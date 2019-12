Näissä kaupungeissa tienataan eniten Airbnb:llä

Airbnb-tienaaminen, missä kaupungeissa voit tienata eniten?

AirBnB asunnon pyörittäminen on paljon työtä. Paperitöitä, hintasota ja yletön määrä puhtaita pyyhkeitä. Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan, kuten minkä tahansa vuokra-asunnon kanssa. AirBnB:n tapauksessa vuokranantajan on vain eriteltävä jokainen vuokraus nimien, vuokrasummien ja päivämäärien kanssa. Jos on valmis tekemään hieman töitä, AirBnB asunnolla voi myös Suomessa tienata hyvin. Tulot kuitenkin riippuvat paljon siitä, missä asunto sijaitsee.

VertaaEnsin.fi listasi Suomen kaupungit, joissa AirBnB asunnolla saa parhaan vuosituoton. Analyysissä on mukana Suomen 30 suurinta kaupunkia.

VertaaEnsin.fi haluaa säästötilien, luottokorttien ja lainojen vertailun lisäksi lisätä kuluttajien taloustietoa erilaisilla analyyseillä. Vertailuun valittiin 30 Suomen suurinta kaupunkia, ja vertailtiin näiden Airbnb-tuottoja. Käytettävänä vertailutyökaluna käytettiin tunnettua Airdna-palvelua, joka kerää dataa eri majoituspalveluista, kuten Airbnb, Vrbo ja Homeway. Airdna kerää luotettavaa ja reaaliaikaista dataa yli 80 000 kaupungista ympäri maailman, ja työkalulla voi selata myös useita suomalaisia kaupunkeja. Palvelusta haettiin suomalaisten kaupunkien osalta seuraavat: tiedot:

Keskimääräinen vuorokausihinta

Varausaste

Keskimääräinen vuosituotto

Kohteiden määrä kaupungissa

Keskimääräinen asiakasarvio

Keskimääräinen vuorokausihinta on laskettu kaikista kunnan alueilla olevista vuokrattavista huoneistoista. Tämä on hyvä mittari taloustietoiselle kuluttajalle, joka haluaa verrata muita alueen majoitusvaihtoehtoja, esimerkiksi hotelleja.

Varausaste kertoo kuinka useana yönä vuositasolla vuokrattavat asunnot ovat varattuja.

Keskimääräinen vuosituotto on laskettu toteutuneista vuokrauksista, ja se on keskimääräinen tuotto koko kunnan alueelta.

Kohteiden määrä kaupungissa on lukumäärä, joka kertoo kuinka monta vuokrattavaa kohdetta kunnan alueella on.

Keskimääräinen asiakasarvio on keskiarvo kaikista asiakarvosteluista. Tämä on mielenkiintoinen luku, joka osaltaan kertoo kaupungin vetovoimasta ja vierailijoiden tyytyväisyydestä. Asteikko on 1-5.

Missä kaupungissa on suurimmat Airbnb-tuotot?

Alta linkin takaa löytyvästä taulukosta selviää, että vaihteluväli lähes kaikilla mittareilla on suurta. Vertailussa tarkasteltiin erityisesti potentiaalisia tuottoja, ja keskimääräistä yöhintaa. Myös huoneistojen täyttöaste on tärkeä mittari, koska siitä näkee karkeasti kuinka suosittu tietty alue on ympäri vuoden. Alle on kerätty muutamia poimintoja suosituista kaupungeista. Laajan taulukon löydät jutun lopusta.

Parhaan tuoton asunnosta saa Salossa, jossa keskimääräinen vuosituotto AirBnB asunnoilla on 18 564 €. Salon ydinkeskustassa on verrattain vähän vuokrattavia asuntoja, mutta rannikolla olevien asuntojen hinnat ovat arvossaan. Tämä nostaa Salon Suomen isoimpien kaupunkien piikkipaikalle AirBnB asuntojen keskimäääräisessä vuosituotossa. Pienemmissä kaupungeissa, joissa AirBnB asunnot ovat mökkipainotteisia, AirBnB:llä voi ansaita vielä paremmin. Kittilässä keskimääräinen vuosituotto on peräti 23 423 €.

Salossa vuosituotto on suurin isoista kaupungeista.

Salossa vuokraajat tienaavat keskimäärin jopa 18 564 euroa vuodessa. Keskimääräinen yöhinta on 111€/yö. Täyttöaste on 61% vuositasolla. Salossa myös arvostelut ovat kärkipäätä, keskimääräinen arvosana on 4.63.

Rovaniemellä on parhaat kävijäarvostelut. Rovaniemellä asunnon vuokranneet antavat keskimäärin vertailun parhaita arvosanoja. Keskimääräinen arvosana on 4.75.

Seinäjoella on pienimmät majoitustuotot. Seinäjoella keskimääräinen yöhinta on 63€/yö, ja keskimääräinen vuosituotto on 7862 euroa. Täyttöaste on vertailun toiseksi pienin, 45% vuodessa.

Vantaalla ja Järvenpäässä ovat matalimmat majoitusarvostelut. Vantaalla on vertailun matalimmat arvostelut. Vantaalla lyhytaikaisen asunnon vuokranneet antavat keskimäärin arvosanan 3.98 majoittumisen jälkeen. Järvenpäässä luku on vielä pienempi, 3.22. Järvenpäässä asuntoja on vähemmän vuokralla.

Suurimpien kaupunkien tilastot

Suomen 30 suurinta kaupunkia ja niiden Airbnb-tuotot löytyvät taulukkoina täältä.

Saman linkin takaa löytyy taulukko, johon on kerätty Suomen suosituimmat mökkikaupungit, sekä edelliset 30 suurinta kaupunkia

Kittilässä on suomen suurin keskimääräinen vuosituotto.

Kittilässä vuokraajat tienaavat keskimäärin jopa 23 000 euroa vuodessa. Keskimääräinen yöhinta on 128€/yö. Täyttöaste on 62% vuositasolla. Kittilässä myös arvostelut ovat kärkipäätä, keskimääräinen arvosana on 4.73.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.