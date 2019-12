Nordnetissä jo 27 000 osakesäästötiliä

Suomalaiset ovat avanneet osakesäästötilejä Nordnetissä jo 27 000. Valtaosa tilin avanneista on sijoittanut aiemmin osakkeisiin ja rahastoihin.

Osakesäästötilin suuri suosio välittyy tammikuussa Helsingin pörssiin: uuden tilimallin sisällä osakkeiden välitön ostopotentiaali ylittää jopa miljardi euroa.

Kaupankäynti uudella osakesäästötilillä alkaa 2.1.2020. Rahavaroja tilille voi siirtää vuoden alusta alkaen. Tilejä on voinut avata Nordnetissä jo 20.11.2019 alkaen ja huimat lähes 27 000 suomalaista sijoittajaa on tähän mennessä valinnut Nordnetin osakesäästötilin. Vilkkaimmat päivät ovat nyt käsillä. Odotusten mukaan kiinnostuneimpia tilinavaajia ovat sijoittamisen jo aloittaneet ja 26–45-vuotiaat.

Mahdollistaessamme marraskuussa osakesäästötilien avaamisen asetimme kovat tavoitteet ja odotimme vuoden loppuun mennessä 20 000 uutta tiliä, joten avattujen tilien määrä on ylittänyt kaikki odotukset. Maksuton tili ja maksutta reaaliaikaisesti striimaavat kurssit pohjoismaisille osakkeille sekä laaja valikoima työkaluja osakepoimintaan sekä Nordnetin asema suurimpana yksityissijoittajien käyttämänä välittäjänä Helsingin pörssissä on saanut lukuisat sijoittajat valitsemaan Nordnetin osakesäästötilin.

Parhaillaan ajoissa liikkeellä olevat sijoittajat hyödyntävät sankoin joukoin maksutonta verkkokurssiamme, jossa keskitytään siihen, miten osakesäästötilille voi poimia osakkeita ja mistä sijoitusideoita voi saada.

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on useasti muistuttanut, että 2010-luvulla yksityissijoittaja on saanut kotimaisilta päättäjiltä enemmän keppiä kuin porkkanaa. Pääomatuloveroa on nostettu ja siihen on luotu progressio. Progressiotakin on ehditty kiristää jo kahdesti. Myös osinkojen veronalaista osuutta on ruuvattu kireämmäksi.

Kun vihdoin ja viimein kansankapitalisteille tarjotaan porkkanaa, on päättäjien katsottava ja myös ymmärrettävä, kuinka positiivisen vaikutuksen ja vastaanoton riskinottoon kannustava linjaus osakesäästötilin muodossa on aikaansaanut. Tällä tiellä on syytä kiihdyttää vauhtia, sillä sinivalkoinen talletustilien varallisuus voi vähitellen alkaa tuottaa ja samalla yritysten kasvurahoitus asteittain helpottuu sijoittajien määrän kasvaessa.

Vuoden 2020 ensimmäisen pörssipäivän avauskellonsoitto Nordnetissä

Nordnetin toimistolla juhlitaan sijoittamisen uuden aikakauden alkua Suomessa, kun kaupankäynti osakesäästötileillä alkaa 2.1.2020. Aamiaistilaisuuden puhujina ovat Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman ja Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju. Tilaisuus alkaa klo 9.00.

Ohjelma:

9.00 Pörssisäätiö osakesäästötilin tukijana. Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö

9.20 Valoa tunnelin päässä – eikä se ole juna. Jukka Oksaharju, Nordnet

9.45 Nasdaq Helsingin avaussanat osakesäästötiliaikakauteen. Henrik Husman, Nasdaq Helsinki

9.59 Countdown ja pörssin avauskellonsoitto

10.01 Onnea Suomi ja osakesäästötili!

Jos et ehtinyt ilmoittautua tapahtumaan mukaan, niin voit seurata sitä livenä Nordnetin YouTube-kanavalla. Tilaa kanava tästä!

Lue lisää Nordnetin tarjoamasta osakesäästötilistä.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.