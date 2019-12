Näin maailman 5 nuorinta miljardööriä viettävät aikaansa

Kolme maailman viidestä nuorimmasta miljardööristä asuu Norjassa.

Monen 20-vuotiaan pitää miettiä tarkkaan, mihin käyttävät rahansa opintojen ja hauskanpidon ohella. Kaikilla nuorilla ei ole tätä ongelmaa. Business Insider raportoi, miten maailman nuorimmat miljardöörit käyttävät aikaansa.

22-vuotias Kylie Jenner on maailman nuorin miljardööri. Hänen nettovarallisuus on miljardi dollaria, jonka hän on käärinyt suurilta osin suositun Kylie Cosmetics meikkiyrityksensä avulla.

Kylien yhtiön arvioitiin olevan hiljattain 1,2 miljardin dollarin arvoinen. Jenner möi enemmistöosuuden Kylie Cosmeticsista CoverGirlin emoyhtiö Coty Inc. -yritykselle 600 miljoonalla dollarilla.

Jennerin Instagram-tilillä on yli 150 miljoonaa seuraajaa ja hän kertoo veloittavansa miljoona dollaria yhdestä sponsoroidusta postauksesta. Kylie nousi kuuluisuuteen perheensä Keeping up with the Kardashians TV-ohjelman kautta. Hän oli 9-vuotias, kun sarjan ensimmäinen jakso kuvattiin.

Maailman toiseksi ja kolmanneksi nuorimmat miljardöörisisarukset Katharina, 24, ja Alexandra Andresen, 23, omistavat kukin 42,2 prosenttia heidän isänsä perustamasta norjalaisesta sijoitusyhtiö Ferdistä. Nuorten naisten yksittäinen nettovarallisuus on noin 1,4 miljardia dollaria.

Alexandra viettää paljon aikaansa hevostalleilla ja ratsastaa kilpaa. Molemmat tytöt nauttivat ulkoilusta, matkustelusta ja ovat ajan tasalla viimeisten muotitrendien kanssa.

Norjalainen Gustav Magnar Witzøe on maailman neljänneksi nuorin miljardööri.

26-vuotiaan nettovarallisuus on 3 miljardin dollarin suuruinen ja hän omistaa 47 prosenttia norjalaisesta lohentuottajayritys SalMarista. Hänen isänsä (kuvassa vasemmalla) lahjoitti yrityksen Gustaville vuonna 2013. Gustav, tai lempinimeltään tunnettu Gus, on erityisen kiinnostunut muodista ja tekee mallin töitä.

John Collins on viidenneksi nuorin miljardööri ja koko maailman toiseksi nuorin itse oman varallisuutensa luonut miljardööri.

Got my result: I beat the index, finishing 13th overall at 19:09 (6:10/mile). New PR! pic.twitter.com/nor4mdSbYS — John Collison (@collision) May 2, 2016

29-vuotias irlantilainen yrittäjä perusti veljensä kanssa maksualan yritys Stripen vuonna 2010. Johnin varallisuus on noin 2,1 miljardia dollaria. Hän opiskeli Harvardissa, mutta jätti opinnot nopeasti kesken, kun Stripe alkoi menestymään. Collins viihtyy harrastuksiensa parissa ja on kiinnostunut muun muassa lentämisestä.

Completed a bucket list item this weekend: flying a small plane across the Atlantic! 27 hours of flying over 3 days. Didn't even get wet. pic.twitter.com/Ph6Yl2rv9F — John Collison (@collision) June 25, 2017

