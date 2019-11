Nordnet avasi kisan osakesäästötileistä

Osakekauppa osakesäästötilin kautta on uuden lain mukaan mahdollista ensi vuoden alusta. Nordnet markkinoi osakesäästötiliä jo nyt.

Sijoittajat voivat ensi vuoden alusta ottaa halutessaan käyttöön sijoitus- eli osakesäästötilit. Eduskunta hyväksyi asiaa käsittelevän lain tämän vuoden maaliskuussa.

Nordnet tarjoaa ensimmäisenä pankkina Suomessa osakesijoittajille mahdollisuuden avata osakesäästötilejä. Tilin voi avata Nordnetin verkkopalvelussa 20.11.2019 alkaen ja rahaa tilille voi siirtää lainsäädännön mukaisesti heti vuodenvaihteen jälkeen.

Ensimmäiset tilinavaajat saavat Nordnetilta erikoishinnat kaupankäyntiin. Lisäksi Nordnet opastaa tilinavaajia maksuttomalla verkkokurssilla, miten osakesäästötilille voi poimia osakkeita erilaisin strategioin sekä tarjoaa osakeanalyysejä ja mallisalkkuja osakesäästötilisalkun rakentamisen tueksi.

Tilin avaaminen ei edellytä aiempaa asiakkuutta Nordnetissä, eikä tilistä, sen säilytyksestä tai avaamisesta peritä lainkaan maksuja. Asiakkaat saavat maksutta myös reaaliaikaisesti päivittyvät, striimaavat kurssit pohjoismaisista pörsseistä maksutta. Osakesäästötilin kaupankäyntipalkkiot noudattavat samoja tasoja kuin arvo-osuustilillä, joten sijoittaja voi kauppaa tehdessään valita oman tilanteensa mukaan haluaako hän tehdä kaupat arvo-osuustilillä vai osakesäästötilillä.

Ensimmäisille osakesäästötilin avaajille tarjolla etuja

Kaikki osakesäästötilin 31.12.2019 mennessä Nordnetiin avanneet sijoittajat saavat käydä kauppaa ensi vuoden alussa kolme kuukautta 31.3.2020 saakka välityspalkkiohinnaston parhaalla tasolla 1. Esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeisiin voi tällöin sijoittaa kolmen euron minimipalkkiolla.

“Osakevälitys on Nordnetin ydintä. Olen iloinen siitä, että pääsemme ensimmäisenä tarjoamaan osakesäästötilin avaamista suomalaisille sijoittajille. Tarjoamme jokaiselle tilinavaajalle maksuttoman verkkokurssin, yhteistyökumppanimme Inderesin osakeanalyysit ensimmäisiksi kuukausiksi maksutta käyttöön ja paljon muuta tukea osakevalintoihin, kuten Sijoittaja.fi:n mallisalkut. Näillä sijoittaja pääsee varmasti osakesäästötilillä helposti alkuun”, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

YouGov Finlandin huhtikuussa 2019 tekemän tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo tarvitsevansa ainakin jonkin verran apua osakkeiden valintaan, jos avaisi osakesäästötilin. Miehistä apua kaipaa 60 prosenttia ja naisista 74 prosenttia. Niistäkin, joilla nyt on osake- ja/tai rahastosijoituksia, 65 prosenttia kokee tarvitsevansa ainakin jonkin verran apua valitessaan osakkeita osakesäästötilille.

“Olemme tehneet kattavan tutkimuksen ja taustatyön huolella siitä, kuinka suomalaiset suhtautuvat tulevaan osakesäästötiliin ja millaisia tarpeita heillä on palveluntarjoajalle”, Tuppurainen kertoo.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on tili, jolle yksityissijoittaja voi siirtää enintään 50 000 euroa rahaa ja sijoittaa sen valitsemiinsa koti- tai ulkomaisiin pörssiosakkeisiin tai Nasdaq First Northissa kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin. Osakesäästötilin tuotto on verotettavaa pääomatuloa, mutta veroa ei peritä siinä vaiheessa, kun tilillä käydään osakekauppaa ja siitä syntyy myyntivoittoja tai kun tilille maksetaan osinkoja.

Sijoittaja maksaa sijoitusten tuotoista veroa vasta siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa.

Vaikka sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Nostetuista varoista verotettavaa pääomatuloa on se osuus, joka vastaa tuoton osuutta tilillä olevien varojen käyvästä arvosta nostohetkellä. Tuotto on verotettavaa pääomatuloa.

Tilin osakkeiden osingot saa sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa. Tilillä voi sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin.

Tietoja tilistä ja ennakkoavaajien eduista: nordnet.fi/osakesaastotili

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.