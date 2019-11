Sijoittaja Ray Dalio paljastaa yksinkertaisen keinon, joka teki rutiköyhästä monimiljonäärin

Miljardööri Ray Dalio johtaa yhtä maailman suurimmista hedge-rahastoista – Bridgewater Associates -yhtiötä, joka hallinnoi noin 150 miljardin dollarin globaaleja sijoituksia.

Dalion omaisuuden arvo on Forbesin mukaan peräti 18,7 miljardia dollaria.

Dalio kasvoi Queensissa, New Yorkissa, jazzmuusikon poikana. Hän aloitti työelämänsä golfkentällä apulaisena tekemällä töitä noin ”6 dollaria per bagi”. Ensimmäisen osakkeensa hän osti 12-vuotiaana. 26-vuotiaana Dalio perusti Bridgewater Associates -yhtiön omassa asunnostaan vuonna 1975. Hänen piti jossain vaiheessa lainata 4000 dollaria isältään vain pysyäkseen pinnalla.

Dalio kertoi Kalifornian Beverly Hillsissä pidetyssä konferenssissa, että yksi tärkeimmistä strategioistaan, jota hän käytti päästäkseen lähes varattomasta rikkaaksi ja menestyväksi, oli hyvin yksinkertainen. Hän tajusi ottaa huomioon hänen kanssaan eri mieltä toimivien älykkäiden ihmisten mielipiteet.

Dalio kertoi myös Twitterissä 14. marraskuuta liiketoimintansa periaatteistaan. Hän kertoi, että hänen periaatteenaan ​​on kuunnella ja kysyä asiantuntijoilta kysymyksiä, koska se nostaa hänen ”todennäköisyyttään olla oikeassa”.

By questioning experts individually and encouraging them to have thoughtful disagreement with each other that I can listen to and ask questions about, I both raise my probability of being right and become much better educated. pic.twitter.com/7apPyXXbWz