Onko harkinnassa auton osto Ruotsista? Tässä käytännön vinkit

Euroopan kuluttajavirastolle tulee paljon yhteydenottoja Ruotsista ostetuista käytetyistä autoista. Virasto on julkaissut hyödylliset ohjeet ruotsalaisauton ostajalle.

Jos autonostaja on valmis näkemään vaivaa, niin käytetyn auton hankkimisessa Ruotsista on järkeä. Syynä on ennen kaikkea alhainen kruunun vaihtosuhde euroon verrattuna. Vielä viisi vuotta sitten yhdellä eurolla sai noin 9,5 kruunua, nyt kurssi on jo 10,5 kruunua.

Ruotsin autot ovat myös paremmin pidettyjä kuin suomalaiset autot. Lisäksi Ruotsissa on enemmän autoja, jotka on käytetty merkkihuollossa. Myös autojen varustelutaso on Ruotsissa myös selvästi parempi.

Auton hankinta naapurimaasta ei kuitenkaan ole aina ihan ongelmatonta.

Käytettyjen autojen hankinta Ruotsista ja muista maista näkyy kasvaneina yhteydenottomäärinä Euroopan kuluttajakeskuksessa. Kuluttajakeskuksen mukaan useat yhteydenottopyynnöt koskevat erityisesti Ruotsia.

Osa autonostajista tekee viraston mukaan isommatkin autokaupat vähäisillä tiedoilla ja puutteellisin sopimuksin.

Kun auto ostetaan Ruotsista, kauppaan sovelletaan Ruotsin lakia. Ruotisissa myyjän virhevastuu on kuitenkin rajattu kolmeen vuoteen, Euroopan kuluttajakeskus toteaa. Sen jälkeen ei siis enää ole vastuussa autosta. Suomessa puolestaan auton virhevastuun kestoa ei ole rajattu, vaan asiaa tarkastellaan elinkaariajattelun kautta. Mitä kauemmin aikaa sitten ostettu ja mitä enemmän ajettu auto, sitä vähemmästä myyjä enää vastaa.

Euroopan kuluttajavirasto neuvoo Ruotsista auton hankintaa harkitsevan ottamaan huomioon muutamia seikkoja.

Auto kannattaa ostaa luotettavalta myyjältä, jolta löytyy yrityksen rekisteröintitiedot osoitteesta www.allabolag.se.

Ruotsissa toimii muun muassa autoalan liitto Motorbranchens Riksförbund, jonka jäsenet noudattavat tiettyjä sääntöjä autokaupassa ja Ruotsin kuluttajariitalautakuntan ratkaisuja. Jäsenyritykset voi autonosta tarkistaa MRF:n verkkosivulta.

Kauppa kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan yleensä auton osto kannattaa tehdä luottokortilla tai kulutusluottorahoituksella, jotta ostaja voi hakea rahoja takaisin luottokortin myöntäneeltä taholta tai kääntyä rahoitusyrityksen puoleen, mikäli myyjää ei tavoitettaisi tai myyjä kieltäytyisi yhteistyöstä.

Vaikka auto olisikin tuotu jo Suomeen, se ei vapauta ruotsalaista myyjää virhevastuusta. Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan moni myyjä kuitenkin yrittää kiistää vastuunsa, koska auto on viety maasta pois.

Jos autosta löytyy vika, ei sitä kannata korjauttaa ennen kuin viasta on reklamoitu myyjälle. Jos myyjä ei vastaa tällaiseen reklamaation ollenkaan, voi auton korjauttaa.

Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa sovitteluapua, mikäli ruotsalainen myyjäyritys ei vastaa suomalaisen ostajan viesteihin annetussa aikarajassa tai jos ostaja tarvitsee apua myyjän vastauksen arvioimiseen.

Lue yksityiskohtaisemmat ohjeet Euroopan kuluttajakeskuksen sivuilta.