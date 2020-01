Sijoittaja ja sijoituskirjailija Henri Elo paljastaa SalkunRakentajan haastattelussa sijoitussalkkunsa sisällön.

Henri Elo on sijoittaja, mediayrittäjä ja sijoituskirjoittaja, joka kehitti KTM pro gradu -työssään Vaasan yliopistossa käänteisen arvonmääritysmallin vuonna 2001.

Elo kertoo, että hänen sijoitustyylinsä noudattaa Warren Buffettin oppeja. Tosin sijoituskirjailija näkee Buffetin tyylissä kaksi eri linjaa, joista uudempaa koulukuntaa Buffett on edustanut 1980-luvulta eteenpäin. Se 60-luvun ”tupakantumppi-Buffet”, jossa sijoitetaan alihintaisiin alisuorittain, ei Eloa kiinnosta.

”Buffettin myöhemmässä filosofiassa korostuvat kestävä kilpailuetu, usein hyvä brändi sekä osaaminen, markkina-asema ja hyvä johtaminen, johon omistaja luottaa. Esimerkkejä hänen sijoituksistaan ovat 80-luvulta Coca-Cola ja 2010-luvulta Apple”, Elo selittää.

Elon mukaan hyvä yhtiö tekee liiketoiminnassaan sijoittajalle tuottoa joka päivä ja joka yö. Pörssiheilahteluista ei sijoittajan tarvitse välittää.

”Poimin salkun perusrunkoon kestävästi voitollisia ja säännöllisesti osinkoa jakavia laatuyhtiöitä”, Elo kertoo.

Vaikka sijoituskirjailija sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, ei hän ole vielä avannut osakesäästötiliä.

”Minulla on tavallinen arvo-osuustili ja PS-tili. Minulla ei ole nyt sellaisia rahoja sijoitettavana, että tarvitsisin osakesäästötilin. Vanhoja osakkeita ei kannata suin päin myydä ostaakseen samat osakkeet osakesäästötilille, koska myyntivoitosta menee pääomavero”, Elo perustelee.

Kuitenkin Elo tekisi jatkossa sijoitukset mieluummin osakesäästötilille kuin PS-tilille, koska osakesäästötilissä ei ole nostorajaa, mutta PS-tilissä on 68 vuotta.

Kaikki paukut Helsingin pörssissä

Elon sijoitussalkku sisältää 100 prosenttia osakkeissa – ja kaikki Helsingin pörssin osakkeissa. Hän kertoo olevansa ”omistaja, ei ajoittaja”.

Isoimpia sijoituksia ovat Panostaja, Kesko, Olvi, Kone ja Orion. Viime vuonna Elo osti Kamuxia ja Keslaa. Myös Helsingin pörssissä listattu ruotsalainen SSAB löytyy salkusta.

Sijoitussalkussaan Elolla on myös yksi riskipitoinen listaamaton sijoitus, City Digital. Tosin Elo ei tiedä, tuottaako se koskaan mitään.

”Siinä on sinnikäs yrittäjä ja tiimi Ilkka Lavaksen johdolla”, Elo perustelee listaamatonta sijoitustaan.

”Ostan huomisen liiketoimintaa, en huomisen pörssikurssia. Pitää olla valmis ostamaan yhtiötä, vaikka pörssi menisi kiinni 10 vuodeksi”, Elo kiteyttää sijoitusfilosofiansa.

Treidaaminen ei siis Eloa kiinnosta. Hän perustelee sen haastattelemansa kokeneen sijoittajan näkemyksellä.

Elon ja Jari Saarhelon kirjoittamassa Osakesijoittajan maailmanvalloitus -sijoituskirjassa haastateltu kokenut Jarl Waltonen nimittäin totesi, ettei tunne ketään, joka olisi tehnyt merkittävän omaisuuden treidaamalla eli nopealla kaupalla.

Elon oma yritys, vapaa-ajan media KivaaTekemistä.fi ei ole sijoituskirjailijalle sijoitus.

”Se on työtä, jota tehdään asiakkaiden eli Suomen upeiden käyntikohteiden eteen ja ehdoilla.”

Moni sijoittaja miettii ostojen ja myyntien ajoittamista. Tälläkin hetkellä talousmediassa ja sosiaalisessa mediassa on paljon pohdintaa varsinkin Yhdysvaltojen osakemarkkinoista, jossa osakkeet ovat nousseet ennätyksellisen pitkän ajan ja arvostuskertoimet ovat kohonneet. Vieläkö osakkeita kannattaa tankata osakkeita?

Henri Elo on pohdinnoissaan varovainen.

”Katsoin Suomen osakemarkkinoiden arvostustasoa Kauppalehti.fi:n osakevertailusta. Keskimääräinen P/E (hinta/tulos) oli hämmästyksekseni 19,5 eli todella korkea. Olen tottunut 2000-luvulla keskimäärin tasoon 17. Toki mittari voi palata alaspäin ilman pörssin notkahdusta, mutta silloin tulosten pitäisi kasvaa.”

Tulosten voi olla sijoituskirjailijan näkemyksen mukaan vaikea kiriä, kun Euroopassa talouskasvu matelee prosentin tuntumassa tai vähän yli.

”Toki meillä on matalat korot, jotka tukevat osakkeita, mutta sitten meillä on myös maailmanpolitiikan epävarmuudet ja ikävät tapahtumat Lähi-idässä. Sijoittajan ei kannata liikaa pähkäillä niitä”, Elo tuumaa.

Kannattaako sijoittajan lähteä merta edemmäs kalaan?

Osakesijoittajan maailmanvalloitus -kirjassa antaa Elo antaa Saarhelon kanssa vastauksia siihen, miten sijoittaja voi laajentaa näkökenttäänsä ja hakea tuottoa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Miksi sijoittajan kannattaa mielestäsi lähteä markkinoille, jossa ei ole ”kotikenttäetua”, vai kannattaako?

”Meillä oli kirjassa työnjako, jossa kokenut useille mantereille sijoittava ja aiemmin Keski-Euroopassa asunut Jari Saarhelo avasi sijoitusmarkkinoita laajasti. Hän kertoo muun muassa Saksan, Ranskan ja Brittein markkinoiden ominaispiirteistä sekä sijoituksistaan Kreikassa ja Amerikassa”, Elo kertoo.

Elo sanoo keskittyvänsä lähempiin markkinoihin ja haastatteluihin. Saarhelon kanssa Elo kävi aiheesta kuitenkin keskusteluja.

”Meillä oli Jarin kanssa todella mielenkiintoista debattia, joka heijastuu myös kirjan sivuilla. Hän puhui enemmän kotikenttähaitasta, home bias, jossa sijoittaja on taipuvainen ostamaan kotimaan osakkeita, koska se on helpompaa. Siten kuitenkin osa toimialoista ja hyvistä sijoitusmahdollisuuksista lipuu sivu suun ja hajautushyöty on pienempi.”

Elo painottaa enemmän kotikenttäetua, eli sitä, että sijoittaja tuntee täkäläiset yhtiöt paremmin.

”Maantieteellistä hajautusta voi tehdä jossain määrin myös omistamalla niitä suomalaisia pörssiyhtiöitä, joiden liiketoiminta on globaalia, esimerkkeinä Konecranes, Kemira ja Stora Enso”, sijoituskirjailija muistuttaa.

Sijoittajakin tarvitsee tunneälyä

Entäpä mitä muuta osakesijoittaja tarvitsee kuin tunnuslukujen ymmärtämistä?

”Malttia ja tietynlaista tunneälyä. Tunnetta siitä, että ollaan oikealla polulla, että johto on vilpitön ja tekee omistajan eteen asioita ja saa henkilöstön puhaltamaan yhteen hiileen”, Elo toteaa.

Kirjaa kirjoittaessa Elolle kävi ilmi, että täällä pohjoismaissa johtoon on helpompi luottaa kuin kauempana. Yrityskulttuurit vaihtelevat.

Myös vastuun jakaminen on Elon mielestä johtamisessa tärkeää.

Tästä tullaan edelleen myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen – olisi hyvä, jos sijoittaja tietäisi keskeiset liiketoiminnan osa-alueet pääpiirteittäin, sijoituskirjailija painottaa. Se helpottaa hänen mukaansa arviointia ja tuo varmuutta ja malttia sijoittamiseen.

Sijoittajan pitäisi Elon mukaan ymmärtää, mitkä ovat yrityksen menestyksen eväät ja katsoa, että toimiala on terve. Tärkeintä on kuitenkin asiakasnäkökulma – se, että sijoittaja itse näkee yrityksen tuotteille tai palveluille kysyntää tulevaisuudessa, vaikka ei itse niiden asiakas olisikaan.

”Jos sijoittajan on vaikea nähdä yrityksen menestyvän tulevaisuudessa, osakkeesta ei kannata maksaa latin latia”, Elo linjaa.

Onko osakesijoittaminenkin siis psykologiaa? ”Omistaminen ei ole. Ajoittaminen ja hötkyily ovat”, Elo toteaa.

Ahneus ja pelko saavat sijoittajan tekemään virheitä. Elolla on selkeät vinkit siihen, miten nämä tunneperäiset virheet on vältettävissä.

”Opiskellaan perusprinsiipit sijoittamisesta, yrityksestä ja yrityksen toimialasta. Sijoitetaan liiketoimintaan eikä pörssikurssiin. Osaketuotto seuraa aina perässä, ellei sijoiteta ihan kuplahinnalla. Onhan osaketuoton toinen komponentti, osinko, suoraan tuloksesta lähtöisin oleva erä.”

Jos sijoittaja kuitenkin kaikesta huolimatta haluaa ajoittaa, niin markkinoiden sadesää on parempi ostokeli kuin kirkas auringonpaiste, Elo toteaa.

Kaksi megatrendiä näkyy sijoitusmarkkinoilla vuonna 2020

Elo pohtii myös alkaneen vuosikymmenen keskeisiä sijoitusteemoja. Hänen mielestään Suomessa puhutaan nyt osakesijoittamisesta enemmän kuin pitkään aikaan.

”Kannattaa olla viilipytty ja noudattaa omaa sijoitussuunnitelmaa. Yksi hyvä suunnitelma on ostaa hyviä eri alojen laatuyhtiöitä silloin tällöin. Ei jatkuva kuukausisäästäminenkään rahastoihin tai osakkeisiin huono juttu ole. Silloin tulee ostaneeksi halvalla ja kalliilla.”

Kaksi isoa trendiä, eli digitalisaatio ja ekologisuus ovat isoja teemoja, Elo arvioi.

”Digitalisaation kehitys jatkuu 2020-luvulla, samoin ekologisuuden. Pitäisi hoksata karsia salkusta niitä yrityksiä ja toimialoja, jotka jäävät jälkeen tässä kehityksessä. Peruslainalaisuudet liiketoiminnassa pätevät yhä. Näitä ovat hyvä asiakaspalvelu ja tehokas toimitusketju raaka-ainehankinnasta myynnin tuloutumiseen.”

Elon mukaan jatkuvalaskutteiset palvelut tuovat liiketoimintaan ennustettavuutta, mutta niistäkään ei kannata maksaa mitä tahansa hintoja. Vuonna 2020 yritykset maksavat Suomessakin yhä enenevissä määrin osinkoa useita kertoja vuodessa. Se on sijoituskirjailijan mielestä tervetullutta kehitystä.

Suosittu sijoituskirja alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tilaa Henrin ja Jari Saarhelon uusin, kiintoisa 324-sivuinen teos Osakesijoittajan maailmanvalloitus tästä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat -20 % extra-alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista. Ei muita kuluja.