OneCoin on väittänyt olevansa kryptovaluutta, mitä se ei ole. Silti OneCoiniin liittyvä toiminta saattaa saada uutta tulta purjeisiinsa kyseenalaisen verkostomarkkinoinnin voimin.

Onecoinin on väitetty olevansa virtuaalinen kryptovaluutta, jonka kylkeen on rakennettu rahastuksen mahdollistava verkostomalli. OneCoinia on markkinoinut vuodesta 2015 Onecoin ltd., jonka liiketoimintaa on koulutuspakettien myynti ja jakelu. Koulutus on e-kirja- ja videomateriaalimuotoista.

Koulutuspaketin ostaja saa optioita kryptovaluutan louhimiseen, ja optioiden määrä riippuu ostetun paketin hinnasta.

Koulutuspaketteja epäillään kuitenkin sumuverhoksi, jolla peitetään verkostomarkkinoinnin laittomuus. Koulutusmateriaalit on tehty huolimattomasti kopioimalla sisältöjä muista lähteistä, ja pakettien hinnat saattavat olla moninkertaisia niiden lisäarvoon nähden.

Toiminta on perustunut verkostomarkkinointiin, sillä jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. OneCoinia on markkinoitu kryptovaluuttana ja bitcoinin kilpailijana, ja sen markkinointi on perustunut suuriin tuotto-odotuksiin.

OneCoin ei ole kryptovaluutta

Tosiasiassa mitään OneCoin-kryptovaluuttaa ei ole olemassakaan.

Kriitikoiden mielestä OneCoin ei olekaan kryptovaluutta, vaan pelkkä huolellisesti suunniteltu ja organisoitu pyramidihuijaus. Pyramidihuijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.

Verkostomarkkinoinnin avulla Onecoiniin on sijoittanut kymmeniä tuhansia suomalaisia. Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kyseenalaisilla kärkisjoilla kaikkein innokkaimpien OneCoiniin sijoittaneiden maiden joukossa.

Kahden ensimmäisen OneCoinin toimintavuoden aikana lähes 25 000 suomalaista sijoitti virtuaalivaluuttaan. Ylen saamat tiedot suomalaisten tekemistä sijoituksista käyvät ilmi OneCoinin sisäisistä dokumenteista, jotka luotettava lähde on luovuttanut YLE:n MOT-ohjelman käyttöön.

OneCoinin tuomiin ongelmiin on herätty maailmalla. Brittimedia BBC kertoi vastikään, että amerikkalainen lakimies on todettu syylliseksi roolistaan ​​OneCoin-kryptovaluuttahuijauksessa. Lakimies Mark Scott keräsi miljoonia dollareja sijoittajilta, jotka hän oli saanut vakuutettua sijoittamaan uuteen digitaaliseen valuuttaan.

Scottin epäillään siirtäneen Yhdysvalloista noin 400 miljoonan dollarin omaisuuden ulkomaille ja pyrkineen piilottamaan varojen alkuperän. Syyttäjien mukaan lakimies teki noin 50 miljoonan dollarin tilin huijauksellaan.

BBC:n mukaan OneCoinilla saatiin huijattua maailmanlaajuisesti 15 miljardia dollaria.

Suomessa puolestaan kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet neljää henkilöä vastaan törkeistä veropetoksista OneCoin-virtuaalivaluuttajutussa. Syyttäjäviraston mukaan epäillyt teot ovat tapahtuneet Vaasassa vuosina 2015 – 2018. Lisäksi viidettä henkilöä vastaan on nostettu syyte törkeästä rahanpesusta.

OneCoin saattaa tehdä uuden paluun Suomeenkin

Siitä huolimatta, että OneCoinin puuhamiehet ovat saaneet syytteitä ja hanke on tuomittu huijaukseksi useissa maissa, ei OneCoin näyttäisi vieläkään hidastumisen merkkejä, kertoo kryptovaluuttoihin erikoistunut toimittaja Jiri Keronen Bittiraha-sivustolla.

”OneCoin saattaa hetkeksi kadota maasta mediakohun ja viranomaistutkintojen myötä, mutta vain muutamassa vuodessa verkostomarkkinoinnin mekaniikka saattaa palauttaa sen uudelle kierrokselle höynäyttämään hyväuskoisia. Vaikka OneCoin onkin tällä hetkellä tapetilla länsimaissa, huijaus pyörii edelleen aktiivisena Afrikan maissa. Mikäli historia toistaa itseään, tulemme näkemään OneCoinin paluun myös Suomeen ja Eurooppaan”, Keronen toteaa.

Yksi syyllinen OneCoinin etenemisessä on Kerosen mukaan perinteinen media. Kryptovaluuttaa ja lohkoketjuja käsittelevät uutispalvelut ovat alusta asti tunnistaneet ja ymmärtäneet OneCoinin huijaukseksi, mutta perinteiselle medialle tämän tunnustaminen on kuitenkin ollut huomattavasti hankalampaa.

”Huijaus sai pyöriä yli puoli vuosikymmentä ennen kuin esimerkiksi suomalaiset mediat uskalsivat sanoa, että kyseessä on huijaus. Ja vaikka ne ovat tunnustaneet OneCoinin huijaukseksi, käyttävät ne edelleen sen yhteydessä termejä kuten ”virtuaalivaluutta”, vaikka mitään todellista virtuaalivaluuttaakaan ei ole olemassa”, Keronen toteaa.

Kerosen mielestä toinen – kenties vielä pahempi – syyllinen löytyy ihmisten pääkopasta.

”Biologisina olentoina meihin on sisäänrakennettu useita ajatuksiamme hämärtäviä ennakkoluuloja ja ajatusharhoja. Yksi tällaisista on uponneiden kustannusten harha. Uponneiden kustannusten harha tarkoittaa, että mitä enemmän ihminen on käyttänyt johonkin asiaan aikaa, vaivaa tai resursseja, sitä varmemmin hän uskoo sen olevan tuottoisaa tai totta, vaikka kaikki todisteet näyttäisivät hänen olevan väärässä.”

Kerosen mukaan OneCoin-käyttäjien kohdalla tämä näkyy siinä, että vaikka OneCoin on vailla pienintäkään epäilystä todistettu valheeksi, rikollisuudeksi ja huijaukseksi, monet uskovat edelleen siihen.

Vaikka OneCoin on nyt vastatuulessa länsimaissa, ei ole Kerosen mukaan mitään takeita, etteikö se olisi tulossa vielä joskus takaisin.

”Kuminauhaefekti on hyvin tyypillistä verkostomarkkinoinnille ja pyramidihuijauksille. OneCoinin päätekijä on myös edelleen kateissa ja huijaus on onnistunut keplottelemaan itselleen useita uhreja. Onkin tärkeää, että OneCoinia vastaan taistellaan edelleen.”