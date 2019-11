Outotec kasvaa vahvojen tilauskirjojen turvin

Sekä yhtiö itse että analyytikot odottavat Outotecilta kovaa tuloskasvua.

Teknologiayhtiö Outotec kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissaan vahvasta tilauskertymän kasvusta. Tilauskertymä nousi elo-syyskuussa peräti 69 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vahvat näkymät ovat heijastuneet luonnollisesti myös Outotecin markkina-arvoon, joka on noussut vuodessa jo yli 67 prosenttia.

Outotecin mukaan sen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään kirjattiin kaksi suurta uusinvestointitilausta rikastamo- ja metallinjalostuslaitoksista. Investoinnit olemassa oleviin laitoksiin pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluliiketoiminta kehittyi edelleen hyvin; tilauskertymä kasvoi 15 prosenttia vuoden takaisesta ja 20 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä.

Outotecin tilauskirja antaa hyvän lähtökohdan vuoteen 2020, jolloin muun muassa kuluvan vuoden kaksi isoa tilausta kääntyvät liikevaihdoksi, arvioi OP:n senioristrategi ja analyytikko Kim Gorschelnik pankin aamukatsauksessa.

Kuluvana vuonna on Outotecissa nähty sitä kasvua, mitä yhtiö ennakoi jo syksyllä 2017 pääomamarkkinapäivällään, Gorschelnik arvioi. Tuolloin odotettu kasvu jäi kuitenkin tulematta muun muassa Iranille asetettujen sanktioiden sekä USA:n ja Kiinan välisten kauppakiistojen seurauksena.

Tämänhetkisen markkinanäkymän perusteella Outotec ennakoi, että sen liikevaihto kasvaa ja oikaistu liiketulos paranevat merkittävästi vuoden 2018 oikaistusta liiketuloksesta, joka oli hieman alle 64 miljoonaa euroa ilman ilmeniittisulattoprojektia varten tehtyä varausta.

Gorschelnikin arvion mukaan Outotecin tammi-syyskuun oikaistu liiketulos 52,4 miljoonaa euroa kertoo, että tulosohjeistus tulee toteutumaan.

Lähitulevaisuuden iso haaste on tietenkin Outotecin ja Metson yhdistyminen, jonka molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät vastikään. Gorschelnikin mukaan seuraavaksi mielenkiinto kohdistuu kilpailuviranomaisten kannanottoihin.

”Mielestämme vuonna 2020 toimintansa aloittava Metso Outotec lähtee vuoteen 2020 hyvissä asemissa, kun Outotecin volyymi- ja kannattavuuskäänne jatkuu ja Metso Mineralsin kannattavuus on noussut erittäin vahvalle tasolle”, analyytikko arvioi.

Op:n suositus Outotecin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 6,5 euroa. Outotecia seuraa seitsemän analyytikkoa, joista peräti viisi antaa yhtiölle ostosuosituksen. Yhden suositus on lisää ja yhden pidä. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta osakkeelle on 6,7 euroa, mikä on hieman yli tämän hetken 6,1 euron kurssinoteerauksen.

Analyytikot odottavat Outotecin osakekohtaisen tuloksen nousevan keskimäärin 0,27 euroon viime vuoden -0,42 tappiollisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Ensi vuodelle odotuksissa on jo 0,41 euron osakekohtainen tulos. Kuluvan vuoden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on tällä hetkellä hieman alle 23x.