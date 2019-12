Kasvusijoittajan kolme perussääntöä

Kasvusijoittaja hakee sijoituskohteilta kovia tuottoja. Tuottopotentiaalin hintana on kuitenkin korkea riski. Muutamilla yksinkertaisilla perusperiaatteilla kasvusijoittajankin riskinottaminen voi olla kuitenkin hallittua.

Kasvusijoittaminen on sijoitustyyli jossa haetaan sijoituskohteelta nopeaa ja kovaa tuottoa. Kasvusijoittaja odottaa sijoituskohteelta erityisesti potentiaalista arvonnousua, ei osinkotuottoa kuten esimerkiksi arvosijoittaja. Siinä missä arvosijoittaja hakee arvostustasoltaan houkuttelevia kohteita, etsii kasvusijoittaja sijoituksia joiden liiketoiminnassa on potentiaalia kovaan tuloskasvuun.

Kovien ja nopeiden tuottojen metsästyksen hintana on tietenkin kova riski. Esimerkiksi osakkeista kasvusijoittajaa kiinnostavat kohteet ovat usein niitä, joiden tulevaisuuden tuottopotentiaaliin liittyy paljon epävarmuutta. Myös osakkeen hinnoittelussa näkyy usein kovat odotukset ja siksi tällaisen yhtiön osakkeen P/E- ja P/B-kertoimet ovat usein korkeita.

Tyypillinen esimerkki kasvusijoittajaa kiinnostavasta kohteesta on esimerkiksi uutta tuotetta kehittävä lääkealan yritys, jolla ei ole vielä juurikaan liikevaihtoa tai kassavirtaa, mutta kehitettävään lääkkeen tulevaan kysyntään liittyy kovia odotuksia.

Sijoittajan riskinotto ei ole kuitenkaan kolikon heittoa. Riskinotto voi, ja pitää olla hallittua. Amerikkalainen sijoitussivusto Street Authority listasi kolme yksinkertaista perussääntöä joita riskisijoittajan kannattaa noudattaa, ja joilla kasvusijoitusten riskit pysyvät hallinnassa.

Sääntö 1: Ole realisti

Kasvuyhtiöt tarjoavat sijoittajille usein upean kasvutarinan. Yhtiö saattaa kertoa esimerkiksi uudesta kehitettävästä tuotteesta joka tulee tarjoamaan markkinoille kilpailijoita huomattavasti kehittyneempää teknologiaa.

Tuotekehitykseen liittyy kuitenkin suunnattomia riskejä. Street Authorityn mukaan esimerkiksi lääkeyhtiöiden tutkimusohjelmista vain yksi 10 000:sta johtaa myytävään tuotteeseen. Lisäksi lääkeyhtiöt joutuvat panostamaan tuotekehitykseen leijonan osan taloudellisista resursseistaan. Vuonna 2011 lääkeyhtiöiden tuotekehitysmenot olivat lähes 17 prosenttia niiden liikevaihdosta Yhdysvalloissa.

Kasvusijoittajan on siten itse selvitettävä uudestaan ja uudestaan, kuinka realistinen kasvuyhtiön kasvutarina on. Kovat luvut ovat tärkeämpiä kuin kasvuyhtiön tarinaan liittyvä “hype”.

Sääntö 2: Ole kärsivällinen

Kasvuyhtiön tuottopotentiaalin realisoituminen tulokseen ja sitä kautta osakkeen kurssiin ei toteudu viikoissa tai kuukausissa, se voi kestää vuosia. Kasvusijoittaja joutuu tästä syystä usein olemaan sijoitusmarkkinoilla vastavirtaan kulkija, eli kontrasijoittaja. Tulevaisuuden menestystarinaan sijoittaminen edellyttää usein, että sijoituskohde on muiden sijoittajien hylkimä.

Esimerkiksi Apple oli vuonna 2001 juuri tällainen sijoittajien hylkimä yhtiö, jonka osakkeen hinta oli vaivaiset 20 dollaria osakkeelta. Tuona vuonna yhtiö julkaisi iPod-laitteen, ja siitä lähti liikkeelle yhtiön muutosprosessi, jossa yhtiö lanseerasi myöhemmin iPad:n ja iPhonen kaltaiset hittituotteet. Tällä hetkellä yhtiön osake noteerataan pörssissä lähellä 400 dollaria hipovaan hintaan.

Sääntö 3: Hajauta

Sijoituskohteiden hajauttaminen useisiin sijoituskohteisiin ja ennen kaikkea useisiin omaisuuslajeihin on tietenkin jokaisen sijoittajan peruskauraa. Kasvusijoittajan on syytä kiinnittää hajautukseen erityistä huomiota. Business Insider suosittelee, että kaikkein aggressiivisimpien kasvuosakkeiden osuus koko sijoitussalkun arvosta kannattaa pitää maksimissaan 20 prosentissa. Tällöin sijoitussalkun riski on siedettävä.

Toki on myös syytä muistaa että sijoitussalkun tuotto-riskisuhde on yksilöllinen asia. Riskinsietokyky riippuu sijoittajan omasta elämäntilanteesta.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin kesäkuussa 2013.