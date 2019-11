Oululainen terveysteknologiayhtiö Optomed suunnittelee listautumista

Optomed haluaa laajentua kansainvälisille markkinoille yhdistämällä sen kehittämiin kädessä pidettäviin silmänpohjakameroihin ohjelmistoja ja tekoälyä.

Yhtiö kertoo suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Helsingin pörssin päälistalle.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Yhtiö kehittää ja kaupallistaa uudenaikaisia, kädessä pidettäviä ja helppokäyttöisiä silmänpohjakameroita.

Kädessä pidettävät kamerat soveltuvat käytettäviksi kaikilla klinikoilla silmänpohjaan vaikuttavien silmäsairauksien, kuten työikäisten aikuisten yleisimmän näönmenetyksen taustalla olevan diabeettisen retinopatian, diagnosoinnissa ja etenemisen seurannassa.

Optomedin liiketoiminta koostuu kahdesta synergistisestä liiketoimintasegmentistä: Laitteet-segmentistä ja Ohjelmistot-segmentistä. Optomed yhdistää kädessä pidettävät laitteet seulontaohjelmistoihin ja automatisoituihin tekoälyyn pohjautuviin kuvien luokitteluratkaisuihin tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien diagnosointiprosessia.

Optomedin oma teknologia on suojattu 52 kansainvälisellä patentilla, ja sen tuotteita myydään yli 60 maassa. Asiakkaisiin kuuluu kansainvälisiä terveydenhuollon organisaatioita, sairaaloita, kansainvälisiä terveysteknologiayhtiöitä ja jälleenmyyjiä.

Yhtiön palveluksessa oli 105 työntekijää viime syyskuun lopussa. Optomedin pääkonttori on Oulussa ja sillä on tytäryhtiö Kiinassa. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa. Kasvu on kova, sillä vuosi aiemmin liiikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden lähes 85 prosentin kasvu selittyy pääasiassa ohjelmistoyhtiö Commit Oy:n yrityskauppaan sekä laitemyynnin orgaaniseen kasvuun.

Yhtiö on kuitenkin tehnyt tappiota vuonna 2017 -2,8 miljoonaa euroa ja viime vuonna -2,9 mijoonaa euroa. Lisäksi kuluvan vuoden tammi-syyskuun tilintarkastamaton tappio oli -2,8 miljoonaa euroa.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jonka lisäksi tietyt yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoaisivat osakkeitaan myytäväksi.

Optomedin toimitusjohtaja ja perustaja Seppo Kopsala kertoo, että nykyisten mahdollisuuksien lisäksi Optomed laajentua huomattavasti suuremmille markkinoille yhdistämällä kädessä pidettäviin silmänpohjakameroihimme ohjelmistoja ja tekoälyä. Tällöin myös silmäsairauksiin erikoistumaton henkilökunta voi suorittaa seulontoja paikallisissa terveyskeskuksissa.

Kopsalan mukaan Optomedin tavoitteemme onkin tarjota innovatiivisia ja edullisia seulontaratkaisuja, joilla voidaan tavoittaa kaikki niitä tarvitsevat ihmiset ympäri maailman.

“Suunniteltu listautumisantimme tukisi meitä tavoitteissamme parantamalla kilpailukykyämme sekä lisäämällä tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista ja niiden mahdollisuuksista diabeteksen aiheuttaman ja vältettävissä olevan sokeutumisen estämisessä”, Kopsala toteaa.

Kopsalan mukaan Optomedin tavoite pitkällä aikavälillä on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu. Suunniteltu anti edistäisi hänen mukaansa Optomedin kasvustrategian toteuttamista ja mahdollistaisi omistuspohjan laajentamisen.