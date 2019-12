Öljy-yhtiö Aramco teki pörssihistoriaa – nousi jättilistautumisella ylivoimaisesti maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi

Apple joutui luopumaan paikastaan maailman arvokkaimpana pörssiyhtiönä, kun Saudi-Arabian öljy-yhtiö Saudi Aramco listautui viime keskiviikkona Riyadin pörssiin.

Aramcon hinta kohosi jo ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä hieman yli 35 rialiin eli 8,5 euroon ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä, jolloin yhtiön markkina-arvo oli häikäisevä 1880 miljardia dollaria. Listautumisannissa osakkeen hinta oli 32 rialia.

Jo toisena kaupankäyntipäivänä 2000 miljardin dollarin markkina-arvo rikkoutui. Sillä markkina-arvolla se ylittää kirkkaasti Applen arvon.

Yhtiön hämmästyttävästä koosta kertoo se, että Saudi Arabian valtio listasi Aramcosta pörssiin vain vaivaisen 1,5 prosentin osuuden. Alkuperäisen suunnitelman mukaan markkinoille olisi myyty viisi prosenttia osakkeista.

Yhtiön osakkeiden ostajina olivat saudiarabilaiset rahastot ja yksityissijoittajat sekä Persianlahden valtioiden sijoitusrahastot. Supistuneesta koosta huolimatta osakekauppa pääsi historian kirjoihin myös suurimpana tehtynä osakemyyntinä. Saudi-Arabian valtio keräsi kassaan kaupassa 25,6 miljardia dollaria.

Aramco suunnitteli listautumista pörssiin pitkään, mutta päätös on lykkäytynyt jo useiden vuosien ajan. Nyt toteutettu listautuminen on maailman suurin. Tähän mennessä suurin listautuminen on ollut kiinalaisen verkkokauppayhtiö Alibaban 25 miljardin dollarin osakeanti New Yorkissa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan öljy-yhtiön liikevaihto viime vuonna oli 356 miljardia dollaria. Liikevaihto on kasvanut rajusti, sillä vuonna 2015 liikevaihto oli 135 miljardia dollaria. Kolmessa vuodessa liikevaihto on siis kasvanut 2,6-kertaiseksi.

Aramcoa on väitetty maailman kannattavimmaksi yhtiöksi. Sen nettotulos viime vuonna oli yli 111 miljardia dollaria, mikä on yhtä paljon kuin Applen, Googlen sekä energiayhtiö Exxon Mobilen yhteensä.

Öljy-yhtiön tuotantokustannus sen öljykentillä on noin neljä dollaria ja myyntihinta asiakkaille tällä hetkellä 65 dollaria, kertoo Nordea viikkokatsauksessaan. Pankin mukaan Aramcolle riittää öljyä riittää nykyisellä tuotantovauhdilla noin 90 vuodeksi. Saudi-Arabian öljyreservit ovat maailman toiseksi suurimmat niukasti Venezuelan jälkeen.

Yhtiön listaamisen tavoitteena on maan kruununprinssin tavoite uudistaa maan öljyntuotantoon perustuvaa taloutta.

Aramco on Saudi-Arabian kuningaskunnan merkittävin tulonlähde. Yhtiön valtavasta merkityksestä Saudi-Arabialle kertoo se, että yhtiö maksaa suoraan yli 80 prosenttia Saudi-Arabian valtion budjetista, kertoo The Ulkopolist -sivusto. Aramcon vientitulot saattavat olla jopa 90 prosnettia Saudi-Arabian kaikista vientituloista.