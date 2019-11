YLE: Suomalaiset sijoittaneet yli 40 miljoonaa euroa OneCoin-virtuaalivaluutalla toteutettuun huijaukseen

OneCoinin perustaja, bulgarialainen Ruja Ignatova on ollut kateissa lokakuusta 2017 lähtien.

OneCoin voi paljastua lopulta yhdeksi maailmanhistorian suurimmista huijauksista, epäilee Ylen MOT-ohjelma.

Onecoinin on väitetty olevansa virtuaalinen kryptovaluutta, jonka kylkeen on rakennettu rahastuksen mahdollistava verkostomalli. OneCoinia on markkinoinut vuodesta 2015 Onecoin ltd., jonka liiketoimintaa on koulutuspakettien myynti ja jakelu. Koulutus on e-kirja- ja videomateriaalimuotoista.

Koulutuspaketin ostaja saa optioita kryptovaluutan louhimiseen, ja optioiden määrä riippuu ostetun paketin hinnasta.

Toiminta on perustunut verkostomarkkinointiin, sillä jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. OneCoinia on markkinoitu kryptovaluuttana ja bitcoinin kilpailijana, ja sen markkinointi on perustunut suuriin tuotto-odotuksiin.

Kuluvan vuoden toukokuussa uutistoimisto Bloomberg kertoi, että Christine Grablis -niminen sijoittaja on haastanut OneCoinin oikeuteen ja kertoo menettäneensä 130 000 euroa OneCoin-sijoituksissaan.

Grablisin mukaan OneCoin ei ole kryptovaluutta vaan pyramidihuijaus. Vahingonkorvauksen lisäksi Grablis vaatii kanteensa muuttamista joukkokanteeksi, jolloin muutkin OneCoiniin sijoittaneet voisivat liittää kanteeseen omat vaatimuksensa.

Pyramidihuijaus eli Ponzi-huijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.

Suomessa kihlakunnansyyttäjä kertoi viime elokuussa nostaneensa syytteet neljää henkilöä vastaan törkeistä veropetoksista OneCoin-virtuaalivaluuttajutussa. Pohjanmaan syyttäjäviraston mukaan epäillyt teot ovat tapahtuneet Vaasassa vuosina 2015 – 2018. Lisäksi viidettä henkilöä vastaan on nostettu syyte törkeästä rahanpesusta. Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Nyt Yle kertoo, että Onecoiniin on sijoittanut kymmeniä tuhansia suomalaisia. Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kyseenalaisilla kärkisjoilla kaikkein innokkaimpien OneCoiniin sijoittaneiden maiden joukossa.

Kahden ensimmäisen OneCoinin toimintavuoden aikana lähes 25 000 suomalaista sijoitti virtuaalivaluuttaan. Ylen saamat tiedot suomalaisten tekemistä sijoituksista käyvät ilmi OneCoinin sisäisistä dokumenteista, jotka luotettava lähde on luovuttanut YLE:n MOT-ohjelman käyttöön.

Dokumentit osoittavat, että suomalaiset ovat sijoittaneet loppuvuoden 2014 ja loppuvuoden 2016 välisenä aikana OneCoiniin noin 40 miljoonaa euroa. Luultavasti summa on vielä tätäkin suurempi, koska OneCoin on jatkanut toimintaansa vielä vuoden 2016 jälkeen.

MOT pyysi haastattelua kymmeniltä OneCoiniin sijoittaneilta suomalaisilta, mutta kukaan heistä ei kuitenkaan halunnut puhua OneCoinista julkisesti. Syynä saattaa olla pelko, sillä OneCoin on uhkaillut sijoittajia virtuaalivaluuttojen menettämisellä, jos he kommentoivat yhtiön toimintaa julkisuudessa.

Yle arvelee, että OneCoin voi paljastua lopulta yhdeksi maailmanhistorian suurimmista huijauksista. Väite perustuu Ylen saamiin asiakirjoihin sekä BBC:n saamiin tietoihin.

Katso tästä MOT-dokumentti OneCoin – Jättihuijauksen suomalaisuhrit.