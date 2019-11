Työskenteletkö työpaikassa, jossa on myrkyllinen ilmapiiri?

Ahdistaako töihin meno? 8 merkkiä, joista tunnistaa toksisen työilmapiirin.

Ilmeisen huono ilmapiiri työpaikalla on helppo havaita, jossa pomo raivoaa alaisilleen, vastuuvelvollisuudesta tai arvostuksesta ei ole tietoakaan ja työntekijät surffaavat puolet työpäivästä LinkedInissä etsien uusia työpaikkoja. Mutta joskus huonon ilmapiirin merkit ovat hienovaraisempia.

Åbo Akademin johtamisen ja organisaation professori Alf Rehn kertoo Ylelle, että Suomessa usein siedetään työpaikoilla kurjuutta.

– Olemme Suomessa aika ääri-ihmisiä. Haluamme suuria elämyksiä. Kun menee kurjasti, niin menee tosi kurjasti, Rehn sanoo.

Työpaikan ilmapiirillä on merkittävä vaikutus työntekijöiden viihtyvyyteen. Johtajien on kyettävä havaitsemaan työpaikan mätä ilmapiiri, jotta he voivat puuttua asiaan (elleivät he sitten ole itse syy huonoon ilmapiiriin). Rehnin mukaan työpaikan terve ilmapiiri on ensisijaisesti johtajien vastuulla.

Työntekijöiden taas on kyettävä tunnistamaan pahaenteinen ympäristö, jotta he voivat välttää huonon työpaikan, ymmärtävät lähteä paikasta tai osaavat keksiä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Töihin ei ole aina kiva lähteä, mutta oikeasti paha olo tulee tunnistaa. Find the fire: Ignite Your Inspiration and Make Work Exciting Again -kirjan kirjoittaja Scott Mautz listaa kahdeksan merkkiä, joista tunnistaa toksisen työilmapiirin.

1. Ihmiset kertovat todelliset ajatuksensa vasta kokouksen jälkeen

Olet osallistunut juuri kokoukseen, jossa tehtiin tärkeä päätös. Osallistujat eivät sanoneet paljoakaan kokouksen aikana, eivätkä tuoneet esiin eriäviä mielipiteitä.

Kokouksen jälkeen useimmat osallistujat kerääntyvät kiireessä kasaan puhumaan siitä, mitä he todella ajattelevat tai kritisoimaan kokouksessa juuri tehtyä päätöstä.

2. Liian vähän erimielisyyttä

Työilmapiiri, jossa alaiset eivät uskalla tuoda esiin omia mielipiteitään, on merkki liian hallitsevasta tai kontrolloivasta pomosta.

Joskus kriisitkin puhdistavat työpaikan ilmaa.

– Suomalainen tykkää kärsimyksestä. Ehkä täytyykin mennä kriisin kautta, kunnes ihmiset oikeasti ymmärtävät. Mielestäni huudamme hätähuutoa liian harvoin. Ehkä meidän pitäisi vähän enemmän kiljua, jopa kiroilla. Jopa pomoille, Rehn toteaa.

3. Ylennyksissä suositaan yhtä henkilötyyppiä

Onko kaikki ylennetyt työntekijät miniversioita pomosta tai röyhkeimpiä oman edun ajajia? Tämän työpaikan arvomaailmassa lienee jotain vialla, johto saattaa olla puolueellinen tai monimuotoisuutta ei huomioida tarpeeksi.

4. Alisuoriutujat pääsevät pälkähästä

Mikään ei tapa työpaikan ilmapiiriä niin nopeasti, kuin työntekijä joka ei tunnetusti hoida hommiaan, mutta kukaan tee asialle mitään. ”Ei sitä kannata noteerata, se vaan on tommoinen tyyppi.” Tämä on merkki siitä, että pomolla ei ole hajuakaan mitä työpaikalla tapahtuu tai hänellä ei ole tarpeeksi selkärankaa korjatakseen tilannetta.

5. Keskitytään vain toimenpiteisiin

Mistä työntekijät puhuvat työpaikalla? Keskittyvätkö he puhumaan pelkästään aikatauluista, tavoitteista ja suorituspaineista sen sijaan, että he keskustelisivat asioista kuten ryhmätöistä, kunnioituksesta ja luottamuksesta, jotka lisäävät työn merkityksellisyyttä ja motivaatiota.

6. Latistava ja huono tunnelma

Eikö kukaan hymyile, naura tai puhu keskenään työpaikalla? Onko kaikilla huolestunut ilme ja otsa kurtussa? Kuvittele, miltä päinvastainen työilmapiiri näyttäisi. Hyvässä työilmapiirissä työntekijät eivät voi piilottaa innostuneisuuttaan.

– Tunnen hyvin yhden äärettömän luovan firman, ja siellä on erittäin hyvä ilmapiiri. Siellä on myös tylsimmät huonekalut koko maailmassa. Heidän kokoushuoneensa on niin harmaa, että byrokraattikin pelästyy. Silti heillä on tekemisen riemu, Rehn kertoo.

7. Kukaan ei kysy mielipidettäsi

Tähän viittaavat siilot ja pienet kuppikunnat, jotka työskentelevät omassa maailmassaan, eivätkä jaa mielipiteitään muiden kanssa. Siilot ovat vahingollisia ja merkki avoimuuden sekä yhteishengen puutteesta.

– Jokaisen pitää pystyä sanomaan, jos jokin on huonosti. Voi myös miettiä, mitä itse voisi tehdä seuraavan viiden minuutin sisällä parantaakseen vähän työpaikan ilmapiiriä. Oli se sitten oman työpöydän siistimistä, kahvikuppien tiskaamista tai sitä, että kysyy kollegaltaan, miten hänellä menee.

8. Selkeän vision puute

Eikö kukaan pysty kuvaamaan, mikä visionne on? Tuntuuko siltä, että asiat tehdään ilman selkeää suuntaa? Tämä on merkki näkemyksen puutteesta. Ilman peräsintä ja majakkaa, organisaatio purjehtii pimeässä suoraan kalliolle.

Lähde: Inc ja Yle.

