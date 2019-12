Varainhoitotalo uskoo globaalin talouden elpyvän ensi vuonna

Talouden elpyminen tarjoaisi ostopaikkoja erityisesti syklisiin osakkeisiin.

Noin 166,5 miljardin punnan sijoitusvarallisuutta hallinnoiva Investec suhtautuu optimistisesti tulevaan vuoteen.

Investecin mukaan tänä vuonna pahasti heikentynyt teollisuustuotanto tulee ensi vuonna elpymään, jonka myötä riski laman tulemisen osalta pienentyy.

Tämän hetken suurimpia huolenaiheita markkinoilla on ollut Saksan teollisuustuotannon heikkous, joka on johtunut erityisesti kauppasodasta.

Investec uskoo kauppasodan helpottavan ensi vuonna USA:n presidentinvaalien lähestyessä. Yhdysvaltain talouskasvu ja sen tukeminen tulevat olemaan entistä tärkeämpi asia istuvalle presidentille presidentinvaalien lähestyessä, koska maan taloustilanne on keskeinen Trumpin kannatukseen vaikuttava tekijä.

Brexitin osalta tilanne on Investecin mukaan menossa niin ikään selvempään suuntaan. Iso-Britannian ja Euroopan heikko talouskasvu ajaa päättäjiä hakemaan sopimuksen sisältävää ratkaisua Brexitiin.

Investecin näkemys osakkeista suosii erityisesti syklisiä osakkeita

Varainhoitotalon mukaan sijoittajat alkavat talouden elpyessä siirtymään defensiivisistä osakkeista syklisiin osakkeisiin, jotka hyötyvät suhdanteen parantumisesta.

Investecin mukaan Yhdysvaltain osakemarkkina ei ole enää yhtä houkutteleva sen kalleuden vuoksi, vaan sijoittajien kannattaa etsiä osakkeita muun muassa Aasian markkinoilta ja erityisesti Kiinasta.

Tyypillisesti Yhdysvaltain osakemarkkina on yksi kalleimpia osakemarkkinoita globaalisti. Nykyinen arvotustasoero kalliin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja suhteellisesti paljon edullisemman Kiinan osakemarkkinoiden välillä on jo tasolla, josta on seurannut suhteellisesti edullisemman osakemarkkinan eli Kiinan korkeampi odotettu tuotto.

Euroopan osakemarkkinoiden kuluva vuosi on ollut tuoton osalta vahva, joskin kurssinousu on tullut lähinnä arvostustasokertoimien kohoamisen ansiosta. Yhtiöiden tuloskasvu on Euroopassa ollut vain noin prosentin luokkaa.

Investecin mukaan tulevana vuonna kauppasodan ja Brexitin selkiintymisen myötä tuloskasvu Euroopassa kohoaa ja sen myötä erityisesti sykliset yhtiöt ovat houkutteleva sijoituskohde.