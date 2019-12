Salkunhoitajalta kovaa Nokia-kritiikkiä: Verkkobisnes syö pohjattomasti rahaa

Onko Suomi ja suomalaisuus Nokialle enää hyödyksi, kysyy salkunhoitaja ja kritisoi poikkeuksellisen rajusti Nokiaa.

Luottamus Nokiaa kohtaan on ollut viime kuukausina kovalla koetuksella. Yhtiö julkisti lokakuussa paljon huomiota saaneen karun tulosraportin. Vaikka yhtiön heinä-syyskuun ei-ifrs-liikevoitto oli hieman analyytikoiden konsensusodotusta parempi, aiheutti lähiajan näkymien tulosvaroitus markkinoille rajun pettymyksen.

Lisäksi tulosraportti antoi viitteitä siitä, että Nokian 5G-tuoteportfolio on yhä kypsyydessä kilpailijoita jäljessä ja sen tuotantokustannukset ovat liian korkeat.

Matkapuhelimien verkkoliiketoiminta on Nokian tukijalka. FIM:n salkunhoitaja Juha Varis on kuitenkin sitä mieltä, että se on osoittautunut uudessa yhtiössä rahaa syöväksi pohjattomaksi “Molokin kidaksi”.

”Asiakkaiden Alcatel-Lucent-verkkoja on vaihdettu Nokian omiin ratkaisuihin liki miljardilla, toiminnan tehostaminen on maksanut pari miljardia ja pisteenä iin päälle yhtiön 5G-tuoteperhe on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen”, Varis tylyttää blogissaan.

Variksen mielestä yhtiön entinen tukijalka on vaihtunut rasitteeksi.

”Kun Nokian hallitus vuonna 2013 arvioi NSN:n arvoksi noin kuusi miljardia euroa ja tähän päälle on ostettu ALU:n matkapuhelinverkot, yli kahdeksan miljardin omaisuus on neljässä vuodessa huvennut sijoittajien silmissä lähelle nollaa.”

Salkunhoitajan mukaan Nokian hallitus näyttää nukkuneen Alcatel-Lucent -fuusion jälkeen ruususen unta ja uskoneen koko ajan, että “pian liiketoiminnan, kuten matkapuhelinverkkojen tulos ja kassavirta saadaan plussalle”.

Muutoin on Variksen mukaan hankala ymmärtää, miksi yhtiö on maksanut vuosi vuodelta nousevaa osinkoa samaan aikaan, kun kassavirta on ollut negatiivinen, nettokassa on pienentynyt ja raportoitu tulos on ollut pakkasella Alcatel-Lucent -fuusion jälkeen.

Salkunhoitaja epäilee myös, että Nokia on lakaissut ongelmia maton alle kirjanpito- ja raportointikäytäntöjen avulla.

”Ei voi myöskään välttyä käsitykseltä, että Nokian hallitus on seurannut lähinnä “ei-IFRS”- tai puhdistettuja tuloslukuja, joista kaikki ikävät kertaerät oli poistettu – esimerkiksi liikevoitto näyttää parin miljardin plussaa, vaikka oikeasti yhtiö tekee tappiota – ja on tehnyt päätökset niiden pohjalta. Miksi muuten hallitus olisi joutunut näin yllättävän tilanteen eteen”, Salkunhoitaja ihmettelee.

Nokian nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavaksi hallituksen puheenjohtajaksi suomalaista Sari Baldaufia, entistä Nokian verkkopuolen vetäjää ja Nokian “Dream Teamin” jäsentä.

Varis myös herättää kysymyksen, onko Nokian tapa suosia suomalaisjohtajia sittenkään oikea linja.

”Niin epäisänmaallista kuin se onkin, olen alkanut viime aikoina pohtia, onko Suomi ja suomalaisuus Nokialle enää hyödyksi vai ovatko ne kääntyneet jo riippakiviksi. Löytyykö meiltä kykyä ja näkemystä ohjata yhtiötä? Mitä mieltä Nokian henkilöstö on tästä? Parhaamme olemme aina yrittäneet, mutta loistavan alun jälkeen on päädytty taas lähtöpisteeseen. Vaikka Sari Baldaufilla on hyvät edellytykset hoitaa tehtävä kunnialla, voisimmeko kuvitella joskus tilannetta, että Nokian vetovastuu annettaisiin pelkästään ulkomaalaisen johdon käsiin?”, salkunhoitaja pohtii.