Osakesäästötili ei lämmitä

Kansankapitalismin pelastusrenkaaksi tarkoitettu osakesäästötili on kohta todellisuutta.

Osakesäästötilin tuloa on rummutettu sen verran railakkaasti, että varmasti suurin joukko sijoittamisesta millään tasolla kiinnostuneita ovat jo ympyröineet kalenteriin päivämäärän 1.1.2020. Myös palvelun tarjoajat ovat haistaneet osakesäästötilissä tuoreen haaskan.

Räikeimmän ulostulon on tehnyt ilmaisista lounaista tunnettu Nordnet. Nordnet on jo vuosia markkinoinut asiakkailleen ilmaisia Superrahastoja ja ETF- kuukausisäästämistä niin onnistuneesti, että maksavista asiakkaista on tullut katoava luonnonvara. Yhtiön viestinnästä päätellen osakesäästötilistä toivotaan pelastusrengasta myös Nordnetille.

Osakesäästötilillä jopa miljoonan euron säästö aktiiviselle sijoittajalle – Nordnetblogi 20.11.2019

Ei tarvitse olla ydinfyysikko ymmärtääkseen miksi osakesäästötilin sisällä treidaaminen on palvelun tarjoan mielestä yht’äkkiä tuottoisampi sijoitusstrategia kuin osta ja pidä.

Miksi osakesäästötili ei Mammutille maistu?

Kun talousblogien Kunkut ja Keisarit ovat epätoivoisesti yrittäneet perustella markkinointilinkkien lomassa itselleen ja lukijoilleen miksi osakesäästötili kannattaa avata, minä kirjaan tähän muutaman syyn miksi jätän ainakin toistaiseksi tilaisuuden käyttämättä.

Oma sijoitusstrategia perustuu edelleen vankasti osta ja pidä-ajatukseen ja kassavirran kasvattamiseen. Pyrin edelleen välttämään turhaa kaupankäyntiä, vaikka se välillä haastavaa onkin. En usko että osakesäästötili auttaa mitenkään minua pitämään kiinni strategiasta – päinvastoin se houkuttelee turhiin paniikkiostoihin ja -myynteihin, joista ei kostu kuin osakekaupan välittäjä.

Koska omistan sijoitusasunnon ja perinteisen arvo-osuustilin, tappion tekeminen osakesijoittamisella on haastavaa. Näin loppuvuodesta myyn tappiollisia osakepositioita, jotka vähennän myöhemmin vuokratulojen pääomaveroista. Osakesäästötilin sisällä tämä kikkailu ei onnistu.

Osakesäästötilin ehdottomasti houkuttelevin ominaisuus on osinkojen uudelleen sijoittaminen tilin sisällä täysimääräisenä ilman veroseuraamuksia. Todella pitkällä aikavälillä tällä on tuottojen kannalta valtava merkitys, vaikka tililtä varoja nostaessa joutuukin maksamaan osinkoverot pääomaveroprosentin mukaan.

Huono puoli on ettei osakesäästötilille kannata lähdeveron takia lisätä ulkomaisia yhtiötä, jotka mielestäni kuuluvat ehdottomasti hajautettuun osinkosalkkuun.

Edelliseen liittyy henkilökohtaiset epävarmuustekijät todella pitkästä sijoitushorisontista. Eri lähteistä päätellen osinkojen veroton uudelleen sijoittaminen alkaa tuottaa tulosta vasta 5-7 vuoden kuluttua. Kohta viisikymppisenä sijoittajana arvostan salkun joustavuutta, enkä voi hirttäytyä vuosikymmeniä pitkiin suunnitelmiin.

Neljäntenä syynä on osakkeiden siirto arvo-osuustililtä osakesäästötilille, joka ei ole mahdollista. Jos kenenkään, niin ainakaan oma sijoitusaikani ei riitä siihen, että salkun tyhjentäminen ja osakkeiden uudelleen hankkiminen osakesäästötilille olisi kulujen ja verojen jälkeen kannattavaa.

Viimeinen syy on poliittinen. Vuosikymmenen alussa lanseerattiin PS- tili, jonka perusidea oli osakesäästötilin kaltainen. Valtiovalta heikensi kuitenkin rajusti PS-tilin ehtoja, jonka seurauksena se lakkasi olemasta. Toivottavasti osakesäästötili välttää saman kohtalon.

Artikkeli on julkaistu alun perin Mammuttiblogissa 4.12.2019.