Sijoittajavertailu: Näin suuri on tyypillisen suomalaissijoittajan sijoitussalkku

Danske Bankin suomalaisista henkilöasiakkaista noin 29 prosentilla on sijoitusvarallisuutta.

Näistä varoista 75 prosenttia on sijoitettu muihin sijoituskohteisiin kuin yksittäisten yhtiöiden osakkeisiin, pääosin rahastoihin ja vakuutuksiin. Danske Bank tulee tarjoamaan osakesäästötilin tammikuun alussa.

Osakesijoittaminen on toistaiseksi epätavallisempi tapa suomalaisille kartuttaa varallisuuttaan kuin muut sijoitusmuodot. Danske Bankin asiakkaiden sijoituksista tällä hetkellä kolme neljäsosaa on esimerkiksi rahastoissa, vakuutuksissa ja joukkovelkakirjoissa, kun suorissa osakesijoituksissa on 25 prosenttia.

Pankin vertailun mukaan sijoittavalla suomalaiselle asiakkaalla on keskimäärin noin 31 000 euron salkku.

Tuoko osakesäästötili lisää osakesijoittajia?

Sijoittamiseen liittyvistä luvuista tekee juuri nyt kiinnostavan vuoden vaihteessa markkinoille tuleva osakesäästötili. Osakesäästötilin tavoitteena on lisätä suomalaisten sijoittamista osakkeisiin. Tällä hetkellä 29 prosenttia suomalaisista sijoittaa sekä rahastoihin että osakkeisiin, ja suoraan osakkeisiin sijoittaa vain noin 10 prosenttia.

”Ennakoimme, että ainakin alussa osakesäästötilejä avaavat todennäköisesti jo osakesijoituksia tekevät suomalaiset, mutta jatkossa uskomme osakesäästämisen laajentuvan osakesäästötilin myötä. Tässä näemme suurimman potentiaalin”, sanoo Danske Bankin johtaja Kimmo Laaksonen.

Kaikesta Danske Bankin asiakkaiden pankin piirissä olevasta rahasta 55 prosenttia on talletuksissa, 34 prosenttia rahastoissa ja 11 prosenttia osakkeissa.

Vuoden alusta sijoittaminen on mahdollista osakesäästötilin kautta. Laaksonen toivoo sen innostavan sijoittamiseen.

”Mielestämme yksi osakesäästötilin tavoitteista on, että saataisiin uusia sijoittajia mukaan ja erityisesti niitä, jotka ovat pitäneet pitkään rahojaan tilillä. Danske Bankilla on kokemusta vastaavista tuotteista myös muista Pohjoismaista, joissa tuotteen suosio on vaihdellut sen mukaan, miten kannustava malli on ollut”, Laaksonen kertoo.

Suomessa aiemmin PS-tili houkutteli alussa hyvin uusia ihmisiä sijoituksien pariin, mutta tilille säästettyjen varojen nostamisen ikärajan korottaminen 68 vuoteen leikkasi intoa sijoittaa PS-tilin kautta. Laaksosen mukaan sijoitustuotteiden selkeä ja ennakoitava verokohtelu on aivan keskeinen tekijä, jotta suomalaisilla on järkevät mahdollisuudet vaurastua.

Naiset sijoittavat osakkeisiin vähemmän – muuttuuko tämä?

Naiset ja miehet ovat tällä hetkellä yhtä yleisesti sijoittajia. Erot syntyvät, kun vertaillaan salkun sisältöä. Miesten sijoituksista 33 prosenttia on osakkeissa, kun naisilla tämä osuus on 16 prosenttia. Miesten sijoitussalkku on myös suurempi: sen keskimääräinen koko on reilut 35 000 euroa, kun naisille keskikoko on 27 500 euroa.

”Käsitys sijoittamisesta miesten harrastuksena on murtunut viime vuosina voimakkaasti julkisuudessa. Uskoisin, että tämä näkyy pian myös tilastoissa”, Laaksonen sanoo.

Suorissa osakesijoituksissa suomalaisasiakkaiden yleisimmät osakkeet ovat Elisa, Nokia, Nordea, Sampo ja Telia.

”Osakesäästötilin tuleminen ei poista mitenkään osakkeisiin liittyviä perusominaisuuksia. Hajautuksen pitää olla kunnossa ja sijoitushorisontin tulee olla riittävän pitkä. Uskon tämän uudistuksen kuitenkin madaltavan kynnystä aloittaa osakesijoittaminen ja näin auttavan suomalaisia vaurastumaan. On myös kiinnostavaa nähdä, alkaako aiempaa useampi sijoittaa Nokioiden ja Sampojen lisäksi myös ulkomaisiin yhtiöihin”, Laaksonen sanoo.

Danske Bankin osakesäästötili on tarjolla asiakkaille vuoden 2020 alussa.