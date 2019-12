Onko juuri listautunut Optomed todella kasvuyhtiö?

Terveysteknologiayhtiö Optomedin listautuminen ylimerkittiin. Yrityksen kasvuodotus on kysymysmerkki.

Oululainen Optomed kertoo tiedotteessaan, että sen listautuminen ylimerkittiin ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti. Listautumisannin merkintähinta oli 4,5 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa yhtiölle noin 60 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi listautumisannin jälkeen.

Kaupankäynti Optomedin osakkeilla alkoi torstaina Nasdaq Helsingin prelistalla. Optomed kuuluu markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin ja toimialaluokkaan Terveydenhuolto.

Yhtiön osake siirtyy Nasdaq Helsingin pörssilistalle arviolta 9.12. Yhtiön listautuminen on seitsemäs listautuminen Helsingin pörssissä vuonna 2019.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista maailmanlaajuisesti. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia.

Yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

Kasvu ei vielä kannattavaa

Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto Commit; Oy:n yrityskauppa huomioiden oli 14,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön kasvu on kovaa, sillä vuosi aiemmin liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden lähes 85 prosentin kasvu selittyy pääasiassa ohjelmistoyhtiö Commit Oy:n yritysostolla sekä laitemyynnin orgaaniseen kasvulla.

Yhtiö on kuitenkin tehnyt tappiota vuonna 2017 -2,8 miljoonaa euroa ja viime vuonna -2,9 miljoonaa euroa. Lisäksi kuluvan vuoden tammi-syyskuun tilintarkastamaton tappio oli -2,8 miljoonaa euroa.

Syyskuun 2019 lopussa yritys työllisti 105 ammattilaista.

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä listautumisantimme herättämästä kiinnostuksesta. Optomed on laajentumisvaiheessa oleva terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden toimittajista”, kommentoi Optomedin toimitusjohtaja Seppo Kopsala.

Kopsalan mukaan osakeannin tavoitteena oli kerätä varoja yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja lisätä yrityksen tunnettuutta sekä osakkeidemme likviditeettiä.

Optomed sai listautumisannissa Kopsalan mukaan 2 300 uutta omistajaa ja osakkeita merkitsivät suomalaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat Suomessa ja Ruotsissa.

Optomed hakee kasvua, mutta sijoittajat joutuvat odottamaan sitä tovin. Yhtiö nimittäin arvioi vuoden 2019 kasvun olevan matala ”yksinumeroinen luku” verrattuna vuoteen 2018.

Optomedin keskipitkän aikavälin tavoite vuodesta 2020 eteenpäin on kuitenkin saavuttaa kaksinumeroinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoite on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.

Optomed odottaa, että globaalit kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinat kehittyvät suotuisasti ja uskoo, että kasvanut tietoisuus diabeettisesta retinopatiasta tukee yhtiön Laitteet- ja Ohjelmistot-liiketoimintoja.

Sijoituskirjailija ihmettelee Optomedin yrityskauppaa

Kirjailija ja toimittaja Karo Hämäläinen pitää Optomedin kasvuodotuksia hämärinä.

”Optomedissä on brosyyrien perusteella potentiaalia ja yhtiön omat maalailut varsinkin ovat kunnianhimoisia, mutta minun on mahdotonta arvioida, millaista ja kuinka pitkäkestoista etumatkaa yhtiöllä on. Tulevaisuuden kasvuodotukset kuulostavat ilmaan ripustetuilta: sitten joskus menee tosi kovaa”, Hämäläinen kirjoittaa Taloustaito-lehden artikkelissaan.

Jos yhtiöllä menee hyvin, se päätyy ostettavaksi jo ennen kuin sen täytyy lunastaa lupauksiaan pörssiyleisön edessä, Hämäläinen uskoo.

”Jos Optomedillä on patenttien tai ohjelmistoratkaisujen tuomaa kilpailuetua, teollisen ostajan olisi helppo napata se osakseen ja pyrkiä niin saamaan johtoasema kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinalla.”

Hämäläinen ihmettelee yhtiön ohjelmistopuolen yrityskauppaa.

”Nenääni nuuskahtaa liiaksi listausta varten rakennetun yhtiön lemu. Puolet liikevaihdosta tulee ohjelmistopuolelta, jonka liikevaihdosta suurella osalla ei tunnu olevan mitään tekemistä silmänpohjakameroiden kanssa. Aivan kuin yrityskaupalla olisi ostettu liikevaihtoa ja sitä kautta listautumisarvostusta.”