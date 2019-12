Suomalainen ohjelmistotalo sai 200 miljoonan euron sijoituksen amerikkalaiselta pääomasijoittajalta

Smartlyn toimitusjohtaja ja perustaja Kristo Ovaska, operatiivinen johtaja Anssi Rusi ja tuotejohtaja ja perustaja Tuomo Riekki.

Ohjelmistoyhtiö Smartly.io-yhtiöön sijoittava amerikkalaiselta Providence Equity Partners on maailman johtavia media- ja markkinointialan teknologiaan sijoittavia pääomasijoitusyhtiöitä.

Smartly.io on saanut jenkkiyhtiöltä peräti 200 miljoonan euron enemmistösijoituksen.

Online-mainonnan luovan sisällön ja optimoinnin työkaluja Helsingissä kehittävä Smartly.io on alansa markkinajohtaja. Vuonna 2019 yrityksen alustalla automatisoitiin online-mainonnan luovaa tuottamista, kampanjoiden tehokkuuden optimointia ja tuloksellisuuden testaamista jo yli 2,5 miljardin dollarin arvosta.

Vuonna 2013 perustetun yrityksen asiakkaita ovat muun muassa eBay, Uber ja Walmart. Peräti 99 prosenttia sen liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta.

Smartly.io hyödyntää Providencen osaamista ja verkostoja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen ja panostaa erityisesti suomalaisen ohjelmistoalan huippuosaamisen rekrytointiin Helsingin pääkonttorille. Myös yritysostot tulevat olemaan osa markkinajohtajuuden saavuttaneen kasvuyrityksen seuraavaa vaihetta, jossa tavoitellaan entistä vahvempaa asemaa myös perinteisten mainostajien digimainonnan ohjelmistona.

Investoinnin myötä Smartlyn hallituksen puheenjohtajaksi nousee Providencen osakas Laura Desmond, joka on tehnyt pitkän uran markkinointi- ja mainosalalla ja työskennellyt maailman menestyneimpien markkinoijien – esimerkiksi Samsung, Coca-Cola, Visa, Mondelez ja P&G – kanssa. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös mainos-, teknologia- ja ohjelmistoyhtiöiden, kuten Facebookin, Googlen, LiveRampin ja Tencentin kanssa. Laura on myös muun muassa DoubleVerifyn hallituksen jäsen.

“Olemme kasvaneet asiakkaidemme toiveita kuuntelemalla ja kehittämällä Suomessa maailman parasta teknologiaa, joka mahdollistaa mainonnan nopean digitalisoimisen. Teknologian lisäksi vahva yrityskulttuurimme on luonut pohjan kannattavalle kasvulle. Kaikki työntekijämme ovat optio-ohjelman kautta myös yhtiön omistajia ja ovat sitä myös jatkossa. Näin kaikki pääsevät hyötymään kaupasta, joten pääsemme nyt kiittämään heitä upeasta työstä”, Smartly.ion toimitusjohtaja ja perustaja Kristo Ovaska sanoo.

Providencen toimitusjohtaja Davis Noell kertoo, että Smartlyn perustajat tiimeineen ovat rakentaneet toimialan johtavan tuotteen, ja yrityksen ohjelmisto-osaaminen on erittäin vakuuttavaa.

“Smartlylla on mielestämme ainutlaatuinen mahdollisuus muokata luovan mainostuotannon ja mediaoptimoinnin kehitystä. Odotamme innolla, että saamme tarjota kokemustamme ja rahoitusta orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun kiihdyttämiseen”, Noell toteaa.

Aiemmin Smartly.io on kerännyt rahoitusta hieman alle 20 miljoonaa euroa enkelisijoittajilta, Lifeline Venturesilta sekä Highland Europelta. Merkittävä osa yrityksestä on ja pysyy jatkossakin työntekijöiden omistuksessa.

Smartly.io haluaa olla paitsi merkittävä työllistäjä suomalaisella ohjelmistoalalla myös mukana rakentamassa tulevaisuuden menestysyrityksiä ja kasvattamassa Suomeen uutta yrittäjäsukupolvea.

“Uskon, että tämä rahoituskierros näkyy tulevaisuudessa myönteisesti myös Suomen startup-ekosysteemissä laajemmin uusina kiinnostavina yrityksinä sekä sijoituksina”, Ovaska sanoo.