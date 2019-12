Suomeen on muodostunut kahdet asuntomarkkinat – “asunnosta tulossa kuin käytetty auto”

Sekä asuntojen hintatasot että myyntiajat ovat Suomessa eriytyneet isoimpien kasvukeskusten ja muun maan välillä.

Käytettyjen asuntojen kaupat on tehty Suomessa tänä vuonna keskimäärin 98 vuorokaudessa, kertoo Kiinteistömaailma. Keskimääräinen myyntiaika on pidentynyt hiukan edellisvuodesta, jolloin se oli 95 päivää.

Kiinteistömaailma on tänäkin vuonna myynyt asunnot lähes kaksi viikkoa nopeammin eli keskimäärin 85 päivässä.

”Digikauppa nopeuttaa kauppavalmisteluihin kuluvaa aikaa jatkossa”, arvioi Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Kiinteistömaailman mukaan tänä syksynä aloitetussa digitaalisessa asuntokaupassa kaikille osapuolille sopivaa kauppa-aikaa ei tarvitse etsiä. Sekä myyjä että ostaja voivat allekirjoittaa kaupat sähköisesti itselle sopivaan aikaan sopivassa paikassa.

Yli puolen vuoden myyntiaikojen keskiarvo kirjataan useilla pienillä tai pienehköillä paikkakunnilla, kuten Kruunupyyssä, Pieksämäellä ja Ranualla. Pienten paikkakuntien myyntiaikoja tarkasteltaessa tosin yksittäistapaukset saattavat nousta suhteettomaan rooliin: yksittäisen, todella pitkään myynnissä olleen asunnon kaupat saattavat vaikuttaa tilastoon rajustikin.

”Suomessa ei ole ollut tällä päättyvällä vuosikymmenellä enää yhtä yhtenäistä asuntomarkkinaa. Hintatasot ovat eriytyneet isoimpien kasvukeskusten ja muun maan välillä, ja myös myyntiajoissa eroista on tullut merkittäviä. Voidaan puhua suorastaan erilaisista ostokulttuureista: nopeaa päätöksentekoa vaativista alueista ja sitten alueista, joissa kilpailu kohteissa on vähäistä ja tahti verkkainen”, Kyhälä kuvaa.

Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen ero vanhojen asuntojen myyntiajoissa on selvä.

Esimerkiksi Huoneistokeskuksen myymissä kohteissa pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen keskimäärinen myyntiaika tämän vuoden tammi-marraskuussa on ollut 56,5 päivää, kun se muualla Suomessa on 91,6 päivää. Ero on siis huomattava. Lisäksi ero on kasvanut kuluvana vuonna, kun pääkaupunkiseudulla myyntiakat ovat laskeneet keskimäärin 3,9 päivällä ja muualla Suomessa myyntiajat ovat kasvaneet 3,6 prosenttia.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna totesi syyskuussa Helsingin Sanomille, että Suomessa nykyisellään vain kolme aluetta, joissa on edelleen toimivat asuntomarkkinat: Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere.

Suomi on kakkoskotien luvattu maa, jossa on arvottomia asuntoja, joista ei pääse eroon, mutta joista syntyy kustannuksia, Pauna toteaa.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola puolestaan toteaa blogissaan, että muuttotappioalueilla asunnosta on tulossa kuin käytetty auto, jonka jatkossa hinta ei useimmiten ajan myötä nouse vaan laskee.

“Ainakin puolet suomalaisista asunnoista sijaitsee alueilla, joilla käytettyjen asuntojen hinnat eivät tule jatkossa kenties koskaan enää nousemaan. Pankkisääntelyyn liittyvä Basel IV tulee osaltaan voimistamaan tätä kehitystä, koska pankkien on jatkossa entistä hankalampi lainottaa taantuvien alueiden asuntoja”, Metsola toteaa.

Metsolan mielestä omistusasumisella voi jatkossa tienata vain alueilla, joille muuttovoitto kasaantuu.

“Näiden kasvukeskusten ulkopuolella asuntoihin on opittava suhtautumaan kuin autoihin. Niillä on käyttöarvoa ja useimmiten myös jonkinlaista jälleenmyyntiarvoa, mutta mitä pidempään käyttö jatkuu, sitä alemmas arvo painuu.”