Wall Streetillä osakkeet jälleen uuteen ennätykseen – arvostuskertoimet välkkyvät punaisella

Osakkeiden arvostuskertoimet ovat nousseet USA:ssa yli pitkän aikaväli keskiarvon.

Osakemarkkinat ovat olleet viime aikoina nosteessa, kun sijoittajat ovat nähneet merkkejä kauppasodan mahdollisesta ratkaisusta. Yhdysvalloissa Wall Streetin osakeindeksit Dow Jones ja S&P 500 ylsivät jälleen keskiviikkona uusiin ennätyslukemiin.

S&P 500 -indeksin nousu alkoi 8.10 ja sen jälkeen se on kivunnut jo noin kuusi prosenttia. Vuoden aikana indeksi on noussut 13 prosenttia.

Sijoittajien optimismi ei ole häipynyt, vaikka USA:n presidentti Trumpin viime aikaiset kommentit eivät ole tuoneet markkinoille lisävaloa kauppaneuvotteluiden kulusta. Trump tiistaina paikallisen talousjärjestön tilaisuudessa New Yorkissa, jossa hän uhkasi kiihdyttää kauppasotaa Kiinaa vastaan. Trump uhkasi nostaa tullimaksuja, mikäli maat eivät saisi sopua aikaan.

Trumpin puheet neuvottelujen edistymisestä eivät tarjonneet mitään konkreettista. Hän kertoi, että ”ensimmäisen asteen” kauppasopimuksen allekirjoitukset Kiinan kanssa ovat lähellä. Tällaiset puheet eivät enää markkinoita vakuuta, koska tällainen puhe on kuulunut Valkoisen talon retoriikkaan aina sovun ensimmäisistä signaaleista lokakuun puolivälistä lähtien, arvioi Inderesin ekonomisti Marianne Palmu analyysitalon aamukatsauksessa.

On selvää, että jenkkiosakkeiden nousua nostaa myös edelleen kevyenä pysyvä USA:n rahapolitiikka sekä kolmannen vuosineljänneksen odotettua paremmat tulokset.

S&P 500 –indeksin 12 kuukauden toteumalla laskettu keskimääräinen P/E-kerroin on nyt selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon. Arvostuskerroin on kivunnut nyt tasolle 22,9x, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 15,8x.

Vieläkin kalliimmilta jenkkiosakkeet näyttävät kausivaihteiden poissulkevan Shillerin P/E-kertoimen valossa. Tässä arvostusindeksissä osakekohtaiset tulokset on laskettu usean vuoden keskiarvoina, jolloin vuosittaiset lyhytaikaiset tulosvaihtelut eivät vaikuta kertoimeen. Shillerin P/E –kertoimen arvo on noussut jo tasolel 30,1x, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 16,7x.