USA ja Kiina pääsivät ”välirauhaan” kauppasodassa

Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet alustavaan sopuun neuvotteluissa kauppasodan lopettamiseksi, kertoo Kiinan apulaiskauppaministeri Liao Min. USA ja Kiina ovat sopineet niin sanotusta ensimmäisen vaiheen sopimuksesta.

USA ja Kiina ovat käyneet kauppasotaa kahden vuoden ajan.

Maat alkavat sopimuksen ansioista poistaa toisilleen asettamia tulleja vähitellen. Kiina peruu Yhdysvalloille suunnittelemansa tullit, joiden oli määrä astua voimaan ylihuomenna sunnuntaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta tuttuun tyyliin Twitterissä. Trumpin mukaan maat ovat sopineet useista rakenteellisista muutoksista.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder….