Tämä Warren Buffetin hylkäämä toimiala tekee rahaa kaikilla megatrendeillä

Jokainen sijoittaja yrittää saavuttaa sijoituksillaan megatrendejä, koska megatrendeissä kulkee nimensä mukaisesti myös paljon rahaa.

On kuitenkin eräs liiketoiminta-ala, joka kulkee tavalliselta suomalaiselta sijoittajalta usein tutkan alta siitä yksinkertaisesta syystä, ettei Suomessa ole yrityksiä, jotka ovat tähän alaan erikoistuneet.

Ala on erittäin monimutkainen ammattilaiselle, mutta yksinkertainen sijoittajalle. Toimiala ottaa hyödyn monesta megatrendistä digitalisoitumisesta ilmastonmuutoksen aiheuttamiin katastrofeihin.

Tämä on ala, johon itse Warren Buffet on sijoittanut erittäin paljon rahaa, mutta on viime aikoina siirtänyt painoaan pois kyseiseltä alalta todettuaan, että ”ala ei ole niin hyvä kuin ennen vanhaan”. Tästä huolimatta parhaat alan osakkeet ovat nostaneet valmiiksi korkeaa osinkoaan vuodesta toiseen ja nostaneet arvoaan pelkästään tänä vuonna yli 30%.

Mikä ala sitten on? Vakuuttaminen. Mutta ei mikä vain vakuuttaminen vaan jälleenvakuuttaminen.

Mitä on jälleenvakuuttaminen?

Jälleenvakuuttaja on yksinkertaistettuna isojen riskien vakuuttaja, ns. vakuutusyhtiöiden vakuuttaja. Vakuutusyhtiö ottaakin jälleenvakuutuksen yleensä sellaiselle yksittäiselle riskille, jotta vakuutusyhtiö ei pysty yksin kantamaan – mikäli se maksimissaan realisoituu. Usein riskit ovat niin isoja, että vakuutusyhtiöt ottavat jälleenvakuutuksia monesta eri yrityksestä yhdelle riskille, koska jotkut riskit ovat liian isoja vakuutusyhtiölle ja yhdelle jälleenvakuutusyhtiöllekin kantaa.



Syitä siihen, miksi Suomessa ei jälleenvakuuttajista paljoa kuulla on se, että suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat järjestäneet monet riskit ns. ”pooli”-muodossa, johon kuuluu kaikki tavalliset vakuutusyhtiöt ja kaikki vastaavat sattuneista riskeistä sovittujen osuuksien mukaan – riippumatta siitä kenen vakuutusyhtiön vakuutuksista muuten menisi korvauksia.

Tällaisia poolitettuja riskejä Suomessa ovat mm. lentovakuutukset sekä koko Pohjoismaiden yhteiset ydinvakuuspoolit. Myös tästä syystä, jos luet esim. kotivakuutuksesi ehtoja, on ydinonnettomuudet rajattu pois – niitä ei käsitellä perinteisen vakuutuksen kautta.

Isoimmat jälleenvakuuttajat

Tunnetuimmat ja isoimmat jälleenvakuuttajat maailmassa ovat kaikki eurooppalaisia. Nämä ovat Lloyd’s of London, Munich Re sekä Swiss Re. Kuten nimistä näkee, monella näistä yrityksistä on erittäin pitkän perinteet ja perustat vuosisatojen taakse. Vanhoin markkinapaikka kaikista – Lloyd’s on 333 vuotta vanha.

Munich Re sekä Swiss Re löytyvät pörssistä Saksan sekä Sveitsin osakemarkkinoilta, kun taas Lloyd’siä et pörsisstä pysty löytämään, koska se on ennen kaikkea markkinapaikka, eikä niinkään puhtaasti yrityksenä operoiva toiminto. Onkin hyvä huomata, että Lloyd’s Banking Group, joka löytyy Lontoon pörssistä ei ole mitenkään liitännäinen Lloyd’s of London vakuutusmarkkinaan.

Kuten aiemmin mainittu myös Warren Buffetilla on isot rahat pelissä jälleenvakuutusmarkkinoilla. Ennen vuotta 2015 Buffet omisti yli 10% Munich RE:stä Berkshire Hathawayn kautta, mutta sanottuaan jälleenvakuutustoimintaa heikommaksi kuin aikaisemmin, hän alkoi myymään Munich RE omistuksiaan. Munich RE:n osakkeen kehitys siitä lähtien? +66% arvonnousua ja 5-6% osinkoyieldi päälle.

On hyvä kuitenkin huomata, että Buffet ei kuitenkaan ole ihan täysin jälleenvakuutustoimintaa hylännyt ja Berkshire Hathaway toimii myös itse vakuuttajana sekä jälleenvakuuttajana. Munich RE:stä luopuminen olikin todennäköisesti ennen kaikkea liiketoimintahajautuksen lisäämistä.

Megatrendit ja jälleenvakuuttajat

Miten jälleenvakuuttajat sitten hyötyvät megatrendeistä? Oikeastaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ilmastonmuutos sekä maapallon lämpeneminen johtaa isompiin luonnonkatastrofeihin. Tämä johtaa suoraan isompiin vahinkoihin, joihin tarvitsee koko ajan enenevässä määrin jälleenvakuutusyhtiöihin. Kuulostaa nurinkuriselta, mutta jälleenvakuutusyhtiöt menestyvät sen paremmin, mitä enemmän ja ennen kaikkea – mitä useammin luonnonkatastrofeja maailmalla sattuu.

Digitalisaatio on myös valtava mahdollisuus jälleenvakuuttajille, koska kyberriskit kasvavat koko ajan. Kybervakuutukset ovat erittäin nuori, mutta nopeasti kasvava markkina, josta jälleenvakuuttajat saavat ison osan niiden erityisosaamisvaatimusten takia.

Kun maailma kehittyy, samalla riskit ja ongelmat kehittyvät. Jälleenvakuuttajat liikkuvat aina maailman mukana ja luovat turvia ja vakuutuksia kaikille riskeille, mille voi yksinkertaisesti olla tarvetta. Vakuutusyhtiöillä saattaa olla maine hitaina jättiläisinä, mutta erikoistuneet vakuuttajat liikkuvat niin nopeasti kuin mahdollista – niin kauan kuin sillä voi tehdä rahaa – joka on luonnollisesti sijoittajalle hyvä asia.

Yhteenveto

Jotain huonoa jälleenvakuuttajista kuitenkin myös löytyy – ennen kaikkea suomalaiselle sijoittajalle. Ongelma on sama kuin ulkomaisiin osakkeisiin sijoittamisessa yleensä. Osinkojen verotus ei toimi hyvin niin Saksan kuin Sveitsinkään välillä, vaan ne täytyy hakea itse takaisin kyseisen maan veroviranomaisilta – syy miksi itse luovuin vähän aikaa sitten Munich RE:n osakkeistani. Ja koska jälleenvakuutusyhtiöitä ei Suomessa ole tarjolla, täytyy sijoittajan mennä merta edemmäs kalaan tähän alaan kiinni päästäkseen.

Mikäli tämä kuitenkaan ei haittaa, on jälleenvakuuttaminen ikuisesti kasva ja defensiivinen ala, joka sopii kenen tahansa osakesalkkuun. Hyvänä esimerkkinä on Munich RE:n osakekurssi finanssikriisin aikaan, joka ei juuri liikahtanut, vaikka koko muu pörssimaailma oli täysin paniikissa. Hurrikaanit eivät paljon lamasta välitä.

Tekstin kirjoittaja kirjoittaa blogia sijoittamisesta, säästämisestä ja matkastaan taloudelliseen riippumattomuuteen Omavaraisuushaaste-blogissa