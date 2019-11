Miksi osakemarkkinat porskuttavat Yhdysvalloissa?

USA:n talouskehitys ei ole niin ruusuista, kuin mitä voisi osakekurssien viime aikaisesta kehityksestä päätellä.

Yhdysvaltojen talous jatkaa edelleen kasvuaan, ja huolet taantumasta ovat jälleen häipyneet. Silti Yhdysvaltain talouskasvu on hidastunut voimakkaasti viime vuodesta.

Todisteita jenkkitalouden hidastumisesta ilmeni, kun äskettäin julkistettiin teollisuustuotannon ja vähittäismyynnin kehitystä kuvaavat raportit.

USA:n teollisuus vähensi tuotantoaan lokakuussa eniten 17 kuukauteen. Teollisuuslukuihin vaikutti osaltaan General Motorsin autotehtaan lakko. Vähittäismyynti on puolestaan toipunut lokakuussa, kun se laski syyskuussa. Kuitenkin tuoreimpien lukujen tarkempi tarkastelu viittaa siihen, että kuluttajat eivät kuluta niin paljon kuin olivat aiemmin vuonna.

“Suurin osa kuluttajien ylimääräisistä menoista meni huoltoasemille, ruokaan ja ajoneuvoihin varten – kaikki välttämättömyysmenoja useimmille ihmisille”, kertoi Bank of Westin pääekonomisti Scott Anderson MarketWatch-sivustolle.

Anderssonin mukaan kotitalouksien kulutus harkinnanvaraisiin vähittäiskaupan tuotteisiin, kuten vaatteisiin, huonekaluihin, urheiluvälineisiin ja elektroniikkaan, olivat kaikki huomattavasti heikkoja.

Kaikesta huolimatta USA:n osakemarkkinat porskuttavat. S&P 500 -osakeindeksi nousi perjantaina kaikkien aikojen ennätykseensä. Osakeindeksi on noussut kuluvana vuonna jo yli 25 prosenttia.

Miksi osakkeet nousevat Yhdysvalloissa edelleen, vaikka talouskasvun osoittaa heikkenemisen merkkejä?

MarketWatch-sivuston toimittaja Jeffry Bartash muistuttaa keskuspankki Fedin roolista.

Fed on laskenut korkoja talouden vauhdittamiseksi, ja matalammalla korolla on taipumus ajaa sijoittajat pois joukkovelkakirjoista osakkeisiin. Fedin korkoleikkaukset ovat myös antaneet sijoittajille lisää luottamusta siihen, että taantuma on kauempana.

Alemmat korot myös vähentävät lainanhoitokustannuksia kuluttajille ja yrityksille, jotka hakevat lainoja talon tai auton ostamiseksi tai yrityksen laajentamiseksi.

Keskuspankki alensi korkoja lähinnä huolestuneena siitä, että Yhdysvaltain kauppasota Kiinan kanssa voisi vaarantaa talouden. Maiden väliset jännitteet ovat nyt lieventyneet, kun molemmat maat palasivat neuvottelupöytään. Se lisää luottamusta osakemarkkinoilla.

Myös kotitalouksien taloustilanne on Bartashin mukaan hyvissä kantimissa. Amerikkalaisten kotitalouksien säästöt ovat korkealla, velat ovat suhteellisen alhaiset, tulot kasvavat ja työttömyys on 50 vuoden alimmalla tasolla.

Bartash ei usko kuitenkaan kulutusmenojen nousevan niin nopeasti, kuten tapahtui kevään ja kesän aikana, kun kulutusmenot nousivat 4,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja 2,9 prosenttia kolmannella neljänneksellä.

Yksi syy osakemarkkinoiden hyvään vireeseen löytyy yritysten tuloskehityksestä, joka on kolmannella vuosineljänneksellä ollut analyytikoiden odotuksia parempaa. Ennakolta pelätty tulostaantuma eli tulosten lasku edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, näyttää peruuntuvan.

“Ennen tuloskauden alkua tehdyissä arvioissa analyytikot odottivat, että tulokset laskevat noin 3 % viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tässä vaiheessa näyttää kuitenkin siltä, että syntymässä olisi myönteinen yllätys, sillä tähän mennessä raportoineiden yhtiöiden tulokset ovatkin 4,4 % korkeammat kuin analyytikoiden ennusteissa”, arvioi Nordean sijoitusstrategi Ville Korhonen lokakuun lopussa.