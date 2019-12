Handelsbankenilta ostosuositus terveysteknologiayhtiön osakkeelle

Tanskalaiselta Ambulta odotetaan lähivuosina kovaa kasvua erityisesti lääketieteen visualisointituotteiden ansiosta.

Pankki on ottanut seurantaansa tanskalaisen terveydenhoitoalan teknologiaan erikoistuneen yhtiön. Ambu kehittää, tuottaa ja markkinoi diagnostiikkaan ja hengenpelastukseen liittyviä ratkaisuja. Sen erikoisaloja ovat anestesia, potilaan monitorointi/diagnostiikka ja visualisointi.

”Ambun osa-alueista anestesia sekä monitorointi/diagnostikka tarjoavat matalampaa kasvua ja marginaaleja, mutta näemme, että nämä tuottavat kassavirtoja visualisoinnille, jossa on yhtiön tulevaisuus”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Visualisointi tarkoittaa lääketieteessä joukon tuotteita, joiden avulla lääketieteen ammattilaiset voivat katsoa kehon onteloihin tai elimiin havaitakseen sappikiviä, haavaumia ja syöpiä ja tutkia tulehduksia, ahtaumia tai tukoksia. Tällaisia toimenpiteet aiheuttavat potilaille vähemmän traumaa ja mahdollistavat nopeamman toipumisen.

Pankin mukaan sairaalat käyttävät endoskooppeja eli tähystyskameroita yleensä uudelleen, mutta kamerat ovat usein hankintahinnaltaan kalliita ja niiden puhdistuskin on vaikeaa, kallista ja aikaa vievää. Lisäksi kameroissa on suuri infektioriski ja kokoja on saatavilla rajoitetusti.

Handelsbanken uskoo, että Ambun kertakäyttöendoskoopit ratkaisevat kaikki nämä ongelmat ja nostavat yhtiön vahvaan asemaan markkinoilla tulevina vuosina.

”Visualisoinnin ratkaisut turvaavat yhtiön vahvan kasvun niin pitkälle tulevaisuuteen kuin on mielekästä ennustaa. Uudet tuotelanseeraukset kasvattavat vuosittain liikevoittomarginaalia 1-3 prosenttiyksiköllä.”

Vahvat kasvunäkymät näkyvät kuitenkin osakkeen hinnassa. Sen P/E-luku Handelsbankenin vuosien 2020 – 2021 ennusteilla on niinkin korkea kuin 73x. Osakkeen hinta on jo peräti 12 kertaa yhtiön tasesubstanssin. Silti pankki uskoo yhtiöön.

´”Emme kuitenkaan löydä Pohjoismaista toista vastaavaa potentiaalia tarjoavaa yhtiötä. Ambussa on toki arvostusmielessä suuri riski, mutta samaan aikaan näkymät ovat vahvat.”

Kovaa kasvua odottavat analyytikot laajemminkin, sillä yhtiön osakekohtaisen konsensustuloksen odotetaan nousevan kuluvan vuoden 1,2 tanskan kruunusta 1,83 kruunun ensi vuonna ja peräti 2,86 kruunuun vuonna 2021.

Handelsbanken aloitti Ambunin seurannan positiivisella osta-suosituksella. Osakkeen tavoitehinta on 150 tanskan kruunua.