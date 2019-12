10 maailman menestyneimmän yrittäjän tärkeimmät opit

Opi maailman menestyneimmiltä yrittäjiltä.

Yrityksen perustaminen ja vaaliminen vaatii paljon kovaa työtä ja sitoutumista. Lifehack tuo esiin 10 menestynyttä yrittäjää ja heidän tärkeimpiä oppeja. Yrittäjyys vaatii todellista sisua.

1. Bill Gates: Jatka oppimista ja tutkimista

Tiedät todennäköisesti yrityksen, jonka Bill Gates perusti – Microsoftin. Gatesin tarina on erinomainen esimerkki idean vaalimisesta: Usko omaan ideaasi, vaikka muut pitäisivät sitä kahjona. Gatesin menestys perustuu itsensä ja ideoiden loputtomaan kehittämiseen.

2. Elon Musk: Älä koskaan lopeta innovointia

Perinteinen ajattelutapa antaa osviittaa, että menestyvän yrittäjän tulisi keskittyä yhteen alaan tai teollisuuteen. Musk rikkoo tätä sääntöä sukeltamalla rohkeasti eri kiinnostuksen kohteisiin ja on monipuolinen teknologiayrittäjä, sijoittaja sekä insinööri. Muskin menestys perustuu hänen jatkuvaan tiedonjanoon.

3. Richard Branson: Kehitä ihmisiä ensin

Brittiläinen yrittäjä Richard Branson perusti Virgin Recordsin 1970-luvun alkupuolella. Virgin Records on sittemmin kasvanut Virgin-konserniksi, jonka muodostaa tänä päivänä yli 400 yritystä.

Branson on tunnettu siitä, että hänelle on ensisijaisen tärkeää työskennellä tiimin kanssa, jolla on yhteiset arvot ja tavoitteet. Hän vaalii positiivista työympäristöä ja palkitsee työntekijöidensä kovan työpanoksen.

4. Jeff Bezos: Keskitä fokus asiakastyytyväisyyteen

Perustettuaan Amazonin Bezoksen tiedetään olevan yksi Amerikan menestyneimmistä yrittäjistä. Verkkokaupan edelläkävijä uskoo siihen, että yrityksen mahdolliset puutteet löytyvät tyytymättömimpien asiakkaiden kokemuksista.

Keskittymällä asiakaspalveluun, Amazon osoittaa välittävänsä asiakkaistaan. Ja taktiikka toimii, sillä amerikkalaiset ovat sijoittaneet Amazonin kahdeksantena peräkkäisenä vuonna asiakaspalvelun ykköseksi.

5. Mark Zuckerberg: Ajattele isosti, aloita pienestä

Zuckerberg rakensi Facebookin ensimmäisen version Harvardin yliopiston asuntolassa. Hän otti lukemattomia riskejä yrityksensä eteen, jonka arvo on tänä päivänä yli 55 miljardia dollaria.

”Suurin riski on se, ettei ota riskejä ollenkaan.”

6. Steve Jobs: Elä omaa unelmaasi

Applen perustaja ei koskaan suostunut elää elämäänsä muiden periaatteiden mukaisesti. Hän saarnasi kuinka tärkeää on työskennellä omien saavutuksien puolesta, jotka haluaa jättää taakseen muille sukupolville. Jobs omisti aikansa ainutlaatuisen tuotemerkin rakentamiseen, joka on tänä päivänä yksi maailman arvokkaimmista teknologiajäteistä.

”Riippumatta siitä kuinka paljon sinulla on rahaa, rikkainkaan ei voi ostaa aikaa.”

7. Warren Buffett: Tasapaino on välttämätöntä menestykselle

Huolimatta siitä, että Buffett on yksi maailman rikkaimmista henkilöistä, hän on elänyt suurimman osan elämästään hyvin säästeliäästi. Hän neuvoo säästämään rahaa karsimalla turhat kulut ja keskittämällä huomion niihin asioihin, millä takaa itselleen onnellisen ja tasapainoisen elämän.

8. Jack Ma: Älä anna periksi

Jack Ma selvisi lukemattomista torjunnoista ja epäonnistumisista ennen kuin hän perusti monikansallisen Alibaba Group -teknologiayhtymän. Hänen hakemus Harvardin yliopistoon hylättiin 10 kertaa ja hän oli 1990-luvulla konkurssin partaalla, mutta tämä ei lannistanut herraa. Man menestys on hänen sitkeyden ansiota.

9. Melanie Perkins: Tunne arvosi ja jatka yrittämistä

Perkins on Canva-yrityksen perustaja, jonka arvo on tänä päivänä miljardi dollaria. Melanie kertoi BBC:lle, että yksi hänen suurimmista haasteista Canvan alkuaikoina oli puhua yhtiön saavutuksista, joka hidasti yrityksen varainkeruun etenemistä vuosien ajan.

Sadoista hylkäyksistä huolimatta Perkins jatkoi sinnikkäästi eteenpäin. Yhtiö keräsi rahoitusta uudemmalla sijoituskierroksella yhteensä 82 miljoonalla dollarilla.

10. Tan Min Liang: Intohimo maksaa itsensä takaisin

Liang on korkean suorituskyvyn pelilaitteisto Razerin perustaja. Poiketen perheensä perinteisistä urapoluista, Tanista ei tullut lääkäriä tai lakimiestä, vaan hän halusi tehdä intohimostaan, pelaamisesta, uran.

Liang otti yhteyttä vuoden 2019 alussa Elon Muskiin, joka ehdotti yrittäjien yhteistyötä.

