Tivi: Kryptovaluuttaverkosto vei pyramidihuijauksella sijoittajilta yli 770 miljoonaa dollaria

Bitcoinien varjolla pyöritettiin pyramidihuijausta perustuvaa petosta.

Arstechnica-sivuston mukaan BitClub Network -nimistä pyramidihuijauksesta kiinnijääneitä miehiä syytetään peräti 722 miljoonan dollarin huijaamisesta asiakkailtaan. Suomessa aiheesta kertoi ensimmäisenä Tivi.

Pyramidihuijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.

BitClub Network lupasi ostaa sijoittajilta huijaamillaan varoilla bitcoinien louhimiseen tarkoitettua tekniikkaa. Sijoittajille uskoteltiin, että lopulta louhintafarmin tuotot jaettaisiin kaikkien siihen sijoittaneiden kesken. Pyramidihuijaus verkostossa syntyi siten, että kun verkoston jäsenet saivat houkuteltua myös kavereitaan verkostoon, maksettiin tästä heille bonuksia.

Arstechnican mukaan neljä verkoston avainhenkilöä joutuu nyt vastaamaan koviin syytteisiin petoksesta. Viidettä syytettyä ei vielä ole onnistuttu nappaamaan kiinni.

Verkosto perustettiin vuonna 2014. Yksi perustajista halusi jo tuolloin vääristellä tuloslukuja sijoittajia houkutellakseen. Myöhemmin syytettynä olevat miehet viestittivät päivittäin 60 prosenttia todellisia louhintalukuja kovemmista tuloksista.

Arstechnica-sivuston mukaan pyramidihuijauksen uhreja on ympäri maailmaa.

Kryptovaluuttoihin liitetyt pyramidihuijaukset ovat puhuttaneet viime aikoina Suomessakin. Onecoin-nimisen valuutan on väitetty olevansa virtuaalinen kryptovaluutta, jonka kylkeen on rakennettu rahastuksen mahdollistava verkostomalli.

OneCoinia on markkinoinut vuodesta 2015 Onecoin ltd., jonka liiketoimintaa on koulutuspakettien myynti ja jakelu. Koulutuspaketteja epäillään kuitenkin sumuverhoksi, jolla peitetään verkostomarkkinoinnin laittomuus. Koulutusmateriaalit on tehty huolimattomasti kopioimalla sisältöjä muista lähteistä, ja pakettien hinnat saattavat olla moninkertaisia niiden lisäarvoon nähden.

Toiminta on perustunut verkostomarkkinointiin, sillä jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. OneCoinia on markkinoitu kryptovaluuttana ja bitcoinin kilpailijana, ja sen markkinointi on perustunut suuriin tuotto-odotuksiin.

Kriitikoiden mielestä OneCoin ei olekaan kryptovaluutta, vaan pelkkä huolellisesti suunniteltu ja organisoitu pyramidihuijaus.

Verkostomarkkinoinnin avulla Onecoiniin on sijoittanut kymmeniä tuhansia suomalaisia. Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kyseenalaisilla kärkisjoilla kaikkein innokkaimpien OneCoiniin sijoittaneiden maiden joukossa.