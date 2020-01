Kuva: Gage Sidmore.

Amerikkalainen sijoittaja ja “korkokuninkaaksi” tituleerattu Jeffrey Gundlach ottaa sijoittajille tarkoitetussa webinaarissa kantaa USA:n käynnissä olevaan vaalikampanjaan.

Gundlach hallinnoin lähes 150 miljardin dollarin arvoista varallisuuspottia DoubleLine Capital -yhtiö toimitusjohtajana. Gundlach sanoi webinaarissa, että rahoitusmarkkinoiden on syytä varautua Bernie Sandersin pelkoon tänä vuonna. Gundland uskoo, että Sandersilla on mahdollisuus voittaa demokraattipuolueen ehdokkuus vuoden 2020 presidentinvaalissa.

Sanders on Vermontin osavaltion senaattori ja demokraattipuolueen sitoutumaton presidenttivaaliehdokas. Sanders tunnetaan Yhdysvalloissa demokraattien vasemmistosiiven edustajana, joka kannattaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Sanders ajaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin ilmaista korkeakoulua, parempaa julkista terveydenhoitoa, 15 dollarin minimipalkkaa ja julkisin varoin rahoitettu äitiysvapaata.

Sanders on tunnettu myös Wall Streetiä kohtaan esittämästään kritiikistä. Hän kannattaa arvopaperikaupan sääntelyn lisäämistä, jättipankkien pilkkomista ja osakekaupan verottamista. Ei siis ihme, että Sanders voidaan nähdä uhkana osakemarkkinoilla.

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump laski vuonna yritysverotuksen vuonna 35 prosentista 21 prosenttiin. Sanders on vaatinut yhdessä demokraattiehdokkaiden Elizabeth Warrenin ja Joe Bidenin kanssa Trumpin yhtiöveroleikkausten kumoamista.

Goldman Sach-pankin rahoitusjohtaja David Kostin kertoi marraskuun alussa Fox Businessille pelkäävänsä, että veronkorotuksilla tulee olemaan vaaralliset vaikutukset Yhdysvaltain osakekaupalle. Veronkorotut johtaisivat osakekurssien laskuun, Kostin varoitti.

Gundlach kertoi sijoittajien webcast-lähetyksessä, että suurin riski markkinoille vuonna 2020 on, että Sanders nousee “uskottavaksi todelliseksi voimaksi” ja siksi sijoittajien on suhtauduttava häneen aiempaa vakavammin. Toinen demokraattien ehdokas, Elizabeth Warren, ei koskaan noussut siihen asemaan, Gundlach sanoi.

“Bernie on vahvempi kuin ihmiset ajattelevat”, Gundlach toteaa.

Vaaligallupeissa Sandersin suosio on kasvussa. Hän on noussut jo selkeästi toiseksi suosituimmaksi demokraattien ehdokkaaksi ohi Warrenin. Tosin Joe Bidenin etumatka Sandersiin on vielä noin 10 prosenttiyksikköä.

Sandersin mahdollisuudet riippuvat suurelta osin talouskehityksestä, Gundland arvioi. Sanders voisi voittaa vaalit, mikäli äänestäjien näkemykset siirtyisivät kapitalismin kannattamisesta sosialismin kannattamiseen.

Gundlach kertoi olevansa vakuuttunut siitä, että dollarin heikentyminen jatkuu. Hän huomautti dollarin korrelaatiosta Yhdysvaltojen “kaksoisvajeen” eli vaihtotaseen alijäämän ja budjettialijäämän kanssa, mikä merkitsee dollarin heikkenemistä.

Hän arvioi myös kehittyvien markkinoiden menestyvän paremmin tänä vuonna, ja siksi sijoittajien tulisi etsiä mahdollisuuksia sekä kehittyvien talouksien osakkeista että joukkovelkakirjoista.

Sijoitusmiljardööri on tankannut viime aikoina kultaa. Kesäkuussa hän kertoi ostavansa kultaharhoja odottaessaan dollarin heikentyvän. Kullan hinta on noussut 12 prosenttia viimeisen puolen vuoden aikana ja hinta nousi maanantaina seitsemän vuoden korkeimpaan tasoon.

Yhdysvaltojen seuraavat presidentinvaalit pidetään Yhdysvalloissa ensi marraskuussa.