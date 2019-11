Parhaat keinot seurata omia kuluja ja menoja

Omien menojen seuranta on nykypäivänä helpompaa kuin koskaan.

Tiedätkö mihin rahasi oikeasti menevät? Onneksi kulujen ja menojen seuranta on tehty tänä päivänä helpoksi.

VertaaEnsin.fi:n teettämän tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen elää ilman säästöjä. Säästäminen kannattaa aloittaa seuraamalla kuukauden tai pari omia kulutustottumuksiaan. Näin pääsee paremmalle tolalle oman talouden tilasta mututuntuman sijaan. Omaa toimintaa on helpompi korjata, kun ymmärtää mihin rahat kuukausittain menevät.

Mitä paremmin tietää mihin ja miten käyttää rahaa, sitä paremmin omaa talouttaan pystyy hallitsemaan.

Menoja voi seurata monin keinoin. Kulujen seurannassa kannattaa pitää mielessä, että mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Tärkeintä on löytää itselleen toimivin keino tutustua tarkemmin omiin kulutustottumuksiin.

Eri menetelmiä kulujen seurantaan

Perinteisin kulunkirjanpito luonnistuu Excelillä tai ruutuvihkolla, joka kulkee kätevästi mukana arjen kiireessä. Marttojen sivustolta voi ladata valmiin Excel pohjan menojen seurantaan.

Tavallisen vihkon voi tuunata oman näköiseksi tai kopioida japanilaisten säästötyylin, jossa helppokäyttöiseen kakeibo-kirjaseen kirjataan kaikki menot. Kaupoista voi ostaa esimerkiksi A5-kokoisia kakeibo-tilikirjoja.

Vaikka nämä perinteisemmät menetelmät ovat käteviä tapoja pysyä kartalla omasta kulutuksesta, Excelin tihrustaminen ja kuittien kanssa säätäminen ei sovi kaikille. Erilaisten helppokäyttöisten mobiilisovellusten ansiosta myös heikkohermoinen jaksaa seurata omia menojaan.

Parhaat sähköiset työkalut oman talouden hallintaan

Kaikista helpoin tapa seurata menoja sähköisesti on oman verkkopankin kautta, sillä näin menoja ei tarvitse kirjata ylös manuaalisesti. Jotkut verkkopankit pitävät jo nyt tietämättäsi kirjaa menoistasi ja tuloistasi. Verkkopankki jaottelee jopa ne suoraan eri kategorioihin ja jos arvaus ei osu oikein sen voi opettaa seurantatyökalulle jatkoa varten.

Useimmilla pankeilla on oma sovellus kulujen seurantaan. Nordealla on Wallet-sovellus, OP:llä Pivo, Säästöpankilla Finanssivahti ja S-Pankin asiakkaat voivat seurata menoja verkkopankissa tai S-mobiilin kautta.

Penno on Takuusäätiön kehittämä ilmainen taloudenhallintatyökalu, jonka ehdoton vahvuus on suomenkielisyys. Sen kautta voi seurata menoja ja asettaa itselleen säästötavoitteita.

Suomalainen Clark-sovellus lupaa tehdä oman talouden hallinnasta helpompaa ja tehokkaampaa. Laskujen maksaminen on palvelun keskiössä, mutta Clarkin avulla voi seurata kuluja ja sovellus muistuttaa esimerkiksi lähestyvistä laskujen eräpäivistä.

Älypuhelimeen voi ladata lukuisia englanninkielisiä sovelluksia, joiden avulla kulunkirjanpito on vaivattomampaa. Monefy on yksinkertaisuutta rakastavan taloussovellus, johon menot kirjataan käsin. Sovellusta on yksinkertainen ja nopea käyttää. Ympyräkaavio havainnollistaa kätevästi, mihin kategorioihin rahaa menee ja auttaa hahmottamaan säästökohteita.

Ynab sovelluksen nimi tulee sanoista ”you need a budget” eli ”tarvitset budjetin”. Ynabin filosofiana on vähentää raha-asioihin liittyvää stressiä. Sovelluksen keskeinen idea on, että aina kun rahaa tulee sisään, sovelluksen avulla suunnitellaan mihin jokainen euro käytetään. Sovellukseen syötetään käsin kaikki tulot ja menot.

Toshl Finance on monipuolisia ominaisuuksia kaipaavan taloussovellus. Havainnollistavat grafiikat auttavat hahmottamaan menoja ja sovellus sopii myös laskujen hallintaan ja organisointiin. Toshl Finance on kätevä apuri matkalle, sillä sovelluksen avulla voi luoda monia erilaisia budjetteja, kuten matkabudjetin.

SalkunRakentajan Otto Laitinen testasi vuoden 2019 parhaat taloussovellukset.

