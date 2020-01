Erikoistilanteet tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden ylituottoihin

Taitava sijoittaja tunnistaa poikkeukselliset tuottomahdollisuudet ennen muita.

Osakesijoittaja etsii jatkuvasti väärinhinnoiteltuja osakkeita, jotka ovat tuloskuntoonsa ja kasvunäkymiinsä nähden alihintaisia. Jos tällaisia mahdollisuuksia ei ole, voi sijoittaja nostaa osakesalkkunsa odotettua tuottoa vain riskiä kasvattamalla.

Yksi mahdollisuus osakesijoittajalle parantaa tuotto/riski -suhdetta on hyödyntää markkinoilla ilmeneviä erilaisia erikoistilanteita. Pörssiyhtiöt elävät jatkuvassa muutostilassa. Nämä erikoistilanteet voivat syntyä joko yrityksen omista päätöksistä ja toimenpiteistä tai markkinoilla tapahtuvista muutoksista.

Erikoistilanne tarkoittaa käytännössä sellaista tilannetta, jossa sijoittaja havaitsee yhtiössä jonkin sellaisen muutoksen, jota muut sijoittajat ja markkinat eivät ole vielä nähneet.

Erikoistilanteiden löytäminen ei ole tietenkään mikään vasemman käden juttu. Esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan uudelleenjärjestely saattaa synnyttää erikoistilanteen. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun yritys julkistaa järjestelyn, tulee tieto välittömästi hinnoiteltua yrityksen osakekurssiin. Moni sijoittaja on vielä lähtötelineissä siinä vaiheessa, kun osakekurssi on jo pompannut ylöspäin. Hidas sijoittaja menettää siten erikoistilanteen tuoman lyhytaikaisen hyödyn.

Suurin hyöty erikoistilanteesta syntyy siis silloin, kun sijoittaja löytää tiedon tilanteesta ennen muita. Se on helpoimmin sanottu kuin tehty.

Erikoistilanteita on moneen lähtöön

Mitä nämä erikoistilanteet sitten voivat olla?

Sijoituskirjailijat Henri Elo ja Jari Saarhelo jakavat kirjassaan Osakesijoittajan maailmanvalloitus (Alma Talent, 2018) erikoistilanteet kahteen ryhmään: pörssikurssiin vaikuttaviin erikoistilanteisiin ja yrityksen todelliseen arvoon vaikuttaviin erikoistilanteisiin.

Osakekurssiin vaikuttava erikoistilanne saattaa syntyä Elon ja Saarhelon esimerkiksi silloin, kun osake putoaa indeksistä tai se lisätään siihen. Lukuisat eri indeksirahastot ja ETF:t muodostavat osakesalkkunsa siten, että ne seuraavat mahdollisimman tarkasti vertailuindeksiä. Jos yritys putoaa indeksistä, saattaa kysyntä osakkeelle laskea, koska indeksirahastot ja ETF:t poistavat kyseisen osakkeen sijoitussalkustaan. Vastaavasti jos yritys nousee indeksiin, saattaa sen osakkeen kysyntä kasvaa.

Toinen pörssikurssiin vaikuttava erikoistilanne voi syntyä niin sanotuista spin-off -tilanteissa, joissa pörssiyhtiö irrottaa jonkin liiketoiminnan osan omaksi yhtiökseen. Tällöin rahastot saavat uuden yhtiön osakkeita osinkoina, mutta joutuvat pakkomyymään ne, koska rahastosäännöt kieltävät uuden yhtiön omistukset.

Kolmas osakkeen hintaan vaikuttava erikoistilanne – ja luultavasti kaikkein yleisin – on pörssiyhtiön osto pois pörssistä. Tällöin listatun yhtiön ostava yritys joutuu maksamaan muhkean preemion ostettavan yhtiön nykyiseen kurssinoteeraukseen nähden – eli siis tarjoamaan hinnan, joka ylittää selvästi nykyisen kurssinoteerauksen. Preemio on usein useita kymmeniä prosentteja.

Näiden lisäksi on useita muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa yrityksen todelliseen arvoon. Tällöin erikoistilanne ja sijoittajalle kutkuttava mahdollisuus syntyy, jos todellisen arvon muutos ei jostain syystä heijastu pörssikurssiin.

Tällaisina erikoistilanteita saattavat olla esimerkiksi omistusrakenteen muutokset, johdon vaihtuminen, yrityksen strategiamuutos, omaisuuden myynti, merkittävä investointi tai hakeutuminen uusille markkinoille.

Joissain tapauksissa erikoistilanne voi syntyä kokonaisille osakemarkkinoille.

Näin tapahtui esimerkiksi Helsingin ja monen muunkin maan pörsseissä finanssikriisin seurauksena. Kriisi säikäytti suursijoittajat perinpohjaisesti ja ne kotiuttivat nopeasti sijoituksiaan Helsingin pörssin kaltaiselta reunamarkkinalta.

Osakkeiden myyntiaalto johti siihen, että lähes kaikki kotimaiset osakkeet olivat näkymiinsä nähden alihinnoiteltuja. Tikkaa heittävä apinakin olisi tehnyt loistavia osakesijoituksia keväällä 2009. Haaste on tietenkin siinä, että tällaisen erikoistilanteen tunnistaminen on perin helppoa jälkikäteen, mutta erittäin haastavaa silloin kun siitä olisi hyötyä.

Sijoittaja voi rakentaa erikoistilanteen myös itse

Sijoitusbloggaaja ja sijoittaja Tomi Haataja kirjoittaa blogissaan paljon erikoistilanteista, joita hän pyrkii sijoituksissaan hyödyntämään. Haatajan sijoitussalkussa on yleensä alle 30 prosenttia tällaisia perinteisistä sijoitusstrategiasta poikkeavia positioita.

Yksi tällainen Haatajan mainitsema erikoistilanne syntyy, kun tarjolla on laatuosake, jonka kurssinoteeraus on hänen mielestään liian korkea.

Tällaisessa tilanteessa sijoittaja voi toki odottaa osakkeen korjausliikettä, mutta Haatajalla on toinenkin vaihtoehto – nimittäin optiostrategia. Omista ja vaurastu -blogissaan hän kirjoittaa, että niin sanottu naked put -strategia tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittaja toimii out of the money -tilaisen myyntioption kirjoittajana eli myyjänä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Näin Haataja vääntää asian rautalangasta:

”Option kirjoittajana sitoudun siis ostamaan kyseisen yhtiön osakkeita option toteutushinnalla eräpäivänä. Toteutushinta on siis käytännössä se hinta, jonka olisi nykytilanteessa valmis maksamaan kyseisestä yhtiöstä. Ajatellaan, että olen määrittänyt järkeväksi ostohinnaksi 35 dollaria, mutta osakkeen hinta on 40 dollaria. Tällöin kirjoitan siis myyntioption, jonka toteutushinta on 35 dollaria. Jos käy niin “hyvä tuuri”, että osakekurssi sattuu laskemaan alle 35 dollarin, saan yhtiötä omistukseeni haluamaani hintaan. Jos taas käy “huono tuuri”, eikä kurssi laskekaan”, saan silti kassavirtaa optioiden myynnistä”, Haataja toteaa.

Toinen sijoitusbloggaaja, nimimerkki Stoalainen sijoittaja, kertoo hyödyntävänsä myös erikoistilanteita.

”Pidän erikoistilanteita otollisena maaperä löytää hyviä sijoituskohteita, sillä niissä omalla työllä on hyvin tärkeä merkitys”, Stoalainen sijoittaja kertoo.

Stoalaisen sijoittaja mainitsee erikoistilanteina yritysten liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja spin-off:it. Bloggaajan mielestä hyvän esimerkin uudelleenjärjestelyyn liittyvästä erikoistilanteesta tarjoaa Nokia.

”Yhtiön kannattavuutta rasitti voimakkaasti tappiollinen matkapuhelin liiketoiminta, jonka vuoksi yhtiön osakkeen arvostus oli hyvin alhainen. Lisäksi matkapuhelinten kehitys piilotti alleen sen, että taustalla verkkoliiketoiminnan kannattavuus oli parantunut merkittävästi ja yhtiö sai ostettua Siemens osuuden NSN:tä ihan älyttömällä alennuksella (muistan ihmetelleeni, että mitä tässä kaupassa en nyt tajua mutta taisi olla myyjän tajuamisesta olla enemmän kysymys)”, Stoalainen sijoittaja kuvailee Tilannetta.

Kun Nokia luopui matkapuhelinliiketoiminnasta, muuttui se tappiollisesta toimijasta vahvaa kassavirtaa generoivaksi yhtiöksi. Sen seurauksena osakekurssi palasi nousutrendille, Stoalainen sijoittaja toteaa.

Suosittu sijoituskirja alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tilaa Henrin ja Jari Saarhelon uusin, kiintoisa 324-sivuinen teos Osakesijoittajan maailmanvalloitus tästä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat -20 % extra-alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista. Ei muita kuluja.