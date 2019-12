Noho Partners nostaa tulosnäkymiään – analyytikot: ”Positiivinen tulosvaroitus ei tullut yllätyksenä”

Ravintolayhtiön kasvustrategia toimii odotettua paremmin.

Ravintolayhtiö NoHo Partners eli entinen Restamax päivittää näkymiään ja nostaa ohjeistustaan vuodelle 2019 koko konsernin sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan osalta.

Uuden ohjeistuksen mukaan henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä sekä ravintolaliiketoiminnan loppuvuoden näkymistä johtuen NoHo Partners -konsernin liikevaihto on arviolta 270 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11 prosenttia. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihto on arviolta 270 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,5 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Aiemmassa ohjeistuksessa marraskuussa yhtiö arvioi arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2019 yhteensä noin 260 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon Noho Partners odotti marraskuussa olevan noin 260 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin yli 6 prosenttia.

Kasvustrategia ja kansainvälistyminen puree

Parantuneen tulosnäkymän taustalla on yhtiön kannattavan kasvun strategian toteutuminen etuajassa, henkilöstövuokraustoiminnasta luopuminen sekä onnistunut vuoden 2019 viimeinen kvartaali ravintolaliiketoiminnassa.

”Kannattavan kasvun strategiamme etenee etuajassa ja olemme hyvällä matkalla kohti vuoden 2021 tavoitettamme ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaalia ravintolaliiketoiminnassa”, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Vikrströmin mukaan strategiajakson ensimmäisen vaiheen tavoite oli saada tänä vuonna aikaiseksi selkeä tuloskäänne. Yhtiö on nyt onnistunut nostamaan kannattavuuden hyvälle tasolle, viemään Royal Ravintolat -yrityskaupan synergiat maaliin ja aloittanut kansainvälistymisen toden teolla.

”Seuraavassa vaiheessa siirrymme takaisin kasvun radalle kannattavuutta unohtamatta”, toteaa Vikström.

NoHo Partners kertoi tällä viikolla vahvistavansa asemaansa Norjan ravintolamarkkinassa. Liiketoiminta ja sen kannattavuus maassa on ylittänyt alkuperäiset odotukset. Yhtiö aloitti liiketoiminnan Norjassa viime keväänä, ja nyt se on hankkinut viisi uutta ravintolaa. Yhteensä 20 ravintolan myötä yhtiö on Norjan merkittävimpiä ravintolatoimijoita.

”Norjan markkinan kasvunäkymät ovat kiinnostavat myös pääoman tehokkuuden kannalta. Norjassa on useita kannattavia klassikkoravintoloita, jotka tekevät hyvää kassavirtaa, eivätkä vaadi isoja investointeja. Myös EV/EBITDA-kertoimet ovat houkuttelevia ja kasvunäkymät näyttävätkin ensi vuoteen positiivisilta, kertoo Vikström.

Positiivinen tulosvaroitus ei yllättänyt

Positiivinen tulosvaroitus ei tullut yllätyksenä, toteavat Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén ja Matias Arola. Jo edellisessä yhtiöpäivityksessä analyytikot totesivat, että tulosvaroitus on vain ajan kysymys. T

Vilénin ja Arolan mukaan positiivinen tulosvaroitus on viimeinen silaus NoHon erinomaisesti sujuneelle vuodelle ja markkina voi yhä selvemmin kääntää katseensa ensivuoteen NoHon arvoa haarukoidessa.

Noho Partners odottaa nyt koko vuoden liikevoittomarginaalin olevan noin 11 prosenttia ja Ravintola-segmentin liikevoittomarginaalin olevan 6,5 prosenttia.

Inderesin analyytikoiden mukaan nyt annettu 6,5 prosentin marginaaliohjeistus on edelleen varsin konservatiivinen ja analyytikot uskovat yhtiön lopulta ylittävän tämän tason.

Inderesin suositus Noho Partnersin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 11 euroa.