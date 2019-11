Analyytikko: Riski Nokian Renkaiden uudesta tulosvaroituksesta on korkea

Danske Bank laski Nokian Renkaiden osakkeen suositusta ja tavoitehintaa.

Nokian Renkaat on menettänyt markkina-arvoaan lähes 40 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa. Sijoittajien synkistely ei ole yllätys, sillä rengasyhtiö antanut tänä vuonna jo kaksi tulosvaroitusta, jälkimmäisen kolmannen vuosineljänneksen tulosvaroituksen yhteydessä.

Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto laski 1,2 prosenttia viime vuodesta 357 miljoonaan euroon ja liikevoitto laski viime vuoden vajaasta 86 miljoonasta eurosta 67,5 miljoonaan euroon.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen totesi osavuosikatsauksessa, että tammi-syyskuun aikana henkilöautonrenkaiden liikevaihto laski Euroopan auto- ja rengasmarkkinan jatkuessa heikkona.

”Tämä yhdessä korkeampien materiaali- ja laajentumiskustannusten kanssa vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Venäjällä markkina on heikentynyt, mikä on selkeä muutos verrattuna vuoden alun odotuksiimme. Markkinoiden odotetaan jatkuvan pehmeinä vuonna 2020”, Korhonen totesi.

Sijoittajien lisäksi myös rengasyhtiötä seuraavien analyytikoiden suhtautuminen yhtiötä kohtaan on muuttunut asteittain pessimistisemmäksi. Tämä näkyy esimerkiksi osakkeen tavoitehinnan kehityksessä. Analyytikoiden konsensustavoitehinta on laskenut keväästä 2018 samaa tahtia osakekurssin kanssa. Vielä maaliskuussa 2018 osakkeen tavoitehinta oli lähes 40 euroa, nyt sitä on laskettu vajaaseen 27 euroon.

Danske Bankin analyytikko Panu Laitinmäki näkee Nokian Renkaissa nyt riskejä, joita ei voi jättää huomioimatta.

”Näemme korkean riskin tulosvaroitukselle vuonna 2019 johtuen viivästyneestä talvesta ja olemme leikanneet vuosien 2020-21 ennustettamme, koska markkinat vaikuttavat heikommilta pidempään kuin mitä odotimme. Uskomme, että tuloksen käännekohta ei ole vielä H1 20:llä”, Laitinmäki toteaa Danske Bankin aamukatsauksessa.

Tulosvaroitusriski on analyytikon mukaan nyt korkea.

”Talvirengassesonki on viivästynyt Keski-Euroopassa ja Venäjällä, mikä asettaa paineita Nokian ohjeistukselle, joka odottaa normaalia talvea. Talvirenkaat ovat 70% Nokian liikevaihdosta. Leuto talvi jättäisi myös jälleenmyyjien varastot korkealle tasolle vaikuttaen näin vuoteen 2020”, analyytikko toteaa.

Laitinmäki epäilee, ettei vuoden 2020 liikevoitto ehkä kasva. Danske Bank uskoo, että edelleen jatkuva pehmeä markkina yhdessä USA:n käynnistyskustannusten 15 miljoonan euron nousun kanssa johtaa suhteellisen muuttumattomaan liikevoittoon vuonna 2020.

Vaikka Nokian Renkaiden osakekurssi on jatkanut laskuaan viimeisen 12 kuukauden aikana, ei osake silti vaikuta edulliselta.

Danske Bankin kuluvan ja ensi vuoden EV/Ebit-arvostuskertoimet ovat 12,5x ja 12x. Viimeisen kolmen vuoden keskiarvo on ollut 11,7x ja kyseisillä arvostuskertoimilla Nokian Renkaiden osakkeessa on 30-46 prosentin preemio verrattuna verrokkeihin, Laitinmäki toteaa. Tosin preemio on nyt alhaisempi, kuin viimeisen kolmen vuoden 60 prosentin preemio.

Osinkotuotto on kuitenkin edelleen korkea, 6,1 prosenttia.

”Näemme tämän arvostuksen oikeudenmukaisena 12 kuukauden horisontilla, mutta emme lyhyellä aikavälillä ottaen huomioon tulosriskin”, analyytikko toteaa.

Danske Bank leikkasi Nokian Renkaiden 12 kuukauden tavoitehinnan 26,1 euroon aiemmasta 30 eurosta ja laskemme suosituksen pidä-tasolle aiemmalta osta-tasolta.