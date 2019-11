SEAT tuo Suomen automarkkinoille täyssähköauto Mii Electricin, jonka hinta painuu kilpailukykyiselle tasolle.

Sähköautojen myynnin kasvua on rajoittanut erityisesti niiden kova hinta verrattuna diesel- ja bensakäyttöisiin autoihin. Automarkkinoilla myynnissä olevat täyssähköautot ovat edelleen lähes kaksi kertaa niin kalliita kuin muut myynnissä olevat automallit, kertoo tutkimusyhtiö JATO. Täyssähköautojen keskimääräinen myyntihinta oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 80 prosenttia prosenttia korkeampi kuin muiden kuluttajien ostamien autojen keskimääräinen hinta.

SEAT on kuitenkin tuomassa nyt Suomen markkinoille sähköauton, jonka hintataso on painettu houkuttelevalle tasolle.

Täyssähköauton SEAT Mii electricin hinnat alkavat hieman alle 19400 eurosta, ja maahantuoja tarjoaa 2000 euron hankintatuen 31.12.2019 mennessä Mii electricin ostaville. Maahantuojan hankintatuen ja valtion myöntämän 2 000 euron sähköautojen hankintatuen jälkeen auto tarkka hinta on 15 388,66 euroa. Se on saatavilla myös yksityisleasingilla, alkaen 199 euroa kuukaudessa.

Mii Electricin suosio on yllättänyt maahantuojan.

”Aloitus on ollut täysin käsittämätön. Se on yllättänyt”, kertoo Seatia Suomessa myyvän K-Caaran toimitusjohtaja Martti Muona Talouslämälle. Pikkusähköauton myynnin aloitus on ollut Muonan mukaan niin reipas, että yhtiö saattaa joutua myymään eioota.

Mii Electricin rekisteröinnit voivat nousta ensi vuonna satoihin autoihin, mikä on Suomen täyssähköautojen markkinoilla paljon. MTV:n verkkosivujen mukaan tämän vuoden tammi-lokakuussa on Traficomin mukaan rekisteröity 618 Tesla Mode 3:ta ja 238 Nissan Leafia.

Mii electric on SEATin ensimmäinen täyssähköauto. Sen sähkömoottori tuottaa 61 kW (83 hv) teho. Viisiovinen Mii electric saavuttaa 50 kilometrin tuntinopeuden 3,9 sekunnissa ja 100 kilometrin tuntinopeuden 12,3 sekunnissa. Auton huippunopeus on 130 kilometria tunnissa. Auto soveltuu parhaiten kaupunkiajoon.

Mii eletricin 32,3 kWh:n litiumioniakku tarjoaa 260 km toimintamatkaa yhdellä latauksella. Puhtaasti kaupunkiajossa toimintamatkaa on jopa 359 kilometriä.

Varaustelutaso on yksinkertainen. Tarjolla on kaksi varustelutasoa – Mii electric ja Mii electric Plus sekä viisi lisävarustepakettia: mukavuuspaketti, kaksi erilaista käytettävyyspakettia, tilapäislatauslaite ja led-päiväajovalot. Tarjolla on myös viisi ulkoväriä: Deep Black, Candy White, Tornado Red, Costa Blue ja Tungsten Silver. Lisävarusteisena katto on saatavilla mustana.

Täyssähköinen kaupunkiauto on SEATin ensimmäinen malli, jossa on SEAT CONNECT -järjestelmä, jonka avulla auton hallinta ja sisäänpääsy voidaan hoitaa etäyhteydellä. Asiakkaat voivat älypuhelimen sovelluksen avulla tarkastella ajotietoja, pysäköintipaikkaa, auton tilaa (sisältäen ovet ja valot) sekä säätää ilmastointia.

Ensimmäiset SEAT Mii electricit saapuvat SEAT-jälleenmyyjille alkuvuodesta 2020 ja toimitukset alkavat keväällä 2020.