Hedge-rahastopomo Ray Dalio: Maailma on poissa raiteiltaan

Kun raha on halpaa, voivat seuraukset olla tuhoisia.

Ray Dalio on maailman suurimman hedge-rahaston Bridgewater Associatesin perustaja ja johtaja. Forbes-lehden mukaan hänen omaisuutensa on yli 18 miljardia dollaria.

Dalio on myös tullut tunnetuksi amerikkalaisen yhteiskunnan kriitikkona. Kasvava eriarvoisuus on uhka USA:n kapitalistiselle talousjärjestelmälle, Dalio väittää.

Dalio julkaisi vastikään LinkedIn:ssä artikkelin otsikolla ”The World Has Gone Mad and the System Is Broken”.

Dalion mukaan raha on alhaisten korkojen maailmassa ilmaista niille, jotka ovat luottokelpoisia. Tämä johtuu siitä, että rahan lainaajat eli sijoittajat ovat valmiita saamaan takaisin vähemmän kuin antavat. Luottokelpoisille lainaavat sijoittajat hyväksyvät erittäin alhaiset tai negatiiviset korot eivätkä vaadi pääoman takaisinmaksua lähitulevaisuudessa.

Miksi sijoittajat ovat siis valmiita sijoittamaan negatiivisen koron velkakirjoihin?

He tekevät Dalion mukaan tämän siksi, koska heillä on valtava määrä likviditeettiä sijoittamiseen, jota keskuspankit puskevat heille.

Tämä keskuspankkien sijoittajille työntämä raha ei nosta talouskasvua ja inflaatiota, koska sijoittajat haluavat sijoittaa saamansa pääoman sen sijaan, että käyttäisivät sitä reaali-investointeihin.

Tämä synnyttää Dalion mukaan ”narulla työntämisen” -dynamiikan, jota on tapahtunut monta kertaa aiemmin historiassa. Sen seurauksena finanssivarallisuuden arvo on noussut huomattavasti ja odotettavissa olevat tuotot ovat laskeneet, kun taas talouskasvu ja inflaatio ovat edelleen hitaita.

Finanssivarallisuuden suuret arvonnousut ja niistä johtuva matala odotettu tuotto eivät koske vain joukkovelkakirjoja; ne pätevät yhtä lailla osakkeisiin ja pääomasijoituksiin.

Keskuspankit ovat jakaneet halpaa rahaa sijoittajille. Nämä sijoittajat ovat sijoittaneet sitä halpaa pääomaa yrityksiin, jotka ovat usein kannattamattomia eivätkä edistä talouden kasvua, Dalio selittää.

Alhainen rahan hinta näkyy myös julkisella sektorilla.

Valtioiden jo ennestään suuret julkisen talouden alijäämät kasvavat melko varmasti huomattavasti, Dalio ennustaa. Jotta valtiot voisivat rahoittaa budjettialijäämät, ne joutuvat myymään valtavia määriä enemmän velkakirjoja markkinoille.

Esimerkiksi USA:n velkaantuu rajusti siitä huolimatta, että maa on noususuhdanteessa. Itsenäinen USA:n julkista taloutta analysoiva CRFB arvioi liittovaltion velan olevan yli 100 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2029.

Kun velkakirjojen tarjonta kasvaa, laskevat niiden hinnat ja samalla velkakirjojen korot nousevat. Tämä korkojen nousu voi Dalion mukaan olla tuhoisaa velan kyllästämille markkinoille ja talouksille.

Mistä löytyy rahaa näiden joukkovelkakirjalainojen ostamiseen ja näiden alijäämien rahoittamiseen? Dalion mukaan se tulee melko varmasti keskuspankeilta, jotka ostavat valtioiden velkakirjoja juuri painetulla rahalla.

Dalion mukaan tämä koko dynamiikka, jossa vakaa rahoitus heitetään ulos ikkunasta, jatkuu ja todennäköisesti kiihtyy, etenkin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa.

