Maanantaina julkaistujen tietojen mukaan lähes 60 prosenttia saksalaisista pankeista veloittaa yritysasiakkaitaan pankkitalletuksista, kertoo Financial Times.

Financial Timesin mukaan joka viides saksalaispankki veloittaa kuluja myös yksityishenkilöiden talletuksista.

Talletusmaksu tarkoittaa käytännössä sitä, että talletuskorko on negatiivinen.

Saksan keskuspankin tekemässä tutkimuksessa paljastetut luvut antavat Financial Timesin mukaan selkeän kuvan siitä, miten kuinka moni lainanantaja on alkanut veloittaa asiakkaitaan talletuksista sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki laski liikepankkien talletuskoron syvemmälle negatiiviselle alueelle syyskuun puolivälissä.

Muutoksella keskuspankki haluaa kannustaa pankkeja siirtämään talletuksiaan pois keskuspankeista ja lisäämään lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille. Tarkoituksena on vaudittaa talouskasvua houkuttelemalla pankkeja lainaamaan enemmän rahaa sen sijaan, että ylimääräinen likviditeetti jäisi keskuspankkiin.

EKP oli ensimmäinen suurista keskuspankeista, joka alensi ohjauskorkonsa nollan alapuolelle. Ensin vuonna 2014 EKP laski talletuskorkonsa–0,1 prosenttiin. Tämän jälkeen korkoja on laskettu yhteensä neljä kertaa, viimeisen kerran syyskuussa 2019. Nykyisellään talletuskorko on –0,50 prosenttia.

Saksan keskuspankki Bundesbank tutki 220 lainanantajaa syyskuun lopussa – siis vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun EKP laski pankkien talletuskorkonsa ennätyksellisen alhaiseen -0,5 prosenttiin.

Vastanneista pankeista 58 prosenttia ilmoitti veloittavansa negatiivisia korkoja joistakin yritysten talletuksista ja 23 prosenttia ilmoitti tekevänsä samoin yksityishenkilöiden talletuksille.

Deutsche Bankin talousjohtaja James von Moltke kertoi viime kuussa analyytikoille, että Deutche Bank, Saksan suurin lainanantaja, on tehostanut yrityksiään siirtää negatiivisia korkoja henkilöasiakkailleen.

Saksan toiseksi suurimman pörssiyhtiön, Commerzbankin talousjohtaja Stephan Engels puolestaan kertoo, että pankki on alkanut lähestyä varakkaita yksityisasiakkaita, joilla on yli miljoonan euron talletukset. Berliner Volksbank puolestaan kertoi viime kuussa aloittavansa -0,5 prosentin koron kaikille yli 100 000 euron talletuksille.

Negatiiviset korot vyöryvät talletusten lisäksi myös lainoihin.

Saksalaisen hintavertailusivuston Biallo.de:n mukaan 140 lainanantajaa Saksassa on jo alkanut periä negatiivisia korkoja. Eli lainanantajat siis maksavat asiakkailleen heidän nostamistaan lainoista.

Valtion omistama saksalainen kehityspankki KfW valmistautuu tarjoamaan negatiivisia korkoja lainansaajilleen. KfW on lain mukaan velvollinen siirtämään omat rahoitusehtonsa asiakkailleen, ja se voi jo uudelleenrahoittaa itsensä negatiivisilla korkoilla.

“Emme tiedä, voimmeko ja milloin tarjota lainoja negatiivisilla korkoilla, mutta teknisestä näkökulmasta haluamme olla valmiita tekemään niin”, pankki kertoo.

Tanskalaispankki Jyske Bank kertoi viime elokuussa, että se alkaa tarjota asuntolainoja negatiivisella korolla. Pankki tarjoaa 10 vuoden kiinteäkorkoista asuntolainaa -0,5 prosentin korolla.

Vaikka suurin osa saksalaisista lainanantajista siirtää negatiivisia korkoja vain organisaatiolle, yrityksille tai suurten talletusten yksityishenkilöille, on käytäntö osoittautunut erityisen kiistanalaiseksi Saksassa, kertoo Financial Times. Saksassa on hyökätty EKP:tä vastaan, väittämällä sen rankaisevan säästäjiä.

Saksalainen Bild-lehti kuvasi äskettäin eläkkeellä jääneen EKP: n presidentin Mario Draghin Kreivi Draculaksi, vampyyriksi, joka imee säästäjien tilit kuiviin.