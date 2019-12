Poliisi: Varo tätä ovelaa autovarkaiden huijausta käytetyn auton kaupassa

Poliisi kehottaa myyjiä varovaisuuteen käytettyjen autojen kaupassa. Autovarkaat anastivat autoja avaimia vaihtamalla.

Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että se on tutkinut marraskuun alkupuolella tapahtunutta kolmen henkilöauton törkeää varkautta Helsingissä ja Vantaalla.

Kaikissa tapauksissa autot ovat olleet myynnissä yksityisillä henkilöillä internetissä. Henkilöauto oli anastettu pian sen jälkeen kun ostoaikeissa olleet henkilöt olivat käyneet katsomassa autoa.

Esitutkinnan mukaan marraskuussa ulkomaalaistaustainen, englantia puhunut mieshenkilö oli ottanut yhteyttä Helsingissä autoaan netissä myyvään henkilöön. Auton ostoaikeissa ollut mies oli halunnut koeajaa auton ja tullut paikalle toisen ulkomaalaistaustaisen, englantia puhuneen miehen kanssa.

Myynnissä olleet autot ovat polisiin mukaan olleet niin uusia, että ne toimivat transponder-avaimilla.

“Miehet ovat kaupanteon yhteydessä halunneet nähdä auton kummatkin avaimet. Jossakin vaiheessa epäillyt ovat vaihtaneet auton avaimet siten, että myyjälle on jäänyt käteen niin sanottu tyhjä avain, joka ei ole toiminutkaan. Myyjä on myöhemmin huomannut, että hänen autonsa on kadonnut parkkipaikalta”, kertoo rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Outi Petersohn-Järvinen Helsingin poliisilaitokselta.

Kaksi muuta epäiltyä törkeää varkautta ovat edenneet lähes samalla tavalla kuin ensimmäinen, Poliisi kertoo. Ne tehtiin myös marraskuussa Vantaalla ja Helsingissä. Autoa oli tullut katsomaan kaksi englantia puhuvaa ulkomaalaistaustaista henkilöä, mutta yksi autoista ja epäillyistä varkaista saatiin pysäytettyä Tallinnan satamassa.

Toinen anastetuista autoista on Poliisin mukaan edelleen kateissa, kolmas on luovutettu omistajalleen.

Esitutkinta kaikissa kolmessa tapauksessa on loppusuoralla. Poliisi on vanginnut yhden epäillyn tapauksiin liittyen, ja asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tammikuussa. Kaksi muuta epäiltyä on vangittu poissaolevina, ja heistä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.

Poliisi kehottaa autoaan myyviä kansalaisia yleiseen varovaisuuteen netissä käytävässä autokaupassa.

“On mahdollista, että kyseinen toimintamalli ilmenee jossakin vaiheessa uudelleen. Ihmisten kannattaa pitää silmät auki myyntitilanteissa ja olla avainten kanssa erityisen tarkkoina”, Petersohn-Järvinen ohjeistaa.