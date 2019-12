Elisa avannut Suomessa 5G-verkon jo useissa kaupungeissa

Elisan 5G-verkko on saatavilla nyt 11 suomalaiskaupungissa.

Elisa kertoo tiedotteessaan avanneensa Helsinkiin kaupallisen 5G-verkon vuoden alusta ja siitä lähtien verkkoa on laajennettu ja vahvistettu.

Vaikka työ on vielä kesken, on Jo nyt pääkaupunkiseudun verkko yksi Euroopan laajimmista, kun Vantaan ja Espoon 5G-verkot avautuivat syksyn 2019 aikana.



“Elisan 5G-verkon alueella asuu pääkaupunkiseudulla vuoden 2019 lopussa jo yli 200 000 ihmistä. Tukiasemia alueella on satoja. Enää emme puhu vain pistemäisestä verkosta, vaan esimerkiksi Helsingin kantakaupungin alue on jo miltei kokonaan Elisan 5G-peiton alla”, Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila kertoo.



Helsingin kaupunki on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki, jossa modernit mobiiliverkot ovat avainasemassa.

“Tavoitteemme on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. 5G:n ja hyvien verkkojen rooli tässä on ilmeinen. Olen tyytyväinen siitä kehityksestä, jota kaupungissa on eri toimijoiden yhteistyönä tapahtunut uuden teknologian ympärillä. Tämä mahdollistaa uutta niin Helsingille kuin helsinkiläisille yrityksille”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo.

Elisan mukaan kuluttajien kiinnostus 5G:tä kohtaan on kasvanut koko ajan.

“Jo nyt meillä on tuhansia 5G-asiakkaita ja pääkaupunkiseudun verkon laajentamisen myötä ennustamme käyttäjien määrän kasvavan merkittävästi” , Elisan henkilöasiakasyksikön vastaava johtaja Vesa-Pekka Nikula sanoo.



Suomalaiset yritykset ovat eturintamassa koko maailmassa ottamassa käyttöön 5G:n mahdollisuuksia.



“Teettämämme tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset näkevät 5G:n kilpailuetuna. Tämä näkyy muun muassa kiinnostuksena erilaisia 5G-palveluita ja niiden kehittämistä kohtaan. Erityisesti pilvipalveluiden sujuva käyttö, laitteiden ja prosessien etämonitorointi ja -ohjaus sekä digitalisaation tuoma toiminnan tehostaminen puhuttelevat yrityksiä”, Elisan yritysasiakasyksikön vastaava johtaja Timo Katajisto kertoo.



Elisa on avannut 5G-verkot tähän mennessä Helsinkiin, Espooseen, Tampereelle, Vantaalle, Ouluun, Turkuun, Jyväskylään, Lahteen, Kuopioon, Kouvolaan ja Seinäjoelle. Tällä hetkellä Elisa myy asiakkailleen usean eri valmistajan 5G-puhelimia ja -reitittimiä sekä liittymiä 300 Mbps-, 600 Mbps- ja 1 Gbps-nopeuksilla.

Seinäjoki on Elisan mukaan järjestyksessään jo 11.kaupunki, jonne Elisa avaa 5G-verkon. Verkko palvelee ensimmäisessä vaiheessa Seinäjoen ydinkeskustaa. Lisäksi verkko kattaa muun muassa Seinäjoen uuden Ideaparkin ympäristön.

“5G-verkko on Seinäjoelle vahva kilpailuetu ja tukee myös Seinäjoen kaupungin muuta digitalisaatiokehittämistä ja älykkäitä ratkaisuja. 5G merkitsee parempia yhteyksiä nopeudeltaan ja laadultaan kuntalaisille, yrityksille, matkailijoille ja tapahtumakävijöille”, sanoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Mobiililaajakaistan tiedonsiirron nopeudet kymmenkertaistuvat nykyisestä 5G-verkon ansiosta, mutta 5G kymmenkertaistaa myös mobiiliverkon tiedonsiirron kapasiteetin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yksi 5G-tukiasema voi palvella paljon nykyistä useampia käyttäjiä esimerkiksi 4K-videoiden ja 360-videoiden katselemisessa. Lisäksi 5G ja siihen liittyvät standardit mahdollistavat esineiden internetin arkipäiväistymisen, jolloin yhä useammat laitteet tulevat olemaan verkossa