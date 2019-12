Tässäkö resepti miten kasvattaa menestyviä lapsia?

Tapa, jolla lasta ylistetään on valtava merkitys kasvatuksessa.

Kuvittele, jos voisit kasvattaa lapsesi menestymään maailmassa paremmin opettamalla heille yhden lauseen. Kuulostaa helpolta, eikö?

Child Development -lehdessä esiintyneen kiehtovan uuden tutkimuksen mukaan tämä on mahdollista. Kyse on osittain positiivisen ajattelun voimasta, mutta tapa on hieman spesifimpi. Ideana on toistaa tiettyä lausetta useita kertoja päivässä hiljaa itselleen.

Tutkimuksen mukaan maagiset sanat, jotka parantavat lasten tehokkuutta ovat: ”Teen parhaani”, eikä esimerkiksi ”Olen erittäin hyvä tässä”.

Tutkijat valitsivat 212 keskiasteen oppilasta Alankomaista ja jakoivat heidät kolmeen ryhmään. He kysyivät kaikilta oppilailta miten he arvioisivat omia matemaattisia kykyjään, ja pyysivät heitä tekemään sen jälkeen standardoidun matematiikan testin.

Ensimmäistä ryhmää kehotettiin toistamaan hiljaa itselleen kokeen aikana ”Teen parhaani!”.

Toista ryhmää kehotettiin samoin toistamaan omia kykyjä vahvistavaa affirmaatiota, kuten ”Olen erittäin hyvä tässä”.

Kolmatta ryhmää ei pyydetty tekemään mitään erityistä testin aikana.

Tulokset olivat silmiinpistäviä ja ensimmäisen ryhmän opiskelijat menestyivät muita ryhmäläisiä paremmin. Merkittävin parannus oli kuitenkin ensimmäisen ryhmän opiskelijoiden keskuudessa, jotka ilmoittivat etukäteen etteivät luottaneet matemaattisiin taitoihinsa.

”Tapa, jolla puhumme itsellemme on avainasemassa”, sanoi tutkimuksen yhteistyökumppani Eddie Brummelman, Amsterdamin yliopiston lasten kehityksen apulaisprofessori.

Eurooppalaiset tutkijat huomauttivat nopeasti tutkimuksessa ilmentyvistä puutteista. Tutkimuksessa testattiin vain keskiasteen oppilaita Hollannissa, eikä tulokset ole näin sovellettavissa muun ikäisiin tai muihin maihin.

Kiinteä ja kasvun ajattelutapa

Aiheesta löytyy kuitenkin samankaltaisia tutkimuksia. Stanfordin yliopiston psykologian professorin Carol Dweck on kirjoittanut lasten kahdesta erilaisesta ajattelutavasta.

Kiinteä ajattelutapa uskoo siihen, että kyky vaikkapa positiiviseen ajatteluun ja älykkyys ovat melkeinpä täysin synnynnäistä.

Kasvun ajattelutapa taas uskoo siihen, että uskomukset ovat vaihtelevia ja älykkyyttä sekä ongelmanratkaisukykyjä voidaan kehittää.

Muutama vuosi sitten Dweckin tiimi päätti tutkia 373 keskikoulun oppilasta. Tutkimuksen tavoite ei ollut saada oppilaita toimimaan kasvun tai kiinteiden ajattelutapojen mukaisella tavalla, vaan tutkimuksessa yritettiin tunnistaa, mitkä opiskelijat omaksuivat yksinään kukin ajattelutavan.

Kiinteiden ajattelutapojen omaksuvilla opiskelijoilla oli yksi tavoite mielessä: ”Näytä älykkäältä aina ja millä hinnalla hyvänsä”, joten he välttelivät tehtäviä, jotka saattoivat osoittaa etteivät he olleet niin älykkäitä kuin luulivat olevansa.

Kasvun ajattelutavan opiskelijat taas eivät välittäneet virheistä. He pitivät virheitä väistämättöminä ja heidän tavoitteensa oli: ”Opi aina ja millä hinnalla hyvänsä.”

Neuvoja vanhemmille

Dweck tarjoaa vanhemmille neuvoja tutkimuksien perusteella. Lyhyesti sanottuna se, kuinka ylistät lapsiasi on kaikkein tärkeintä. Dweck havaitsi, että tietyn tyylinen ylistäminen johti havaittaviin eroihin jopa silloin, kun puhumme 1–3-vuotiaista lapsista.

Et tee lapselle palvelusta pitkässä juoksussa, jos ylistät vain hänen synnynnäisiä kykyjä, kuten älykkyyttä. Sen sijaan lapsen strategioiden ja prosessien ylistäminen, joita hän kehittää ongelmien ratkaisuksi, saa hänet todennäköisesti yrittämään kovemmin ja lapsi kasvaa nauttimaan oppimisesta ja erinomaisuudesta – ja menestyy elämässä paremmin.

Joten vanhempien viesti lapsilleen tulisi olla selvä:

Työskentele kovasti. Älä anna periksi. Ja usko, että selviät kaikesta.

Lähde: Inc.

Lue myös: Tee nämä 3 muutosta ja aloita uusi vuosi vahvempana kuin koskaan.