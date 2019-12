Mikä neljästä osakesäästötilistä sopii sinulle?

VertaaEnsin.fi on aloittanut osakesäästötilivertailun ensimmäisenä Suomessa.

Vertailu on tehty yhteistyössä Sijoittaja.fi:n kanssa. Vertailutyökalullamme kuluttaja voi helposti vertailla koko tämänhetkisen markkinan ja nähdä hänelle parhaiten sopivan tuotteen.

Kaupankäynti osakesäästötileillä alkaa Suomessa 1.1.2020, mutta tilin voi avata jo nyt. Osakesäästötili on pörssilistattujen osakkeiden kaupankäyntiin tarkoitettu tili. Sijoitusvoitoista maksetaan veroja vasta silloin, kun nostat tililtä rahaa tai lakkautat tilin. Asiakkaista kilpailee Suomessa nyt neljä toimijaa: Nordnet, Mandatum Life, Nordea ja Danske Bank.

Mikä on paras osakesäästötili?

Tuotteen sopivuus riippuu paljon sijoitusaktiivisuudesta ja -summasta. Tämän vuoksi tuotteita tarkasteltiin neljän erilaisen sijoittajatyypin kannalta. Alle kokosimme kuukausikuluiltaan halvimman vaihtoehdon jokaiselle sijoittajatyypille ja erittelimme näiden kuukausikulun. Tarkista sinulle oikea osakesäästötili ilmaisella työkalulla.

1. Malitillinen kuukausisijoittaja

Sijoittaja tekee kolme kauppaa kuukaudessa, keskimääräinen kauppasumma 200 €

Paras vaihtoehto on ​Nordea​n osakesäästötili (kulut 6 € / kk)

2. Aktiivinen osakesijoittaja

Sijoittaa 10 000 € kymmenessä eri kaupassa jonka jälkeen

Viisi kauppaa kuussa keskimääräinen summa 1 000 €

Kuuluu Akavaan

Paras vaihtoehto: ​Danske Bank​ (25 € / kk + 50 € ensimmäisistä kaupoista)

3. Aggressiivinen sijoittaja

Sijoittaa 15 000 € kerralla kolmessa eri kaupassa jonka jälkeen

Neljä kauppaa kuukaudessa joiden keskimääräinen summa 2 000 €

Paras vaihtoehto: ​Nordnet​ (28 € / kk + 21 € ensimmäisistä kaupoista)

4. Osinkosijoittaja

Sijoittaa kerralla 50 000 € neljässä eri kaupassa

Ei tee kauppoja, vaan haluaa vain odottaa tuottoa

Paras vaihtoehto: ​Mandatum​ (0 € / kk + 40 € ensimmäisistä kaupoista)

5. Osakesäästötili lapselle

Sijoitetaan lapsilisä

Tehdään yksi kauppa kuukaudessa summalla 100 €

Paras vaihtoehto ​Nordea​ (1 € / kk)

Palveluntarjoajilla on erilaisia lyhytaikaisia kampanjoita osakesäästötilin avaukseen. Vertailu on tehty osakesäästötilien perushinnoilla, sillä vertailussa haluttiin vertailla tuotteita pitkäjänteistä sijoittamista varten. Vertailussa käytettiin VertaaEnsin.fi ja Sijoittaja.fi -sivustojen yhteistyössä tekemää työkalua osakesäästötilivertailuun. Työkalun käyttö on kuluttajille ilmainen. Katso sinulle paras osakesäästötili tästä.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.