Kaksioiden neliöhinnat pomppasivat – asuntokauppa vilkasta kasvukeskuksissa

Asuntokauppa on käynyt vilkkaana pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Porvoossa, kertoo Huoneistokeskus.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat tammi–marraskuussa 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kertoo Huoneistokeskus joulukuun asuntomarkkinakatsauksessaan.

”Tammi–marraskuussa vanhoja asuntoja on myyty Suomessa 1 778 kappaletta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Asuntokauppa vilkastui huhtikuusta eteenpäin, ja kaiken kaikkiaan asuntokauppavuosi 2019 on ollut vilkkaampi kuin edeltäjänsä. Pääkaupunkiseudun lisäksi erottuvat mm. Oulu ja Porvoo kaupunkeina, joissa asuntokauppa on käynyt vilkkaana kuluvana vuonna”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Asuntokauppa on käynyt vahvasti vuonna 2019 (tammi–marraskuu) Helsingissä (+8,2 %; + 639 kpl), Espoossa (+8,8 %; +279 kpl), Vantaalla (+9,0 %; +237 kpl), Oulussa (+7,1 %; +169 kpl) ja Porvoossa (+12,7 %; +74 kpl) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös Kuopiossa (6,1 %; +86 kpl), Jyväskylässä (5,3 %; +76 kpl) ja Tampereella (2,4 %; +86 kpl) kauppamäärät ovat nousseet mukavasti.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat sen sijaan laskeneet vastaavana ajanjaksona Porissa 4,1 % (-40 kpl), Lahdessa 2,7 % (-43 kpl) ja Kouvolassa 0,9 % (-7 kpl). Turussa kauppamäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla (+0,2 %; + 7 kpl).

Myyntiajat lyhenivät pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen myyntiajat lyhenivät pääkaupunkiseudulla tammi–marraskuussa 3,0 prosenttia (2 päivää) vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta pitenivät muualla Suomessa keskimäärin 2,6 prosenttia (2,7 päivää).

”Keskimäärin Suomessa vanha kerrostaloasunto on mennyt kuluvana vuonna kaupaksi 79 päivässä, vanha omakotitalo 130 päivässä ja vanha rivitaloasunto 93 päivässä”, Hintsa kertoo.

Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat Suomessa tammi–marraskuussa peräti 4,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Euroissa se tarkoittaa noin 133 euron lisähintaa neliötä kohden.

Vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat tammi–marraskuussa Helsingissä 2,4 % (125 €), Espoossa 2,8 % (+105 €), Vantaalla 0,9 % (+26 €), Tampereella 4,2 % (+120 €), Turussa 5,5 % (+136 €), Oulussa 7,2 % (+149 €), Kuopiossa 5,6 % (+124 €) ja Porissa 2,0 % (+29 €). Kaksioiden neliöhinnat laskivat tammi–marraskuussa Kouvolassa 9,4 % (-109 €), Jyväskylässä 5,6 % (-127 €) ja Lahdessa 2,7 % (-49 €).

”Erityisesti Kuopiossa, Oulussa ja Turussa neliöhintojen nousu on ollut voimakasta kuluvana vuonna. Jos taas tarkastellaan pääkaupunkiseutua, niin siellä Vantaan hintakehitys puolestaan on ollut muuta pääkaupunkiseutua maltillisempaa”, Anu-Elina Hintsa sanoo.

Kauppamäärät laskivat marraskuussa koko maan tasolla

Vaikka kumulatiivisetsi tarkasteltuna asuntokauppavuosi on positiivinen, vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Suomessa marraskuussa yhteensä 2,4 prosenttia (-124 kpl) edellisvuoden marraskuusta.

”Marraskuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät kasvoivat Helsingissä 1,3 % (+10 kpl), Espoossa 1,4 % (+4 kpl) ja Vantaalla 1,5 % (+4 kpl). Sen sijaan Turussa kauppamäärät laskivat 8,7 % (-24 kpl) ja Tampereella 2,8 % (-8 kpl) edellisvuoden marraskuuhun verrattuna”, Anu-Elina Hintsa kertoo.

Muualla Suomessa vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat marraskuussa Jyväskylässä 10,2 % (+13 kpl), Porvoossa 8,5 % (+4 kpl), Kuopiossa 7,5 % (+8kpl) ja Oulussa 2,2 % (+5 kpl) edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Kauppamäärät laskivat Tampereen ja Turun lisäksi Joensuussa 26,2 % (-22 kpl), Porissa 4,7 % (-4 kpl), Kouvolassa 3,8 % (-3 kpl).