Handelsbanken: Tässä vuoden 2020 iso sijoitusteema

Osakemarkkinoilla on eletty joulukuussa vahvan optimismin aikaa.

Elokuun puolen välin jälkeen on osakemarkkinoilla nähty väkevää kasvua. Helsingin pörssi on noussut yli 11 prosenttia ja maailmalla esimerkiksi S&P 500 on noussut lähes 13 prosenttia. Saksan DAX-indeksi on noussut puolestaan lähes 14 prosenttia.

Kasvu näyttää kiihtyneen joulukuussa. Mistä tämä jouluralli oikein johtuu?

Handelsbankenin mukaan taustalla on erityisesti optimismia kauppasodan neuvottelutilanteen muuttumisesta yhä sopuisammaksi.

”Alustavan sopimuksen kerrottiin jo syntyneen ja se aiotaan allekirjoittaa näillä näkymin tammikuun alussa. Tämä ei vielä missään nimessä ole lupaus ”oikean diilin” allekirjoittamista, mutta suunta on sentään oikea”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Myös yritysten näkymät ovat aiempaa optimistisempia. Talouden suuntaa ennakoivat ostopäällikköluvut maailmalta viestivät pankin mukaan, että pohjat aktiviteetissa ja odotuksissa saattavat olla takana myös teollisuuden alan yrityksissä.

”Vaikka odotukset ensi vuoden tuloksia kohtaan ovat ylipäätään edelleen korkealla, tullaan niitä luultavasti laskemaan tuttuun tapaan vuoden kuluessa. Näin yleensä tapahtuu muutenkin ilman dramaattisia seurauksia”, pankki uskoo.

Isot poliittiset teemat pysyvät myös ensi vuonna vahvasti pinnalla, Handelsbanken uskoo.

”USA:n ja Kiinan pitäisi sopia kaupan ehdoista, kuten myös Britannian ja EU:n, kunhan Brexit-sopimus valmistuu. Pelkona on, että välirauhan jälkeen USA ja Kiina eivät etene isompien kokonaisuuksien sovittelussa.”

Myös Britannian ja EU:n kauppasuhteiden ehtojen määrittäminen ottaa pankin mukaan aikansa eikä nopeita tuloksia kannata odottaa.

”Loppuvuonna tunnelmia sävyttävät USA:n presidentinvaalit, joilla on varmasti omat vaikutuksensa markkinoihin ja sijoitustuottoihin”, Handelsbanken ennustaa.