukaan Duunikoutsi on erinomainen esimerkki siitä, miten tekoälyllä voidaan luoda arvoa nuorille. Headai on sen vuoksi erittäin mielissään tästä kumppanuudesta.

SAK:n järjestöasiantuntija Jussi Kukkola kertoo, että keskusjärjestö on jo vuosia tarjonnut nuorille kesätyöntekijöille tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan esimerkiksi yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen toteuttaman Kesäduunari-info -palvelun muodossa.

“Duunikoutsin avulla työelämätuki ei rajoitu nyt pelkästään kesään ja kesätyöntekijöihin. Uskomme, että jatkossa nuori löytää kaiken tarvitsemansa työelämätiedon ja -tuen Duunikoutsi-mobiilisovelluksesta vuoden jokaisena päivänä, Kukkola toteaa.