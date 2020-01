Esittelyssä amerikkalaiset miljonäärit, jotka haluavat maksaa enemmän veroja

”Pysyn silti ottamaan lomaa ja minulla on edelleen kaksi lentokonetta.”

Amerikassa on joukko miljonäärejä, jotka haluavat maksaa enemmän veroja. He kutsuvat itseään nimellä Patriotic Millionaires, eli isänmaallisiksi miljonääreiksi, ja vaativat progressiivisempaa verojärjestelmää, raportoi Bloomberg.

Joukon tunnetuimpia jäseniä ovat Disney-perillinen Abigail Disney, Men’s Wearhouse -yhtiön perustaja George Zimmer ja kiinteistökehittäjä Jeffret Gural. Liittymiseen tarvitaan vähintään miljoonan dollarin vuositulot tai vähintään 5 miljoonan dollarin suuruinen omaisuus ja – ei niin yllättäen – suurin osa jäsenistä on vanhoja, vaaleaihoisia, liberaaleja miehiä.

Patriotic Millionaires -kerho perustettiin kymmenen vuotta sitten. Jotkut jäsenistä kertovat liittyneensä, sillä heillä hieman syyllinen olo siitä, että syntyivät kultalusikka suussa. Toiset taas etsivät yhteisöllisyyttä ja haluavat vaikuttaa asioihin. Bloomberg tutustui tarkemmin joihinkin jäseniin.

Scott Nash

Ikä: 54

Koti: Washington, DC

Nash jätti yliopiston kesken vuonna 1987 ja perusti ruokakauppaketju MOM’s Organic Marketin, jolla on tänä päivänä 19 kauppaa ja 230 miljoonan dollarin liikevaihto.

Miksi liityit?

”Jos haluat hyvän demokratian, jossa ihmisiä suojellaan ja tiettyjä palveluja tarjotaan, kuten koulutus ja armeija, sinun on maksettava veroja. Ei ole isänmaallista elää täällä, menestyä ja sitten olla maksamatta laskuja.”

Tuetko varallisuusveroa?

”Lakia olisi todennäköisesti vaikea hyväksyä ja valvoa. Yleensä kannatan veroja varakkaille, mutta en ole varma onko juuri tämä se paras tapa.”

Mitä mieltä olet varakkaiden mollaamisesta, joka on nyt niin yleistä?

”Varakkaat ihmiset eivät ole pahoja ihmisiä ja kaikilla on oikeus olla varakas. Se on jotain mihin voi pyrkiä elämässään. Kuka tahansa toivoo helppoa elämää. Se on ihmisluonto. Näin kapitalismi perustettiin ja demokratia tukee sitä.”

Morris Pearl

Ikä: 62

Koti: Manhattan

Pearl jäi eläkkeelle BlackRock Inc. -yrityksestä vuonna 2014 vuosikymmeniä kestäneen finanssiuran jälkeen, jolla hän teki “korkean seitsemän, matalan kahdeksan luvun” omaisuuden. Pearl, ryhmän puheenjohtaja ja yksi sen ensimmäisistä jäsenistä, asuu maineekkaalla Park Avenue -kadulla vain muutaman korttelin päässä Metropolitan taidemuseosta.

Miksi maksaa enemmän veroja?

”Ei ole niin, että haluan henkilökohtaisesti maksaa enemmän veroja. Voin antaa kaikki rahani pois, jos haluaisin. Kasvava eriarvoisuus taas on huonoa. Olemme menossa suuntaan, jossa maassamme on muutama rikas ja paljon köyhiä. Tämä vähentää mahdollisuutta saada työtä tekevää keskiluokkaa, jotka ovat kauppiaita ja ammattilaisia, lääkäreitä, lakimiehiä ja muita ammattilaisia, jotka todella ovat taloutemme tukipilari.”

Charlie Simmons

Ikä: 71

Koti: Los Altos Hills, Kalifornia

Simmons jäi eläkkeelle melkein 20 vuotta sitten tietokonevarastointiyrityksen varatoimitusjohtajana ja on nykyään enkelisijoittaja. Hän ei sano, kuinka suuri hänen omaisuus on, koska hänen vaimonsa “friikkaisi”, mutta kertoi, että hänellä on “reilusti yli 5 miljoonaa dollaria”.

Miksi itsesi kaltaisten rikkaiden pitäisi maksaa enemmän veroja?

”Asun mieluummin maassa, jossa on paljon enemmän tasa-arvoa ja nettovarallisuuttani on vähennetty – se ei muuta elämäntyyliäni.”

Kuinka tekisit sen?

”Uskon, että verot voivat olla korkeampia varakkaille. Meillä on ollut se yli 70 prosenttia aiemmin ja selvisimme maana. Verotus voisi olla jossain 50–70 prosentin välillä. Ja myyntivoitit samalla verokannalla.”

Mihin haluaisit sijoittaa tämän ylimääräisen rahan?

”Yleiseen terveydenhuoltoon. Meidän on tunnustettava alueet, joissa kapitalismi ei toimi, ja lääketiede on niistä yksi ala. Toinen on koulutus.”

Stephen Prince

Ikä: 68

Koti: Brentwood, Tennesse

Prince on perustanut useita yrityksiä ja rakentanut niillä 40 miljoonan dollarin omaisuuden. Herra kehitti monia poliittisia vakaumuksiaan kasvaessaan Georgian Waycrossin pikkukaupungissa kansalaisoikeuksien aikakaudella.

Oletteko samalla sivulla ystäviesi ja perheesi kanssa poliittisista asioista?

”Suurin osa ystävistäni on melko konservatiivisia. He paheksuvat ja ravistelevat päätään siitä, kuinka voin nähdä asiat niin eri tavoin kuin he.

Jos verolakeja muutetaan oikeudenmukaisemmaksi, olisin pitänyt pienemmän summan viime vuonna suoritetuista liiketoimista, mutta olisin silti OK. Pystyn silti ottamaan lomaa ja minulla olisi edelleen kaksi lentokonetta.”

Mitä verotusta tuet?

”Meillä on oltava jotain varallisuusveroa. Mutta se ei riitä, että vain ihmiset maksavat, myös yritysten on alettava maksaa enemmän veroja.”

Karen Seal Stewart

Ikä: 75

Koti: Oceanside, Kalifornia

Stewart, sertifioitu rahoitussuunnittelija, on kerännyt vuosien kiinteistösijoitusten jälkeen itselleen 4,8 miljoonan dollarin omaisuuden. Hän omistaa kaksi kotia ja palasi juuri maailman ympäri matkalta.

Miksi varakkaiden pitäisi maksaa korkeampia veroja?

”Koska minulla on siihen varaa ja maa tarvitsee sitä. Kukaan ei tarvitse 10 miljoonaa tai 100 miljoonaa dollaria tai 1 miljardia tai 10 miljardia tai 100 miljardia dollaria. Jotkut näistä kavereista ovat varakkaampia kuin useimmat maat. Kyse on egosta, etenkin miehillä.”

Miksi käytät hyväksesi joitain verotuksen porsaanreikiä?

”Aion jatkossakin hyödyntää kaikkea olemassa olevaa, koska niin tekee kaikki muutkin. Tässä maassa on 10–12 miljoonaa miljonääriä ja meitä on vain 200, niin mitä suurta eroa voimme tehdä?”

Suositteletko varallisuusveroa?

”Ehdottomasti. Omistatko kodin? Maksatko kiinteistöveroa? Se on varallisuusveroa.”