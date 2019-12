Tilastokeskus: Suomi on maailman vakain valtio ja vapain maa

102-vuotias Suomi on mallikelpoinen hyvinvointivaltio, joka tunnetaan saavutuksistaan myös maailmalla.

Joulukuun kuudentena päivänä juhlitaan Suomen itsenäisyyttä. Tilastokeskus listasi itsenäisyyspäivän kunniaksi erilaisia saavutuksia, joista Suomi voi olla hyvin ylpeä.

Suomi on erityisen hyvä maa lapsille ja nuorille. Esimerkiksi imeväisyyskuolleisuus on maailman pienin ja äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta.

Suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä ja heille tarjotaan hyvät eväät elämään. Suomi onkin OECD-maiden kärkimaa koulutuksessa. Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmalla tunnettu ja ei ihme, sillä koulutuksemme vastaa tulevaisuuden tarpeisiin parhaiten koko maailmassa.

Hyvän koulutuksen vaikutukset vaikuttavat aikuisuuteen asti, sillä Suomi on maailman lukutaitoisin maa, meillä on eniten inhimillistä pääomaa maailmassa ja Suomessa on maailman toiseksi osaavinta työvoimaa.

Tasa-arvo on asia, josta Suomi tunnetaan erityisen hyvin maailmalla: Suomi on maailman neljänneksi tasa-arvoisin maa ja maailman kolmanneksi paras maa olla nainen.

102-vuotiaaksi Suomi on poikkeuksellisen hyvin perillä digitalisaatiosta sekä innovoinnista. Olemme EU-maista edistynein digitalisaation hyödyntämisessä, Suomi on maailman paras maa yritystoiminnalle ja maailman kolmanneksi innovatiivisin maa.

Vaikka itsenäisyyspäivän aikaan elämme vuoden pimeämpiä aikoja ja saatamme valittaa pimeydestä ja kylmyydestä, suomalaiset ovat eurooppalaisista tyytyväisimpiä elämäänsä. Suomi on tunnistettu maailmalla useaan otteeseen maailman onnellisimmaksi maaksi.

Suomi tarjoaakin meille kosolti syitä tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen, sillä meillä on esimerkiksi maailman puhtainta ilmaa sekä maailman riippumattomin oikeuslaitos ja toiseksi paras hallinto. Suojelemme kansalaisten perusoikeuksia ja suomalaisilla on maailman kolmanneksi eniten henkilökohtaista ja valinnan vapautta.

Suomi tuottaa kokoonsa nähden eniten hyvää ihmiskunnalle ja Suomi on maailman vakain valtio ja vapain maa.

Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi!

Lähde: Tilastokeskus ja HS.