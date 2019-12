Saksan talouslukuja seurataan nyt tarkkaan

Euroopan maista erityisen tarkkaan seurataan nyt Saksan talouslukuja, koska maa on suuri ja kärsinyt kauppakiistasta eniten, kertoo finanssiryhmä eQ viikkokatsauksessaan.

“Marraskuun IFO-luottamuskysely kertoo yritysten näkymien marginaalisesti parantuneen ja IFO-instituutin ennuste Saksan BKT:n neljännen neljänneksen kasvusta on positiivinen (0,2 %). Teollisuus näyttää siis pohjaavan, mutta Saksan vähittäiskauppaa seurataan tarkkaan, kun kasvu jäi alle odotusten lokakuussa”, eQ toteaa katsauksessaan.

Saksan kuluttajien luottamus on eQ:n mukaan marraskuussa hieman vahvistunut ja kuluttajat olivat etenkin tulevaisuuden näkymien ja tulokehityksen osalta aiempaa optimistisempia.

“Saksa osoittaakin jälleen kerran sitkeytensä vaikeuksien keskellä ja tärkeää on, että euroalueen toinen suuri maa Ranska on kestänyt kauppakiistaa kotimarkkinavetoisena taloutena hyvin.”

Saksan talouden negatiiviset riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa ja keskuspankkitukea tarvitaan, eQ toteaa. Korkotaso pysyy Saksassa edelleen matalalla pitkään, kun inflaatio jää selvästi alle keskuspankkitavoitteen.

IHS Markit -yhtiö julkisti tänään marraskuun ostopäällikköindeksien lukemat. Saksan ostopäällikköindeksi nousi 44,1 pisteeseen lokakuun 42,1 pisteestä. Lukema on korkein viiteen kuukauteen.

🇩🇪 Germany Manufacturing PMI up to 5-month high of 44.1 in November (Oct – 42.1) as the downturn continued to ease. New orders fell at the weakest rate since January, while expectations turned positive. More: https://t.co/V1aQAyUI33 pic.twitter.com/5eu4evdTRd